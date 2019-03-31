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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1505150615071508>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:44

  pirat-d написав:Вобщем понял, большинство считает недвижимость не очень хорошей идеей))
Что ж тогда работает для украинского пенсионера?)

Чому?
Якщо до 50-ти років назбираєте на 15 квартир, то до кінця життя вже можете байдикувати, краще, щоб вони були в одному районі міста, краще десь в прицентральних районах або біля станцій метро, які найбільше користуються попитом у арендарів.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:05

  proftpd66 написав:Эрик Найман с коллегой на видео рассказывал, что имеет смысл купить целый этаж в одном доме. Или на разных этажах. И пробовать сдавать посуточно с одним управляющим. Выхлоп как они написали будет больше.

но я не могу позволит себе купить сразу 4-5 квартир. (Либо надо продавать текущие)


В Польщі, а найчастіше саме в Гданьску, використовується така схема- викуплена 2-х або трьохповерхова будівля, на кожному поверсі окремі кімнати з загальною кухнею і туалетом.
Здається все по букінгу, сплачуєте аренду і вам на поштову скриньку приходить інструкція-який код набрати на вхідній двері в будівлю, який код набрати на поверсі, який код набрати на двері в кімнату-все.
Цінних речей ніяких нема, прибирає раз в день дівчина або жінка між 12 та 14 годинами, години заселення і виселення, але заселитися і ви селитися ви можете в будь-який час.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:11

  sinus написав:
  pirat-d написав:Вобщем понял, большинство считает недвижимость не очень хорошей идеей))
Что ж тогда работает для украинского пенсионера?)

Чому?
Якщо до 50-ти років назбираєте на 15 квартир, то до кінця життя вже можете байдикувати, краще, щоб вони були в одному районі міста, краще десь в прицентральних районах або біля станцій метро, які найбільше користуються попитом у арендарів.


индекс S&P500 дает около в среднем 9% годовых за 30 лет.
индексы или фонды недвиги США дают около 9%-12%. (они есть разные)

квартира только для спекуляции, купить в 2014-2015 году, потом продать и всё.

если можно возить контрабасс, можно взять студент-менеджера. Чтобы он продавал какие-то товары. Будет 10-40% годовых в USD, смотря что и как продаете. Нет смысла влазить в недвигу, чтобы получать 6% в гривне на сдаче.


Баффетт - 19% годовых в среднем
Последняя колонка - 9.7% индекс SP-500 годовых в среднем

Зображення
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:29

  sinus написав:
  proftpd66 написав:Эрик Найман с коллегой на видео рассказывал, что имеет смысл купить целый этаж в одном доме. Или на разных этажах. И пробовать сдавать посуточно с одним управляющим. Выхлоп как они написали будет больше.

но я не могу позволит себе купить сразу 4-5 квартир. (Либо надо продавать текущие)


В Польщі, а найчастіше саме в Гданьску, використовується така схема- викуплена 2-х або трьохповерхова будівля, на кожному поверсі окремі кімнати з загальною кухнею і туалетом.
Здається все по букінгу, сплачуєте аренду і вам на поштову скриньку приходить інструкція-який код набрати на вхідній двері в будівлю, який код набрати на поверсі, який код набрати на двері в кімнату-все.
Цінних речей ніяких нема, прибирає раз в день дівчина або жінка між 12 та 14 годинами, години заселення і виселення, але заселитися і ви селитися ви можете в будь-який час.

Практика відкриття хостелу у Польщі: https://biz.nv.ua/ukr/experts/pomilka-c ... 31972.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:30

  proftpd66 написав:
  sinus написав:
  pirat-d написав:Вобщем понял, большинство считает недвижимость не очень хорошей идеей))
Что ж тогда работает для украинского пенсионера?)

Чому?
Якщо до 50-ти років назбираєте на 15 квартир, то до кінця життя вже можете байдикувати, краще, щоб вони були в одному районі міста, краще десь в прицентральних районах або біля станцій метро, які найбільше користуються попитом у арендарів.


индекс S&P500 дает около в среднем 9% годовых за 30 лет.
индексы или фонды недвиги США дают около 9%-12%. (они есть разные)

квартира только для спекуляции, купить в 2014-2015 году, потом продать и всё.

