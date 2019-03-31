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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 лип, 2019 11:10
pirat-d написав:сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)
А почему оценка в квартирах, а не в размере дохода, или хотя бы в суммарной стоимости актива?
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Додано: Нед 14 лип, 2019 11:34
investorkiev написав: pirat-d написав:investorkiev
Благодарю за отзыв.
Симбиоз совкошлака с новостроем (65/35).
Если у вас 3 квартиры, то это уже кое-что. Можно или вообще не работать - и будет хватать на скромную жизнь, или работать - тогда эти доп.деньги - это ваши поездки в самые красивые и гостеприимные уголки планеты, это авто классом выше, чем у ваших коллег, это сытная и вкусная еда...
Лучше иметь 3 квартиры под аренду в Киеве, чем не иметь ни одной.
Вопрос не работать, пока ещё не стоит. Просто хочу понять для себя, какое количество бетона нужно иметь у нас в стране, что бы допустим лет через 10-12 не париться о пенсии и жить в удовольствие. Ну ещё столько же наверное? 6-7-8 - совкошлак/новострой 50/50? доход в 2+К - 3К...
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Додано: Нед 14 лип, 2019 11:39
Faceless написав:
pirat-d написав:сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)
А почему оценка в квартирах, а не в размере дохода, или хотя бы в суммарной стоимости актива?
Правильное замечание! 100% на первом месте - доход от инвестиций. Но я не видел инвесторов не владеющих арендной недвижимостью (жилой или коммерческой), в большинстве портфелей инвесторов, при моём скромном опыте, доля недвижимости занимает не менее 50%. Ошибаюсь?
Я в курсе на счёт депо,овгз - можно-нужно играться умело, но встрять проще простого у нас... крипта,фонды...- это как то очень далеко от пересичного)
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Додано: Нед 14 лип, 2019 11:56
pirat-d написав:
сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)
Залежить від сьогодняшніх витрат. В ідеалі скільки зараз витрачаєте, стільки і сумма з аренд квартир повинна бути.
Наприклад витрачаєте 2000 доларів на місяць, тоді і аренда з квартир має бути 2000 дол.чистими.
Але ще стільки ж квартир треба мати для амортизації, щоб ваш прибуток не падав і ще стільки ж, щоб можна було інвестувати.
Тобто, щоб мати постійно 2000 доларів,вам треба мати 15 квартир для здачі.
Як це працює?
Пояснюю-
Ось уявіть собі,що ви вже маєте 5 квартир для здачі,які приносять 2000 доларів на місяць. Кожна по 400 доларів. Уявили?
А через 3 роки експлуатаціі та зростання конкуренції на ринку аренди і зростання комунальних послуг, кожна стала приносити 300 доларів, тобто вже 1500 на місяць і ваш прибуток знизився.
Через 6-7 років він знизиться до 1250 і повинно бути робити ремонти.
Де на те брати гроші? Якщо ваш дохід знизився та і коштів для подальших ремонтів з вашого доходу не було передбачено.
Якщо ж мати 10 квартир, то картина така-10*400=4000 прибутка з аренди на місяць, де 2000 ідуть вам на витрати, а 2000 на те, щоб мати кошти на ремонти на ці 10 квартир і таким чином ваш дохід не впаде з роками.
Але постійно з'являється нове житло в нових привабливих локаціях, і що цікаве, може так статися, що локації, які були привабливі 10 років тому, можуть втратити свою привабливість, а нові локації, або старі, навпаки можуть стати більш привабливішими для здачі в аренду.
Тому треба мати гроші, щоб своєчасно ці локації змінювати, а для цього треба мати ще 5 квартир, прибуток з аренди яких вам давав би можливість купувати квартиру раз в три роки.
Тобто,щоб протягом 20-ти і більше років мати стабільний прибуток на місяць 2000 доларів, вам треба мати стільки квартир, скільки зараз необхідно, щоб мати прибуток 6000 доларів.
Написано з власного і не тільки досвіду.
Але маючи 15 квартир це вже буде не відпочинок на пенсії.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 12:27
Вас послушать, так сдавать 1 квартиру - вообще убыточно. Но это не так.
Самая «старая» квартира под аренду в семье - совкошлак, с приличным ремонтом 2003 года.
Итого ремонту уже 16 лет. За это время была куплена новая стиралка взамен сломанной и шкаф в коридор.
Сейчас уже назревает потребность в косметике+замена некоторой мебели, но квартиранты живут и пока они живут, ничего делать не планируем.
Квартира была куплена в 2004 году и сразу сдана в аренду. Окупилась уже на 150% и продолжает приносить прибыль.
Простой за все годы - может быть 2-3 недели.
Не знаю, что вы там собрались менять каждые 3 года.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 12:49
pirat-d написав: Хомякоид написав:
Понимаете, с учетом того что мы зигзагами, на карачках но все же двигаемся в Евросоюз, все что было завязано на рашку будет умирать а западная Украина будет развиваться.
Теплотехник Юра это правильно просек и выскочил оперативно из Днепра.
В среднесроке я планирую что города дальше линии Киев-Винница будут стагнировать, ну за исключением Одессы-мамы.
В долгосроке эта линия может сдвинуться даже дальше на запад.
Вам решать, но я бы продал на вашем месте и взял бы в Киеве или даже во Львове.
В целом, есть логика в Вашей мысли, но Как человеку с Днепра администрировать собственную недвижимость под аренду в Киеве и тем более во Львове? как только узнают, что собственник квартиры бывает по месту раз в пятилетку, агенты высосут все соки и вернут убитые в хлам стены.
