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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 13:20

investorkiev

+ Инфляцию доллара когда будем начинать считать???? :lol: :!: :mrgreen:

30к в 2002, это большие деньги, это 60к-90к как сейчас. Если вы не занимаетесь преступлениями в особо крупных размерах :)

если чайник кипятите бумажками с портретом Франклина, то может сумма не большая.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 14:06

  investorkiev написав:
  sinus написав:
  investorkiev написав:Вас послушать, так сдавать 1 квартиру - вообще убыточно. Но это не так.

Самая «старая» квартира под аренду в семье - совкошлак, с приличным ремонтом 2003 года.

Итого ремонту уже 16 лет. За это время была куплена новая стиралка взамен сломанной и шкаф в коридор.

Сейчас уже назревает потребность в косметике+замена некоторой мебели, но квартиранты живут и пока они живут, ничего делать не планируем.
Квартира была куплена в 2004 году и сразу сдана в аренду. Окупилась уже на 150% и продолжает приносить прибыль.
Простой за все годы - может быть 2-3 недели.

Не знаю, что вы там собрались менять каждые 3 года.


Цей приклад дуже не вдалий або маніпуляція.

По перше, як ідуть справи в квартирах, які купувалися в 2007 і на початку 2008, скільки їм ще років чекати, щоб окупитися?
Що краще для прибутку хата, яка купувалась учора чи в 2015?
Що буде в 2021?

По друге, прибуток з аренди і це факт зменьшується з кожним роком експлуатації, якщо кожні 5 років не проводити іновацій чи ви будете заперечувати, що це не так?
Але і це не все, є ще таке як стан будинку і оточення.
Хрущ чи панельку з обісяними фасадами і з сусідами -алкашами не здаси за 400, як в новобудові навпроти.
По третє- якщо людина не працює, де вона буде брати кошти на ремонт хати?
І останнє, здача в аренду 1 або 2-х квартир є не прибутковим і не має ніякого сенсу, якщо вона не купувалась в 2001-2004 році, або в 2015 за гривню у новобудові, в той час ,як долар обміняв по курсу 35-38. :D


За 28 лет независимости, было всего 4 года, когда невыгодно было купить квартиру под аренду. Это 2007-2008 и, в меньшей степени - 2012-2013.

Квартиры, купленные в остальное время (80% времени) - от среднего до мегавыгодного варианта инвестирования.


А з висоти 2022 може виникнути думка, що взагалі всі роки не вдалі, як це сталося в 2014 році в Донецьку чи Луганську.
Бо форс-мажорні обставини в нашій країні ніхто не відміняв.
sinus
 
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