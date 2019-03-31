Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pirat-d написав:Вобщем понял, большинство считает недвижимость не очень хорошей идеей)) Что ж тогда работает для украинского пенсионера?)
Чому? Якщо до 50-ти років назбираєте на 15 квартир, то до кінця життя вже можете байдикувати, краще, щоб вони були в одному районі міста, краще десь в прицентральних районах або біля станцій метро, які найбільше користуються попитом у арендарів.
proftpd66 написав:Эрик Найман с коллегой на видео рассказывал, что имеет смысл купить целый этаж в одном доме. Или на разных этажах. И пробовать сдавать посуточно с одним управляющим. Выхлоп как они написали будет больше.
но я не могу позволит себе купить сразу 4-5 квартир. (Либо надо продавать текущие)
В Польщі, а найчастіше саме в Гданьску, використовується така схема- викуплена 2-х або трьохповерхова будівля, на кожному поверсі окремі кімнати з загальною кухнею і туалетом. Здається все по букінгу, сплачуєте аренду і вам на поштову скриньку приходить інструкція-який код набрати на вхідній двері в будівлю, який код набрати на поверсі, який код набрати на двері в кімнату-все. Цінних речей ніяких нема, прибирає раз в день дівчина або жінка між 12 та 14 годинами, години заселення і виселення, але заселитися і ви селитися ви можете в будь-який час.
pirat-d написав:Вобщем понял, большинство считает недвижимость не очень хорошей идеей)) Что ж тогда работает для украинского пенсионера?)
Чому? Якщо до 50-ти років назбираєте на 15 квартир, то до кінця життя вже можете байдикувати, краще, щоб вони були в одному районі міста, краще десь в прицентральних районах або біля станцій метро, які найбільше користуються попитом у арендарів.
индекс S&P500 дает около в среднем 9% годовых за 30 лет. индексы или фонды недвиги США дают около 9%-12%. (они есть разные)
квартира только для спекуляции, купить в 2014-2015 году, потом продать и всё.
если можно возить контрабасс, можно взять студент-менеджера. Чтобы он продавал какие-то товары. Будет 10-40% годовых в USD, смотря что и как продаете. Нет смысла влазить в недвигу, чтобы получать 6% в гривне на сдаче.
Баффетт - 19% годовых в среднем Последняя колонка - 9.7% индекс SP-500 годовых в среднем
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66 написав:Эрик Найман с коллегой на видео рассказывал, что имеет смысл купить целый этаж в одном доме. Или на разных этажах. И пробовать сдавать посуточно с одним управляющим. Выхлоп как они написали будет больше.
но я не могу позволит себе купить сразу 4-5 квартир. (Либо надо продавать текущие)
В Польщі, а найчастіше саме в Гданьску, використовується така схема- викуплена 2-х або трьохповерхова будівля, на кожному поверсі окремі кімнати з загальною кухнею і туалетом. Здається все по букінгу, сплачуєте аренду і вам на поштову скриньку приходить інструкція-який код набрати на вхідній двері в будівлю, який код набрати на поверсі, який код набрати на двері в кімнату-все. Цінних речей ніяких нема, прибирає раз в день дівчина або жінка між 12 та 14 годинами, години заселення і виселення, але заселитися і ви селитися ви можете в будь-який час.
pirat-d написав:Вобщем понял, большинство считает недвижимость не очень хорошей идеей)) Что ж тогда работает для украинского пенсионера?)
Чому? Якщо до 50-ти років назбираєте на 15 квартир, то до кінця життя вже можете байдикувати, краще, щоб вони були в одному районі міста, краще десь в прицентральних районах або біля станцій метро, які найбільше користуються попитом у арендарів.
индекс S&P500 дает около в среднем 9% годовых за 30 лет. индексы или фонды недвиги США дают около 9%-12%. (они есть разные)
квартира только для спекуляции, купить в 2014-2015 году, потом продать и всё.