Ну как-бы я администрирую с Дейчланда.
Уже пятый год скоро пойдет.
Да, подбирать людей нужно тщательно. И цену ставить ниже рынка.
У меня сейчас 8 процентов ниже рынка. Я не печалюсь.
Билет и время мои стоят намного дороже.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 14 лип, 2019 12:53
vitaliian написав:
брать семейных, ставить ценник ниже рынка (чтобы не искали дешевле), наведываться раз в полгода. Сдавать со старым ремонтом и мебелью - то что не жалко.
pirat-d написав: Хомякоид написав:
Понимаете, с учетом того что мы зигзагами, на карачках но все же двигаемся в Евросоюз, все что было завязано на рашку будет умирать а западная Украина будет развиваться.
Теплотехник Юра это правильно просек и выскочил оперативно из Днепра.
В среднесроке я планирую что города дальше линии Киев-Винница будут стагнировать, ну за исключением Одессы-мамы.
В долгосроке эта линия может сдвинуться даже дальше на запад.
Вам решать, но я бы продал на вашем месте и взял бы в Киеве или даже во Львове.
В целом, есть логика в Вашей мысли, но Как человеку с Днепра администрировать собственную недвижимость под аренду в Киеве и тем более во Львове? как только узнают, что собственник квартиры бывает по месту раз в пятилетку, агенты высосут все соки и вернут убитые в хлам стены.
В Киеве на любое жильё есть арендатор, даже гаражи переделывают под жилые и сдают.
подход интересный
не подскажите сколько квартир сдаете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Нед 14 лип, 2019 12:59
investorkiev написав:
Вас послушать, так сдавать 1 квартиру - вообще убыточно. Но это не так.
Самая «старая» квартира под аренду в семье - совкошлак, с приличным ремонтом 2003 года.
Итого ремонту уже 16 лет. За это время была куплена новая стиралка взамен сломанной и шкаф в коридор.
Сейчас уже назревает потребность в косметике+замена некоторой мебели, но квартиранты живут и пока они живут, ничего делать не планируем.
Квартира была куплена в 2004 году и сразу сдана в аренду. Окупилась уже на 150% и продолжает приносить прибыль.
Простой за все годы - может быть 2-3 недели.
Не знаю, что вы там собрались менять каждые 3 года.
Цей приклад дуже не вдалий або маніпуляція.
По перше, як ідуть справи в квартирах, які купувалися в 2007 і на початку 2008, скільки їм ще років чекати, щоб окупитися?
Що краще для прибутку хата, яка купувалась учора чи в 2015?
Що буде в 2021?
По друге, прибуток з аренди і це факт зменьшується з кожним роком експлуатації, якщо кожні 5 років не проводити іновацій чи ви будете заперечувати, що це не так?
Але і це не все, є ще таке як стан будинку і оточення.
Хрущ чи панельку з обісяними фасадами і з сусідами -алкашами не здаси за 400, як в новобудові навпроти.
По третє- якщо людина не працює, де вона буде брати кошти на ремонт хати?
І останнє, здача в аренду 1 або 2-х квартир є не прибутковим і не має ніякого сенсу, якщо вона не купувалась в 2001-2004 році, або в 2015 за гривню у новобудові, в той час ,як долар обміняв по курсу 35-38.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:06
sinus написав: investorkiev написав:
Вас послушать, так сдавать 1 квартиру - вообще убыточно. Но это не так.
Самая «старая» квартира под аренду в семье - совкошлак, с приличным ремонтом 2003 года.
Итого ремонту уже 16 лет. За это время была куплена новая стиралка взамен сломанной и шкаф в коридор.
Сейчас уже назревает потребность в косметике+замена некоторой мебели, но квартиранты живут и пока они живут, ничего делать не планируем.
Квартира была куплена в 2004 году и сразу сдана в аренду. Окупилась уже на 150% и продолжает приносить прибыль.
Простой за все годы - может быть 2-3 недели.
Не знаю, что вы там собрались менять каждые 3 года.
Цей приклад дуже не вдалий або маніпуляція.
По перше, як ідуть справи в квартирах, які купувалися в 2007 і на початку 2008, скільки їм ще років чекати, щоб окупитися?
Що краще для прибутку хата, яка купувалась учора чи в 2015?
Що буде в 2021?
По друге, прибуток з аренди і це факт зменьшується з кожним роком експлуатації, якщо кожні 5 років не проводити іновацій чи ви будете заперечувати, що це не так?
Але і це не все, є ще таке як стан будинку і оточення.
Хрущ чи панельку з обісяними фасадами і з сусідами -алкашами не здаси за 400, як в новобудові навпроти.
По третє- якщо людина не працює, де вона буде брати кошти на ремонт хати?
І останнє, здача в аренду 1 або 2-х квартир є не прибутковим і не має ніякого сенсу, якщо вона не купувалась в 2001-2004 році, або в 2015 за гривню у новобудові, в той час ,як долар обміняв по курсу 35-38.
За 28 лет независимости, было всего 4 года, когда невыгодно было купить квартиру под аренду. Это 2007-2008 и, в меньшей степени - 2012-2013.
Квартиры, купленные в остальное время (80% времени) - от среднего до мегавыгодного варианта инвестирования.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:15
investorkiev
В 2005 уже хата стояла 140к, которая 2 года назад стоила 30к
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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