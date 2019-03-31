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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:41
investorkiev написав:
чего вам лично ехать на них смотреть - поверкой счетчиков занимается лицензированные компании, они по звонку приедут все сделают, новый паспорт счетчика вам привезут в удобное вам место, там же и расчитаетесь с ними. Счетчики сейчас все в МОПах, даже тревожить квартирантов не будут.
Зачем вам лично туда приезжать, обьясните?
Счетчики в МОПах, а ключики от ящика у вас
Первый визит- представитель КТЭ придет распломбировать, сначала нужно дождаться очереди. Второй- чувак с лицензией метролога приедет снимать (они теперь не могут заниматься пломбами и КСП. Третий- чувак приедет ставить счетчик назад. 4й этап- дождаться визита пломбировщика.
Савченко Шарий Так!
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antonivs3
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:48
antonivs3 написав:
Передают показания только тепло- и электросчетчики в новостройках последних 5лет. Газ, вода и горячая даже не пытаются.
Значит мне повезло? На счетчиках воды стоят такие штуки, которые считывают показания, не знаю как называются, показания передаются в ЖЕК, а он внисит в программу и делает расчет. В нескольких разных новостроях такая система.
Газа нет.
Горячей воды тоже нет (от бойлера).
Поэтому показания только: тепло, хол.вода, э/э+ придомовая. ВСЕ это смотрю в интернетах на сайте ЖЕКа.
Когда заключал договора с ДТЕК/КЭ, то они сами приходили, пломбировали счетчик, потом договор на емейл присылали- на квартиру ехать не нужно было.
Кстати все ключи от счетчиков в МОПах в новых домах у консьержей/в ЖЕКе.
Когда ставил теплосчетчики - тоже все сделали без моего участия, я по некоторым квартирам даже не знаю где он находится. Но это было год назад, сейчас может чтото и поменялось. Но через 4 года снова наверняка поменяется, КТЭ задолбается 4 чуваков гонять ради 1 пломбы))
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investorkiev
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:17
investorkiev написав: sinus написав: investorkiev написав:
Вас послушать, так сдавать 1 квартиру - вообще убыточно. Но это не так.
Самая «старая» квартира под аренду в семье - совкошлак, с приличным ремонтом 2003 года.
Итого ремонту уже 16 лет. За это время была куплена новая стиралка взамен сломанной и шкаф в коридор.
Сейчас уже назревает потребность в косметике+замена некоторой мебели, но квартиранты живут и пока они живут, ничего делать не планируем.
Квартира была куплена в 2004 году и сразу сдана в аренду. Окупилась уже на 150% и продолжает приносить прибыль.
Простой за все годы - может быть 2-3 недели.
Не знаю, что вы там собрались менять каждые 3 года.
Цей приклад дуже не вдалий або маніпуляція.
По перше, як ідуть справи в квартирах, які купувалися в 2007 і на початку 2008, скільки їм ще років чекати, щоб окупитися?
Що краще для прибутку хата, яка купувалась учора чи в 2015?
Що буде в 2021?
По друге, прибуток з аренди і це факт зменьшується з кожним роком експлуатації, якщо кожні 5 років не проводити іновацій чи ви будете заперечувати, що це не так?
Але і це не все, є ще таке як стан будинку і оточення.
Хрущ чи панельку з обісяними фасадами і з сусідами -алкашами не здаси за 400, як в новобудові навпроти.
По третє- якщо людина не працює, де вона буде брати кошти на ремонт хати?
І останнє, здача в аренду 1 або 2-х квартир є не прибутковим і не має ніякого сенсу, якщо вона не купувалась в 2001-2004 році, або в 2015 за гривню у новобудові, в той час ,як долар обміняв по курсу 35-38.
За 28 лет независимости, было всего 4 года, когда невыгодно было купить квартиру под аренду. Это 2007-2008 и, в меньшей степени - 2012-2013.
Квартиры, купленные в остальное время (80% времени) - от среднего до мегавыгодного варианта инвестирования.
Не совсем так, в начале 90-х было несколько лет диких цен на киевские метры - когда из в основном Прибалтики хлынули шальные деньги за металлолом, бывший до этого промпредприятиями и частично осевшие на рынке недвиги. Продавалось тяжело, почти никак, но уж если такое случалось....правда, в руки лучше было деньги не брать, ибо могли прийти гости с утюгом и паяльником.
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rjkz
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Додано: Нед 14 лип, 2019 22:51
sinus написав: pirat-d написав:
сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)
Залежить від сьогодняшніх витрат. В ідеалі скільки зараз витрачаєте, стільки і сумма з аренд квартир повинна бути.
Наприклад витрачаєте 2000 доларів на місяць, тоді і аренда з квартир має бути 2000 дол.чистими.
Але ще стільки ж квартир треба мати для амортизації, щоб ваш прибуток не падав і ще стільки ж, щоб можна було інвестувати.
Тобто, щоб мати постійно 2000 доларів,вам треба мати 15 квартир для здачі.
Як це працює?
Пояснюю-
Ось уявіть собі,що ви вже маєте 5 квартир для здачі,які приносять 2000 доларів на місяць. Кожна по 400 доларів. Уявили?
