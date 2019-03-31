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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1504150515061507>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

pirat-d написав:Білий офіційний дохід можливо отримувати й з житловою нерухомістью. ФОП - 5%.
Комерційна - так, але це казіно, дуже важливо прохідне "рибне" місце. Скільки зараз об'яв, бігбордів, плакатів на парканах-вікнах?! здавати за копійки аби здати, не комільфо.

Спрощена система - тільки для невеликої загальної площі нерухомості, ні про який десяток квартир мовай не може йти. Ну хіба ще на дружину і родичів оформляти, але то не завжди хороша ідея
Щодо "казино" - можна подумати, що з житловою не те саме. Теж має бути вдала локація, або здавати аби здавати. Ніяких гарантій окупності ремонту та дохідності, ризики того, що ремонт і меблі повбивають перші ж орендарі і тому подібне.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

proftpd66 написав:
  Faceless написав:Чим адмініструвати 15 квартир (це вже аж ніяк не пасивний дохід, хіба винаймати для управління людину), логічніше вже перейти в інший актив - комерційну нерухомість, і мати той самий дохід з кількох об'єктів без щомісячного головняку і без клопотів з амортизацією ремонту. І мати білий, офіційний дохід з прийнятним оподаткуванням


Вам человек написал что нельзя заработать на сдаче 2000уе при 3-4 квартир. Потому что амортизация объекта. Причем тут коммерческая недвижимость??

При том, что это альтернатива. При которой амортизация объекта на арендаторе, и количество объектов может быть куда меньшим, сроки сдачи куда большими. А если планку поднять до 5000 долл? Сразу может хрущ целиком купить?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:55

  UA написав:
  pirat-d написав:Вопрос не работать, пока ещё не стоит. Просто хочу понять для себя, какое количество бетона нужно иметь у нас в стране, что бы допустим лет через 10-12 не париться о пенсии и жить в удовольствие. Ну ещё столько же наверное? 6-7-8 - совкошлак/новострой 50/50? доход в 2+К - 3К...

Давайте сначала поговорим о вашем стиле жизни и соответственно расходах :D



Скажу так, что доход в 2К не считаю какой-то невероятной суммой. Это минимум на семью с детьми для более-менее достойной жизни в украинских реалиях. Для путешествий, возможности инвестировать, достойного образования/языковых курсов для детей считаю нужно от 5К и .... )

а Вы как считаете?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:58

Эрик Найман с коллегой на видео рассказывал, что имеет смысл купить целый этаж в одном доме. Или на разных этажах. И пробовать сдавать посуточно с одним управляющим. Выхлоп как они написали будет больше.

но я не могу позволит себе купить сразу 4-5 квартир. (Либо надо продавать текущие)
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

pirat-d написав:
  Faceless написав:
pirat-d написав:
15 квартир - это однозначно уже агент на %. При таком количестве, можно пожертвовать одной арендой) на качестве пенсии это отразится не сильно ;)


Одной арендой? Какие мы оптимисты:)


Ну сколькими?! полтора-двумя? снять показания, проконтролировать коммуналку, когда-никогда решить бытовой вопрос, съезд-заезд. 10% потери на агента полагаю, максимум. Но 15 квартир на минутку, доход выше 5К$.

Подразумевалось, что на "агента" будут возложены задачи по поиску, отбору арендаторов, сбору платы, и кроме прочего - указанные выше вопросы. Абы кому за несколько сотен долларов дать такой контроль над своими активами и финансами глупо. Есть риск, что достаточно быстро основным выгодополучателем станете не вы
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:04

  proftpd66 написав:Эрик Найман с коллегой на видео рассказывал, что имеет смысл купить целый этаж в одном доме. Или на разных этажах. И пробовать сдавать посуточно с одним управляющим. Выхлоп как они написали будет больше.

