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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1503150415051506>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 13:20

investorkiev

+ Инфляцию доллара когда будем начинать считать???? :lol: :!: :mrgreen:

30к в 2002, это большие деньги, это 60к-90к как сейчас. Если вы не занимаетесь преступлениями в особо крупных размерах :)

если чайник кипятите бумажками с портретом Франклина, то может сумма не большая.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 14:06

  investorkiev написав:
  sinus написав:
  investorkiev написав:Вас послушать, так сдавать 1 квартиру - вообще убыточно. Но это не так.

Самая «старая» квартира под аренду в семье - совкошлак, с приличным ремонтом 2003 года.

Итого ремонту уже 16 лет. За это время была куплена новая стиралка взамен сломанной и шкаф в коридор.

Сейчас уже назревает потребность в косметике+замена некоторой мебели, но квартиранты живут и пока они живут, ничего делать не планируем.
Квартира была куплена в 2004 году и сразу сдана в аренду. Окупилась уже на 150% и продолжает приносить прибыль.
Простой за все годы - может быть 2-3 недели.

Не знаю, что вы там собрались менять каждые 3 года.


Цей приклад дуже не вдалий або маніпуляція.

По перше, як ідуть справи в квартирах, які купувалися в 2007 і на початку 2008, скільки їм ще років чекати, щоб окупитися?
Що краще для прибутку хата, яка купувалась учора чи в 2015?
Що буде в 2021?

По друге, прибуток з аренди і це факт зменьшується з кожним роком експлуатації, якщо кожні 5 років не проводити іновацій чи ви будете заперечувати, що це не так?
Але і це не все, є ще таке як стан будинку і оточення.
Хрущ чи панельку з обісяними фасадами і з сусідами -алкашами не здаси за 400, як в новобудові навпроти.
По третє- якщо людина не працює, де вона буде брати кошти на ремонт хати?
І останнє, здача в аренду 1 або 2-х квартир є не прибутковим і не має ніякого сенсу, якщо вона не купувалась в 2001-2004 році, або в 2015 за гривню у новобудові, в той час ,як долар обміняв по курсу 35-38. :D


За 28 лет независимости, было всего 4 года, когда невыгодно было купить квартиру под аренду. Это 2007-2008 и, в меньшей степени - 2012-2013.

Квартиры, купленные в остальное время (80% времени) - от среднего до мегавыгодного варианта инвестирования.


А з висоти 2022 може виникнути думка, що взагалі всі роки не вдалі, як це сталося в 2014 році в Донецьку чи Луганську.
Бо форс-мажорні обставини в нашій країні ніхто не відміняв.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:11

  Хомякоид написав:
  pirat-d написав:
  Хомякоид написав:
Понимаете, с учетом того что мы зигзагами, на карачках но все же двигаемся в Евросоюз, все что было завязано на рашку будет умирать а западная Украина будет развиваться.
Теплотехник Юра это правильно просек и выскочил оперативно из Днепра.
В среднесроке я планирую что города дальше линии Киев-Винница будут стагнировать, ну за исключением Одессы-мамы.
В долгосроке эта линия может сдвинуться даже дальше на запад.

Вам решать, но я бы продал на вашем месте и взял бы в Киеве или даже во Львове.


В целом, есть логика в Вашей мысли, но Как человеку с Днепра администрировать собственную недвижимость под аренду в Киеве и тем более во Львове? как только узнают, что собственник квартиры бывает по месту раз в пятилетку, агенты высосут все соки и вернут убитые в хлам стены.


Ну как-бы я администрирую с Дейчланда.
Уже пятый год скоро пойдет.
Да, подбирать людей нужно тщательно. И цену ставить ниже рынка.
У меня сейчас 8 процентов ниже рынка. Я не печалюсь.
Билет и время мои стоят намного дороже.


