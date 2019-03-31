investorkiev написав:чего вам лично ехать на них смотреть - поверкой счетчиков занимается лицензированные компании, они по звонку приедут все сделают, новый паспорт счетчика вам привезут в удобное вам место, там же и расчитаетесь с ними. Счетчики сейчас все в МОПах, даже тревожить квартирантов не будут.
Зачем вам лично туда приезжать, обьясните?
Счетчики в МОПах, а ключики от ящика у вас Первый визит- представитель КТЭ придет распломбировать, сначала нужно дождаться очереди. Второй- чувак с лицензией метролога приедет снимать (они теперь не могут заниматься пломбами и КСП. Третий- чувак приедет ставить счетчик назад. 4й этап- дождаться визита пломбировщика.