если можно возить контрабасс, можно взять студент-менеджера. Чтобы он продавал какие-то товары. Будет 10-40% годовых в USD, смотря что и как продаете. Нет смысла влазить в недвигу, чтобы получать 6% в гривне на сдаче.


Баффетт - 19% годовых в среднем
Последняя колонка - 9.7% индекс SP-500 годовых в среднем

Зображення

Одне їншому не заважає.
Ніхто ж не казав, що все, що заробляється треба вкладати в нерухомість.
Диферсифікацію ризиків ніхто не відміняв.
Але ж питання було - скільки потрібно мати квартир, щоб відпочивати на пенсії- от я на нього і відповів.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:48

  sinus написав:Одне їншому не заважає.
Ніхто ж не казав, що все, що заробляється треба вкладати в нерухомість.
Диферсифікацію ризиків ніхто не відміняв.
Але ж питання було - скільки потрібно мати квартир, щоб відпочивати на пенсії- от я на нього і відповів.


Згоден.
Всім дякую за дискусію.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:44

  pirat-d написав:
  Faceless написав:
pirat-d написав:
15 квартир - это однозначно уже агент на %. При таком количестве, можно пожертвовать одной арендой) на качестве пенсии это отразится не сильно ;)


Одной арендой? Какие мы оптимисты:)


Ну сколькими?! полтора-двумя? снять показания, проконтролировать коммуналку, когда-никогда решить бытовой вопрос, съезд-заезд. 10% потери на агента полагаю, максимум. Но 15 квартир на минутку, доход выше 5К$.


Да какие показания?

Сейчас во всех новостроях счетчики сами передают инфу ЖЕКу (УК), и потом либо тебе пересылают платежку на емейл, либо в специальной программе заходишь и смотришь свои показания. Если подобрал нормальных квартирантов и не щимишь их -будут жить годами. Администрирование займет 2-3 часа в месяц удаленно.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:20

  investorkiev написав:
Да какие показания?

Сейчас во всех новостроях счетчики сами передают инфу ЖЕКу (УК), и потом либо тебе пересылают платежку на емейл, либо в специальной программе заходишь и смотришь свои показания. Если подобрал нормальных квартирантов и не щимишь их -будут жить годами. Администрирование займет 2-3 часа в месяц удаленно.

Раз в четыре года в каждую квартиру надо будет дополнительно приезжать делать поверку теплосчетчика и счетчиков горячей, холодной воды.
Если квартир много, то поверка будет в разное время, поэтому приезжать придется чаще.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:28

  l66 написав:
  investorkiev написав:
Да какие показания?

Сейчас во всех новостроях счетчики сами передают инфу ЖЕКу (УК), и потом либо тебе пересылают платежку на емейл, либо в специальной программе заходишь и смотришь свои показания. Если подобрал нормальных квартирантов и не щимишь их -будут жить годами. Администрирование займет 2-3 часа в месяц удаленно.

Раз в четыре года в каждую квартиру надо будет дополнительно приезжать делать поверку теплосчетчика и счетчиков горячей, холодной воды.
Если квартир много, то поверка будет в разное время, поэтому приезжать придется чаще.


Ну во первых раз в 4 года это не очень часто. Многие вон вообще каждый день на работу ходят и сидят там с 9 до 18. Уж проще раз в 4 года сьездить на счетчики посмотреть.

Хотя не понимаю чего вам лично ехать на них смотреть - поверкой счетчиков занимается лицензированные компании, они по звонку приедут все сделают, новый паспорт счетчика вам как оптовому клиенту сами привезут в удобное вам место, там же и расчитаетесь с ними, или по безналу. Счетчики сейчас все в МОПах, даже тревожить квартирантов не будут.

Зачем вам лично туда приезжать, обьясните?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:36

  l66 написав:
  investorkiev написав:Да какие показания?
Сейчас во всех новостроях счетчики сами передают инфу ЖЕКу (УК)... Если подобрал нормальных... Администрирование займет 2-3 часа в месяц удаленно.

Раз в четыре года в каждую квартиру надо будет дополнительно приезжать делать поверку теплосчетчика и счетчиков горячей, холодной воды.
Если квартир много, то поверка будет в разное время, поэтому приезжать придется чаще.

Передают показания только тепло- и электросчетчики в новостройках последних 5лет. Газ, вода и горячая даже не пытаются.
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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