Плюсанул.
Интересно,работает ли данная схема в реверсе, т.е. из Нэньки владеть немецким бетоном. И вообще стоит ли задумываться о зарубежной недвижимости, например после 3-5 квартир в Киеве, диверсификация бетона так сказать)
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

sinus написав:
  pirat-d написав:сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)

Залежить від сьогодняшніх витрат. В ідеалі скільки зараз витрачаєте, стільки і сумма з аренд квартир повинна бути.
Наприклад витрачаєте 2000 доларів на місяць, тоді і аренда з квартир має бути 2000 дол.чистими.
Але ще стільки ж квартир треба мати для амортизації, щоб ваш прибуток не падав і ще стільки ж, щоб можна було інвестувати.
Тобто, щоб мати постійно 2000 доларів,вам треба мати 15 квартир для здачі.
Як це працює?
Пояснюю-
Ось уявіть собі,що ви вже маєте 5 квартир для здачі,які приносять 2000 доларів на місяць. Кожна по 400 доларів. Уявили?
А через 3 роки експлуатаціі та зростання конкуренції на ринку аренди і зростання комунальних послуг, кожна стала приносити 300 доларів, тобто вже 1500 на місяць і ваш прибуток знизився.
Через 6-7 років він знизиться до 1250 і повинно бути робити ремонти.
Де на те брати гроші? Якщо ваш дохід знизився та і коштів для подальших ремонтів з вашого доходу не було передбачено.
Якщо ж мати 10 квартир, то картина така-10*400=4000 прибутка з аренди на місяць, де 2000 ідуть вам на витрати, а 2000 на те, щоб мати кошти на ремонти на ці 10 квартир і таким чином ваш дохід не впаде з роками.
Але постійно з'являється нове житло в нових привабливих локаціях, і що цікаве, може так статися, що локації, які були привабливі 10 років тому, можуть втратити свою привабливість, а нові локації, або старі, навпаки можуть стати більш привабливішими для здачі в аренду.
Тому треба мати гроші, щоб своєчасно ці локації змінювати, а для цього треба мати ще 5 квартир, прибуток з аренди яких вам давав би можливість купувати квартиру раз в три роки.

Тобто,щоб протягом 20-ти і більше років мати стабільний прибуток на місяць 2000 доларів, вам треба мати стільки квартир, скільки зараз необхідно, щоб мати прибуток 6000 доларів.
Написано з власного і не тільки досвіду.

Але маючи 15 квартир це вже буде не відпочинок на пенсії. :D
Чим адмініструвати 15 квартир (це вже аж ніяк не пасивний дохід, хіба винаймати для управління людину), логічніше вже перейти в інший актив - комерційну нерухомість, і мати той самий дохід з кількох об'єктів без щомісячного головняку і без клопотів з амортизацією ремонту. І мати білий, офіційний дохід з прийнятним оподаткуванням
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:32

  pirat-d написав:Вопрос не работать, пока ещё не стоит. Просто хочу понять для себя, какое количество бетона нужно иметь у нас в стране, что бы допустим лет через 10-12 не париться о пенсии и жить в удовольствие. Ну ещё столько же наверное? 6-7-8 - совкошлак/новострой 50/50? доход в 2+К - 3К...

Давайте сначала поговорим о вашем стиле жизни и соответственно расходах :D
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:36

  sinus написав:
  pirat-d написав:сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)