но я не могу позволит себе купить сразу 4-5 квартир. (Либо надо продавать текущие)

А как же правило не класть все яйца в одну корзину?! )))
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вобщем понял, большинство считает недвижимость не очень хорошей идеей))
Что ж тогда работает для украинского пенсионера?)
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:09

  Faceless написав:
sinus написав:
  pirat-d написав:сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)

Залежить від сьогодняшніх витрат. В ідеалі скільки зараз витрачаєте, стільки і сумма з аренд квартир повинна бути.
Наприклад витрачаєте 2000 доларів на місяць, тоді і аренда з квартир має бути 2000 дол.чистими.
Але ще стільки ж квартир треба мати для амортизації, щоб ваш прибуток не падав і ще стільки ж, щоб можна було інвестувати.
Тобто, щоб мати постійно 2000 доларів,вам треба мати 15 квартир для здачі.
Як це працює?
Пояснюю-
Ось уявіть собі,що ви вже маєте 5 квартир для здачі,які приносять 2000 доларів на місяць. Кожна по 400 доларів. Уявили?
А через 3 роки експлуатаціі та зростання конкуренції на ринку аренди і зростання комунальних послуг, кожна стала приносити 300 доларів, тобто вже 1500 на місяць і ваш прибуток знизився.
Через 6-7 років він знизиться до 1250 і повинно бути робити ремонти.
Де на те брати гроші? Якщо ваш дохід знизився та і коштів для подальших ремонтів з вашого доходу не було передбачено.
Якщо ж мати 10 квартир, то картина така-10*400=4000 прибутка з аренди на місяць, де 2000 ідуть вам на витрати, а 2000 на те, щоб мати кошти на ремонти на ці 10 квартир і таким чином ваш дохід не впаде з роками.
Але постійно з'являється нове житло в нових привабливих локаціях, і що цікаве, може так статися, що локації, які були привабливі 10 років тому, можуть втратити свою привабливість, а нові локації, або старі, навпаки можуть стати більш привабливішими для здачі в аренду.
Тому треба мати гроші, щоб своєчасно ці локації змінювати, а для цього треба мати ще 5 квартир, прибуток з аренди яких вам давав би можливість купувати квартиру раз в три роки.

Тобто,щоб протягом 20-ти і більше років мати стабільний прибуток на місяць 2000 доларів, вам треба мати стільки квартир, скільки зараз необхідно, щоб мати прибуток 6000 доларів.
Написано з власного і не тільки досвіду.

Але маючи 15 квартир це вже буде не відпочинок на пенсії. :D
Чим адмініструвати 15 квартир (це вже аж ніяк не пасивний дохід, хіба винаймати для управління людину), логічніше вже перейти в інший актив - комерційну нерухомість, і мати той самий дохід з кількох об'єктів без щомісячного головняку і без клопотів з амортизацією ремонту. І мати білий, офіційний дохід з прийнятним оподаткуванням

Це ж не подобова здача, навіщо там адміністрування?
Гроші від аренди щомісячно приходять на картку, комунальні платять арендарі самостійно і висилають чеки по оплаті онлайн, податок сплачується у розмірі 18% + 1,5% воєнний збір.
В чому проблема?
А от з комерційною нерухомістю все дуже не просто, плавали-знаємо.
Квартири можна дуже швидко продати і здати, квартири можна здати завжди, якщо поставити ціну нижче ринку на 10 %.
А комерційна нерухомість може продаватися роками, може зовсім бути не продаваємою і не здаваємою, і в такому випадку прийдеться продавати чи здавати по подарунковій ціні, а не з знижкою в 10%, як в житловій.
Востаннє редагувалось sinus в Нед 14 лип, 2019 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:11

  pirat-d написав:Вобщем понял, большинство считает недвижимость не очень хорошей идеей))
Что ж тогда работает для украинского пенсионера?)


:mrgreen:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:17

  Faceless написав:
proftpd66 написав:
  Faceless написав:Чим адмініструвати 15 квартир (це вже аж ніяк не пасивний дохід, хіба винаймати для управління людину), логічніше вже перейти в інший актив - комерційну нерухомість, і мати той самий дохід з кількох об'єктів без щомісячного головняку і без клопотів з амортизацією ремонту. І мати білий, офіційний дохід з прийнятним оподаткуванням


Вам человек написал что нельзя заработать на сдаче 2000уе при 3-4 квартир. Потому что амортизация объекта. Причем тут коммерческая недвижимость??

При том, что это альтернатива. При которой амортизация объекта на арендаторе, и количество объектов может быть куда меньшим, сроки сдачи куда большими. А если планку поднять до 5000 долл? Сразу может хрущ целиком купить?

Яку комерційну нерухомість ви маєте на увазі-офіси, окремі приміщення, приміщення під склади, перші поверхи багатоповерхівок?
В комерційній нерухомості треба не тільки знатися, а й ще й знатися в кожному її підрозділі та мати інсайд від горадміністрації, бо те, що вчора було комерційною нерохомістю, назавтра може бути нікому не потрібно.
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