|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 лип, 2019 13:20
investorkiev
+ Инфляцию доллара когда будем начинать считать????
30к в 2002, это большие деньги, это 60к-90к как сейчас. Если вы не занимаетесь преступлениями в особо крупных размерах
если чайник кипятите бумажками с портретом Франклина, то может сумма не большая.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 874
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 лип, 2019 14:06
investorkiev написав: sinus написав: investorkiev написав:
Вас послушать, так сдавать 1 квартиру - вообще убыточно. Но это не так.
Самая «старая» квартира под аренду в семье - совкошлак, с приличным ремонтом 2003 года.
Итого ремонту уже 16 лет. За это время была куплена новая стиралка взамен сломанной и шкаф в коридор.
Сейчас уже назревает потребность в косметике+замена некоторой мебели, но квартиранты живут и пока они живут, ничего делать не планируем.
Квартира была куплена в 2004 году и сразу сдана в аренду. Окупилась уже на 150% и продолжает приносить прибыль.
Простой за все годы - может быть 2-3 недели.
Не знаю, что вы там собрались менять каждые 3 года.
Цей приклад дуже не вдалий або маніпуляція.
По перше, як ідуть справи в квартирах, які купувалися в 2007 і на початку 2008, скільки їм ще років чекати, щоб окупитися?
Що краще для прибутку хата, яка купувалась учора чи в 2015?
Що буде в 2021?
По друге, прибуток з аренди і це факт зменьшується з кожним роком експлуатації, якщо кожні 5 років не проводити іновацій чи ви будете заперечувати, що це не так?
Але і це не все, є ще таке як стан будинку і оточення.
Хрущ чи панельку з обісяними фасадами і з сусідами -алкашами не здаси за 400, як в новобудові навпроти.
По третє- якщо людина не працює, де вона буде брати кошти на ремонт хати?
І останнє, здача в аренду 1 або 2-х квартир є не прибутковим і не має ніякого сенсу, якщо вона не купувалась в 2001-2004 році, або в 2015 за гривню у новобудові, в той час ,як долар обміняв по курсу 35-38.
За 28 лет независимости, было всего 4 года, когда невыгодно было купить квартиру под аренду. Это 2007-2008 и, в меньшей степени - 2012-2013.
Квартиры, купленные в остальное время (80% времени) - от среднего до мегавыгодного варианта инвестирования.
А з висоти 2022 може виникнути думка, що взагалі всі роки не вдалі, як це сталося в 2014 році в Донецьку чи Луганську.
Бо форс-мажорні обставини в нашій країні ніхто не відміняв.
-
sinus
-
-
- Повідомлень: 502
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13297
|979718
|
|
|8
|569
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|
|455
|181703
|
|