Залежить від сьогодняшніх витрат. В ідеалі скільки зараз витрачаєте, стільки і сумма з аренд квартир повинна бути.
Наприклад витрачаєте 2000 доларів на місяць, тоді і аренда з квартир має бути 2000 дол.чистими.
Але ще стільки ж квартир треба мати для амортизації, щоб ваш прибуток не падав і ще стільки ж, щоб можна було інвестувати.
Тобто, щоб мати постійно 2000 доларів,вам треба мати 15 квартир для здачі.
Як це працює?
Пояснюю-
Ось уявіть собі,що ви вже маєте 5 квартир для здачі,які приносять 2000 доларів на місяць. Кожна по 400 доларів. Уявили?
А через 3 роки експлуатаціі та зростання конкуренції на ринку аренди і зростання комунальних послуг, кожна стала приносити 300 доларів, тобто вже 1500 на місяць і ваш прибуток знизився.
Через 6-7 років він знизиться до 1250 і повинно бути робити ремонти.
Де на те брати гроші? Якщо ваш дохід знизився та і коштів для подальших ремонтів з вашого доходу не було передбачено.
Якщо ж мати 10 квартир, то картина така-10*400=4000 прибутка з аренди на місяць, де 2000 ідуть вам на витрати, а 2000 на те, щоб мати кошти на ремонти на ці 10 квартир і таким чином ваш дохід не впаде з роками.
Але постійно з'являється нове житло в нових привабливих локаціях, і що цікаве, може так статися, що локації, які були привабливі 10 років тому, можуть втратити свою привабливість, а нові локації, або старі, навпаки можуть стати більш привабливішими для здачі в аренду.
Тому треба мати гроші, щоб своєчасно ці локації змінювати, а для цього треба мати ще 5 квартир, прибуток з аренди яких вам давав би можливість купувати квартиру раз в три роки.

Тобто,щоб протягом 20-ти і більше років мати стабільний прибуток на місяць 2000 доларів, вам треба мати стільки квартир, скільки зараз необхідно, щоб мати прибуток 6000 доларів.
Написано з власного і не тільки досвіду.

Але маючи 15 квартир це вже буде не відпочинок на пенсії. :D


15 квартир - это однозначно уже агент на %. При таком количестве, можно пожертвовать одной арендой) на качестве пенсии это отразится не сильно ;)
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

pirat-d написав:
15 квартир - это однозначно уже агент на %. При таком количестве, можно пожертвовать одной арендой) на качестве пенсии это отразится не сильно ;)


Одной арендой? Какие мы оптимисты:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:43

  Faceless написав:
sinus написав:
  pirat-d написав:сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)

Залежить від сьогодняшніх витрат. В ідеалі скільки зараз витрачаєте, стільки і сумма з аренд квартир повинна бути.
Наприклад витрачаєте 2000 доларів на місяць, тоді і аренда з квартир має бути 2000 дол.чистими.
Але ще стільки ж квартир треба мати для амортизації, щоб ваш прибуток не падав і ще стільки ж, щоб можна було інвестувати.
Тобто, щоб мати постійно 2000 доларів,вам треба мати 15 квартир для здачі.
Як це працює?
Пояснюю-
Ось уявіть собі,що ви вже маєте 5 квартир для здачі,які приносять 2000 доларів на місяць. Кожна по 400 доларів. Уявили?
А через 3 роки експлуатаціі та зростання конкуренції на ринку аренди і зростання комунальних послуг, кожна стала приносити 300 доларів, тобто вже 1500 на місяць і ваш прибуток знизився.
Через 6-7 років він знизиться до 1250 і повинно бути робити ремонти.
Де на те брати гроші? Якщо ваш дохід знизився та і коштів для подальших ремонтів з вашого доходу не було передбачено.
Якщо ж мати 10 квартир, то картина така-10*400=4000 прибутка з аренди на місяць, де 2000 ідуть вам на витрати, а 2000 на те, щоб мати кошти на ремонти на ці 10 квартир і таким чином ваш дохід не впаде з роками.
Але постійно з'являється нове житло в нових привабливих локаціях, і що цікаве, може так статися, що локації, які були привабливі 10 років тому, можуть втратити свою привабливість, а нові локації, або старі, навпаки можуть стати більш привабливішими для здачі в аренду.
Тому треба мати гроші, щоб своєчасно ці локації змінювати, а для цього треба мати ще 5 квартир, прибуток з аренди яких вам давав би можливість купувати квартиру раз в три роки.

Тобто,щоб протягом 20-ти і більше років мати стабільний прибуток на місяць 2000 доларів, вам треба мати стільки квартир, скільки зараз необхідно, щоб мати прибуток 6000 доларів.
Написано з власного і не тільки досвіду.

