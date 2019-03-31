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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 14 лип, 2019 15:51
pirat-d написав:Білий офіційний дохід можливо отримувати й з житловою нерухомістью. ФОП - 5%.
Комерційна - так, але це казіно, дуже важливо прохідне "рибне" місце. Скільки зараз об'яв, бігбордів, плакатів на парканах-вікнах?! здавати за копійки аби здати, не комільфо.
Спрощена система - тільки для невеликої загальної площі нерухомості, ні про який десяток квартир мовай не може йти. Ну хіба ще на дружину і родичів оформляти, але то не завжди хороша ідея
Щодо "казино" - можна подумати, що з житловою не те саме. Теж має бути вдала локація, або здавати аби здавати. Ніяких гарантій окупності ремонту та дохідності, ризики того, що ремонт і меблі повбивають перші ж орендарі і тому подібне.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 15:54
proftpd66 написав: Faceless написав:
Чим адмініструвати 15 квартир (це вже аж ніяк не пасивний дохід, хіба винаймати для управління людину), логічніше вже перейти в інший актив - комерційну нерухомість, і мати той самий дохід з кількох об'єктів без щомісячного головняку і без клопотів з амортизацією ремонту. І мати білий, офіційний дохід з прийнятним оподаткуванням
Вам человек написал что нельзя заработать на сдаче 2000уе при 3-4 квартир. Потому что амортизация объекта. Причем тут коммерческая недвижимость??
При том, что это альтернатива. При которой амортизация объекта на арендаторе, и количество объектов может быть куда меньшим, сроки сдачи куда большими. А если планку поднять до 5000 долл? Сразу может хрущ целиком купить?
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Додано: Нед 14 лип, 2019 15:55
UA написав: pirat-d написав:
Вопрос не работать, пока ещё не стоит. Просто хочу понять для себя, какое количество бетона нужно иметь у нас в стране, что бы допустим лет через 10-12 не париться о пенсии и жить в удовольствие. Ну ещё столько же наверное? 6-7-8 - совкошлак/новострой 50/50? доход в 2+К - 3К...
Давайте сначала поговорим о вашем стиле жизни и соответственно расходах
Скажу так, что доход в 2К не считаю какой-то невероятной суммой. Это минимум на семью с детьми для более-менее достойной жизни в украинских реалиях. Для путешествий, возможности инвестировать, достойного образования/языковых курсов для детей считаю нужно от 5К и .... )
а Вы как считаете?
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Додано: Нед 14 лип, 2019 15:58
Эрик Найман с коллегой на видео рассказывал, что имеет смысл купить целый этаж в одном доме. Или на разных этажах. И пробовать сдавать посуточно с одним управляющим. Выхлоп как они написали будет больше.
но я не могу позволит себе купить сразу 4-5 квартир. (Либо надо продавать текущие)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Нед 14 лип, 2019 16:00
pirat-d написав: Faceless написав: pirat-d написав:
15 квартир - это однозначно уже агент на %. При таком количестве, можно пожертвовать одной арендой) на качестве пенсии это отразится не сильно
Одной арендой? Какие мы оптимисты:)
Ну сколькими?! полтора-двумя? снять показания, проконтролировать коммуналку, когда-никогда решить бытовой вопрос, съезд-заезд. 10% потери на агента полагаю, максимум. Но 15 квартир на минутку, доход выше 5К$.
Подразумевалось, что на "агента" будут возложены задачи по поиску, отбору арендаторов, сбору платы, и кроме прочего - указанные выше вопросы. Абы кому за несколько сотен долларов дать такой контроль над своими активами и финансами глупо. Есть риск, что достаточно быстро основным выгодополучателем станете не вы
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