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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1503150415051506

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

pirat-d написав:Білий офіційний дохід можливо отримувати й з житловою нерухомістью. ФОП - 5%.
Комерційна - так, але це казіно, дуже важливо прохідне "рибне" місце. Скільки зараз об'яв, бігбордів, плакатів на парканах-вікнах?! здавати за копійки аби здати, не комільфо.

Спрощена система - тільки для невеликої загальної площі нерухомості, ні про який десяток квартир мовай не може йти. Ну хіба ще на дружину і родичів оформляти, але то не завжди хороша ідея
Щодо "казино" - можна подумати, що з житловою не те саме. Теж має бути вдала локація, або здавати аби здавати. Ніяких гарантій окупності ремонту та дохідності, ризики того, що ремонт і меблі повбивають перші ж орендарі і тому подібне.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

proftpd66 написав:
  Faceless написав:Чим адмініструвати 15 квартир (це вже аж ніяк не пасивний дохід, хіба винаймати для управління людину), логічніше вже перейти в інший актив - комерційну нерухомість, і мати той самий дохід з кількох об'єктів без щомісячного головняку і без клопотів з амортизацією ремонту. І мати білий, офіційний дохід з прийнятним оподаткуванням


Вам человек написал что нельзя заработать на сдаче 2000уе при 3-4 квартир. Потому что амортизация объекта. Причем тут коммерческая недвижимость??

При том, что это альтернатива. При которой амортизация объекта на арендаторе, и количество объектов может быть куда меньшим, сроки сдачи куда большими. А если планку поднять до 5000 долл? Сразу может хрущ целиком купить?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:55

  UA написав:
  pirat-d написав:Вопрос не работать, пока ещё не стоит. Просто хочу понять для себя, какое количество бетона нужно иметь у нас в стране, что бы допустим лет через 10-12 не париться о пенсии и жить в удовольствие. Ну ещё столько же наверное? 6-7-8 - совкошлак/новострой 50/50? доход в 2+К - 3К...

Давайте сначала поговорим о вашем стиле жизни и соответственно расходах :D



Скажу так, что доход в 2К не считаю какой-то невероятной суммой. Это минимум на семью с детьми для более-менее достойной жизни в украинских реалиях. Для путешествий, возможности инвестировать, достойного образования/языковых курсов для детей считаю нужно от 5К и .... )

а Вы как считаете?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:58

Эрик Найман с коллегой на видео рассказывал, что имеет смысл купить целый этаж в одном доме. Или на разных этажах. И пробовать сдавать посуточно с одним управляющим. Выхлоп как они написали будет больше.

но я не могу позволит себе купить сразу 4-5 квартир. (Либо надо продавать текущие)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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