Але маючи 15 квартир це вже буде не відпочинок на пенсії. :D
Чим адмініструвати 15 квартир (це вже аж ніяк не пасивний дохід, хіба винаймати для управління людину), логічніше вже перейти в інший актив - комерційну нерухомість, і мати той самий дохід з кількох об'єктів без щомісячного головняку і без клопотів з амортизацією ремонту. І мати білий, офіційний дохід з прийнятним оподаткуванням


Білий офіційний дохід можливо отримувати й з житловою нерухомістью. ФОП - 5%.
Комерційна - так, але це казіно, дуже важливо прохідне "рибне" місце. Скільки зараз об'яв, бігбордів, плакатів на парканах-вікнах?! здавати за копійки аби здати, не комільфо.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:47

  Faceless написав:
pirat-d написав:
15 квартир - это однозначно уже агент на %. При таком количестве, можно пожертвовать одной арендой) на качестве пенсии это отразится не сильно ;)


Одной арендой? Какие мы оптимисты:)


Ну сколькими?! полтора-двумя? снять показания, проконтролировать коммуналку, когда-никогда решить бытовой вопрос, съезд-заезд. 10% потери на агента полагаю, максимум. Но 15 квартир на минутку, доход выше 5К$.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:50

  Faceless написав:
sinus написав:
  pirat-d написав:сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)

Залежить від сьогодняшніх витрат. В ідеалі скільки зараз витрачаєте, стільки і сумма з аренд квартир повинна бути.
Наприклад витрачаєте 2000 доларів на місяць, тоді і аренда з квартир має бути 2000 дол.чистими.
Але ще стільки ж квартир треба мати для амортизації, щоб ваш прибуток не падав і ще стільки ж, щоб можна було інвестувати.
Тобто, щоб мати постійно 2000 доларів,вам треба мати 15 квартир для здачі.
Як це працює?
Пояснюю-
Ось уявіть собі,що ви вже маєте 5 квартир для здачі,які приносять 2000 доларів на місяць. Кожна по 400 доларів. Уявили?
А через 3 роки експлуатаціі та зростання конкуренції на ринку аренди і зростання комунальних послуг, кожна стала приносити 300 доларів, тобто вже 1500 на місяць і ваш прибуток знизився.
Через 6-7 років він знизиться до 1250 і повинно бути робити ремонти.
Де на те брати гроші? Якщо ваш дохід знизився та і коштів для подальших ремонтів з вашого доходу не було передбачено.
Якщо ж мати 10 квартир, то картина така-10*400=4000 прибутка з аренди на місяць, де 2000 ідуть вам на витрати, а 2000 на те, щоб мати кошти на ремонти на ці 10 квартир і таким чином ваш дохід не впаде з роками.
Але постійно з'являється нове житло в нових привабливих локаціях, і що цікаве, може так статися, що локації, які були привабливі 10 років тому, можуть втратити свою привабливість, а нові локації, або старі, навпаки можуть стати більш привабливішими для здачі в аренду.
Тому треба мати гроші, щоб своєчасно ці локації змінювати, а для цього треба мати ще 5 квартир, прибуток з аренди яких вам давав би можливість купувати квартиру раз в три роки.

Тобто,щоб протягом 20-ти і більше років мати стабільний прибуток на місяць 2000 доларів, вам треба мати стільки квартир, скільки зараз необхідно, щоб мати прибуток 6000 доларів.
Написано з власного і не тільки досвіду.

Але маючи 15 квартир це вже буде не відпочинок на пенсії. :D
Чим адмініструвати 15 квартир (це вже аж ніяк не пасивний дохід, хіба винаймати для управління людину), логічніше вже перейти в інший актив - комерційну нерухомість, і мати той самий дохід з кількох об'єктів без щомісячного головняку і без клопотів з амортизацією ремонту. І мати білий, офіційний дохід з прийнятним оподаткуванням


Вам человек написал что нельзя заработать на сдаче 2000уе при 4-5 квартир. Потому что амортизация объекта. Причем тут коммерческая недвижимость?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 14 лип, 2019 15:54, всього редагувалось 2 разів.
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Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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