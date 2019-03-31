Додано: Нед 14 лип, 2019 20:48

antonivs3 написав: Передают показания только тепло- и электросчетчики в новостройках последних 5лет. Газ, вода и горячая даже не пытаются. Передают показания только тепло- и электросчетчики в новостройках последних 5лет. Газ, вода и горячая даже не пытаются.

Значит мне повезло? На счетчиках воды стоят такие штуки, которые считывают показания, не знаю как называются, показания передаются в ЖЕК, а он внисит в программу и делает расчет. В нескольких разных новостроях такая система.Газа нет.Горячей воды тоже нет (от бойлера).Поэтому показания только: тепло, хол.вода, э/э+ придомовая. ВСЕ это смотрю в интернетах на сайте ЖЕКа.Когда заключал договора с ДТЕК/КЭ, то они сами приходили, пломбировали счетчик, потом договор на емейл присылали- на квартиру ехать не нужно было.Кстати все ключи от счетчиков в МОПах в новых домах у консьержей/в ЖЕКе.Когда ставил теплосчетчики - тоже все сделали без моего участия, я по некоторым квартирам даже не знаю где он находится. Но это было год назад, сейчас может чтото и поменялось. Но через 4 года снова наверняка поменяется, КТЭ задолбается 4 чуваков гонять ради 1 пломбы))