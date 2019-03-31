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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:41
investorkiev написав:
чего вам лично ехать на них смотреть - поверкой счетчиков занимается лицензированные компании, они по звонку приедут все сделают, новый паспорт счетчика вам привезут в удобное вам место, там же и расчитаетесь с ними. Счетчики сейчас все в МОПах, даже тревожить квартирантов не будут.
Зачем вам лично туда приезжать, обьясните?
Счетчики в МОПах, а ключики от ящика у вас
Первый визит- представитель КТЭ придет распломбировать, сначала нужно дождаться очереди. Второй- чувак с лицензией метролога приедет снимать (они теперь не могут заниматься пломбами и КСП. Третий- чувак приедет ставить счетчик назад. 4й этап- дождаться визита пломбировщика.
Савченко Шарий Так!
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antonivs3
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:48
antonivs3 написав:
Передают показания только тепло- и электросчетчики в новостройках последних 5лет. Газ, вода и горячая даже не пытаются.
Значит мне повезло? На счетчиках воды стоят такие штуки, которые считывают показания, не знаю как называются, показания передаются в ЖЕК, а он внисит в программу и делает расчет. В нескольких разных новостроях такая система.
Газа нет.
Горячей воды тоже нет (от бойлера).
Поэтому показания только: тепло, хол.вода, э/э+ придомовая. ВСЕ это смотрю в интернетах на сайте ЖЕКа.
Когда заключал договора с ДТЕК/КЭ, то они сами приходили, пломбировали счетчик, потом договор на емейл присылали- на квартиру ехать не нужно было.
Кстати все ключи от счетчиков в МОПах в новых домах у консьержей/в ЖЕКе.
Когда ставил теплосчетчики - тоже все сделали без моего участия, я по некоторым квартирам даже не знаю где он находится. Но это было год назад, сейчас может чтото и поменялось. Но через 4 года снова наверняка поменяется, КТЭ задолбается 4 чуваков гонять ради 1 пломбы))
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investorkiev
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:17
investorkiev написав: sinus написав: investorkiev написав:
Вас послушать, так сдавать 1 квартиру - вообще убыточно. Но это не так.
Самая «старая» квартира под аренду в семье - совкошлак, с приличным ремонтом 2003 года.
Итого ремонту уже 16 лет. За это время была куплена новая стиралка взамен сломанной и шкаф в коридор.
Сейчас уже назревает потребность в косметике+замена некоторой мебели, но квартиранты живут и пока они живут, ничего делать не планируем.
Квартира была куплена в 2004 году и сразу сдана в аренду. Окупилась уже на 150% и продолжает приносить прибыль.
Простой за все годы - может быть 2-3 недели.
Не знаю, что вы там собрались менять каждые 3 года.
Цей приклад дуже не вдалий або маніпуляція.
По перше, як ідуть справи в квартирах, які купувалися в 2007 і на початку 2008, скільки їм ще років чекати, щоб окупитися?
Що краще для прибутку хата, яка купувалась учора чи в 2015?
Що буде в 2021?
По друге, прибуток з аренди і це факт зменьшується з кожним роком експлуатації, якщо кожні 5 років не проводити іновацій чи ви будете заперечувати, що це не так?
Але і це не все, є ще таке як стан будинку і оточення.
Хрущ чи панельку з обісяними фасадами і з сусідами -алкашами не здаси за 400, як в новобудові навпроти.
По третє- якщо людина не працює, де вона буде брати кошти на ремонт хати?
І останнє, здача в аренду 1 або 2-х квартир є не прибутковим і не має ніякого сенсу, якщо вона не купувалась в 2001-2004 році, або в 2015 за гривню у новобудові, в той час ,як долар обміняв по курсу 35-38.
За 28 лет независимости, было всего 4 года, когда невыгодно было купить квартиру под аренду. Это 2007-2008 и, в меньшей степени - 2012-2013.
Квартиры, купленные в остальное время (80% времени) - от среднего до мегавыгодного варианта инвестирования.
Не совсем так, в начале 90-х было несколько лет диких цен на киевские метры - когда из в основном Прибалтики хлынули шальные деньги за металлолом, бывший до этого промпредприятиями и частично осевшие на рынке недвиги. Продавалось тяжело, почти никак, но уж если такое случалось....правда, в руки лучше было деньги не брать, ибо могли прийти гости с утюгом и паяльником.
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rjkz
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