если можно возить контрабасс, можно взять студент-менеджера. Чтобы он продавал какие-то товары. Будет 10-40% годовых в USD, смотря что и как продаете. Нет смысла влазить в недвигу, чтобы получать 6% в гривне на сдаче.
Баффетт - 19% годовых в среднем Последняя колонка - 9.7% индекс SP-500 годовых в среднем
Одне їншому не заважає. Ніхто ж не казав, що все, що заробляється треба вкладати в нерухомість. Диферсифікацію ризиків ніхто не відміняв. Але ж питання було - скільки потрібно мати квартир, щоб відпочивати на пенсії- от я на нього і відповів.
sinus написав:Одне їншому не заважає. Ніхто ж не казав, що все, що заробляється треба вкладати в нерухомість. Диферсифікацію ризиків ніхто не відміняв. Але ж питання було - скільки потрібно мати квартир, щоб відпочивати на пенсії- от я на нього і відповів.
pirat-d написав: 15 квартир - это однозначно уже агент на %. При таком количестве, можно пожертвовать одной арендой) на качестве пенсии это отразится не сильно
Одной арендой? Какие мы оптимисты:)
Ну сколькими?! полтора-двумя? снять показания, проконтролировать коммуналку, когда-никогда решить бытовой вопрос, съезд-заезд. 10% потери на агента полагаю, максимум. Но 15 квартир на минутку, доход выше 5К$.
Да какие показания?
Сейчас во всех новостроях счетчики сами передают инфу ЖЕКу (УК), и потом либо тебе пересылают платежку на емейл, либо в специальной программе заходишь и смотришь свои показания. Если подобрал нормальных квартирантов и не щимишь их -будут жить годами. Администрирование займет 2-3 часа в месяц удаленно.
Сейчас во всех новостроях счетчики сами передают инфу ЖЕКу (УК), и потом либо тебе пересылают платежку на емейл, либо в специальной программе заходишь и смотришь свои показания. Если подобрал нормальных квартирантов и не щимишь их -будут жить годами. Администрирование займет 2-3 часа в месяц удаленно.
Раз в четыре года в каждую квартиру надо будет дополнительно приезжать делать поверку теплосчетчика и счетчиков горячей, холодной воды. Если квартир много, то поверка будет в разное время, поэтому приезжать придется чаще.
Сейчас во всех новостроях счетчики сами передают инфу ЖЕКу (УК), и потом либо тебе пересылают платежку на емейл, либо в специальной программе заходишь и смотришь свои показания. Если подобрал нормальных квартирантов и не щимишь их -будут жить годами. Администрирование займет 2-3 часа в месяц удаленно.
Раз в четыре года в каждую квартиру надо будет дополнительно приезжать делать поверку теплосчетчика и счетчиков горячей, холодной воды. Если квартир много, то поверка будет в разное время, поэтому приезжать придется чаще.
Ну во первых раз в 4 года это не очень часто. Многие вон вообще каждый день на работу ходят и сидят там с 9 до 18. Уж проще раз в 4 года сьездить на счетчики посмотреть.
Хотя не понимаю чего вам лично ехать на них смотреть - поверкой счетчиков занимается лицензированные компании, они по звонку приедут все сделают, новый паспорт счетчика вам как оптовому клиенту сами привезут в удобное вам место, там же и расчитаетесь с ними, или по безналу. Счетчики сейчас все в МОПах, даже тревожить квартирантов не будут.
investorkiev написав:Да какие показания? Сейчас во всех новостроях счетчики сами передают инфу ЖЕКу (УК)... Если подобрал нормальных... Администрирование займет 2-3 часа в месяц удаленно.
Раз в четыре года в каждую квартиру надо будет дополнительно приезжать делать поверку теплосчетчика и счетчиков горячей, холодной воды. Если квартир много, то поверка будет в разное время, поэтому приезжать придется чаще.
Передают показания только тепло- и электросчетчики в новостройках последних 5лет. Газ, вода и горячая даже не пытаются.