А через 3 роки експлуатаціі та зростання конкуренції на ринку аренди і зростання комунальних послуг, кожна стала приносити 300 доларів, тобто вже 1500 на місяць і ваш прибуток знизився.
Через 6-7 років він знизиться до 1250 і повинно бути робити ремонти.
Де на те брати гроші? Якщо ваш дохід знизився та і коштів для подальших ремонтів з вашого доходу не було передбачено.
Якщо ж мати 10 квартир, то картина така-10*400=4000 прибутка з аренди на місяць, де 2000 ідуть вам на витрати, а 2000 на те, щоб мати кошти на ремонти на ці 10 квартир і таким чином ваш дохід не впаде з роками.
Але постійно з'являється нове житло в нових привабливих локаціях, і що цікаве, може так статися, що локації, які були привабливі 10 років тому, можуть втратити свою привабливість, а нові локації, або старі, навпаки можуть стати більш привабливішими для здачі в аренду.
Тому треба мати гроші, щоб своєчасно ці локації змінювати, а для цього треба мати ще 5 квартир, прибуток з аренди яких вам давав би можливість купувати квартиру раз в три роки.
Тобто,щоб протягом 20-ти і більше років мати стабільний прибуток на місяць 2000 доларів, вам треба мати стільки квартир, скільки зараз необхідно, щоб мати прибуток 6000 доларів.
Написано з власного і не тільки досвіду.
Але маючи 15 квартир це вже буде не відпочинок на пенсії.
На редкость здравый пост, хотя есть ряд моментов, которые можно оптимизировать, но это детали.
И есть еще момент, схема в принципе правильная, но работая по ней легко в нашей стране "наступить на мину" ( у нас вся жизнь такая - то банки лопаются, то застройщики банкротятся, то девалы, то война, то еще что-то). Хотя я знавал людей стабильно обновляющих хаты каждые 7 лет, но что с ними сейчас и как они прошли все негаразды с 2008-го не знаю.
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rjkz
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Додано: Нед 14 лип, 2019 23:13
stm написав: proftpd66 написав:
Эрик Найман с коллегой на видео рассказывал, что имеет смысл купить целый этаж в одном доме. Или на разных этажах. И пробовать сдавать посуточно с одним управляющим. Выхлоп как они написали будет больше.
но я не могу позволит себе купить сразу 4-5 квартир. (Либо надо продавать текущие)
А как же правило не класть все яйца в одну корзину?! )))
Возможно, у Наймана вообще нечего класть?
Зато он очень умеет рассказывать - этим и живет?
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Додано: Нед 14 лип, 2019 23:32
rjkz написав: sinus написав:
Якщо ж мати 10 квартир, то картина така-10*400=4000 прибутка з аренди на місяць, де 2000 ідуть вам на витрати, а 2000 на те, щоб мати кошти на ремонти на ці 10 квартир і таким чином ваш дохід не впаде з роками.
Тому треба мати гроші, щоб своєчасно ці локації змінювати, а для цього треба мати ще 5 квартир, прибуток з аренди яких вам давав би можливість купувати квартиру раз в три роки.
Написано з власного і не тільки досвіду.
На редкость здравый пост, хотя есть ряд моментов, которые можно оптимизировать, но это детали.
И есть еще момент, схема в принципе правильная, но работая по ней легко в нашей стране "наступить на мину" ( у нас вся жизнь такая - то банки лопаются, то застройщики банкротятся, то девалы, то война, то еще что-то). Хотя я знавал людей стабильно обновляющих хаты каждые 7 лет, но что с ними сейчас и как они прошли все негаразды с 2008-го не знаю.
Итак, по схеме человек предлагает нам раз в 10 (!!!) лет переделывать ремонт в арендных однушках эконом класса.
Хочется спросить его самого: а сколько лично вы живете в одном ремонте? Неужели всего 10 лет и потом все на свалку, включая проводку и сантехнику?
Ну ок, давайте включим калькулятор. Предлагается 10 лет откладывать по 2000$/мес на ремонт. Ок. Итого у нас 2000*12*10=240000$. Двести сорок тысяч доларов. Почти четверть ляма.
Расскажите, какой ремонт в эконом-однушках вы собрались делать за четверть ляма баксов???
Идем дальше. Каждые 3 года нужно покупать новую квартиру, на это идет еще 2000$/мес или 2000$*36= 72000$, как то жирно для эконом-однухи. Ну да ладно, пусть это будет комфорт-класса однуха.
Но тогда всего за 10 лет мы накопим еще четверть ляма баксов на эти новые однухи (а если учесть еще и с них аренду - то уже будет треть ляма).
Итого мы скопили за 10 лет полляма баксов (а может и больше). При этом очевидно утверждаем что доход наш падает, жить нужно экономно и полляма баксов (500000$) - это не доказательство выгодности сдачи квартир в аренду, скорее наоборот - явно невыгодно, ведь через 10 лет сразу нужно ремонты делать ))) полляма хватит на ремонты? Если не пшонка-стайл? Что скажете, sinus?
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investorkiev
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