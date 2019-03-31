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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1506150715081509

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:45

  rjkz написав:
  sinus написав:
На редкость здравый пост, хотя есть ряд моментов, которые можно оптимизировать, но это детали.
И есть еще момент, схема в принципе правильная, но работая по ней легко в нашей стране "наступить на мину" ( у нас вся жизнь такая - то банки лопаются, то застройщики банкротятся, то девалы, то война, то еще что-то). Хотя я знавал людей стабильно обновляющих хаты каждые 7 лет, но что с ними сейчас и как они прошли все негаразды с 2008-го не знаю.


Звісно це тільки схема, навіть можна сказати скелет конструкції.
Для того, щоб побачити картину цілком, треба добавити багато дрібниць,обставин і нюансів, але щоб те все описати, то можна цілу книгу написати.
Може й напишу колись.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:53

  investorkiev написав:
  rjkz написав:
  sinus написав:
Якщо ж мати 10 квартир, то картина така-10*400=4000 прибутка з аренди на місяць, де 2000 ідуть вам на витрати, а 2000 на те, щоб мати кошти на ремонти на ці 10 квартир і таким чином ваш дохід не впаде з роками.


Тому треба мати гроші, щоб своєчасно ці локації змінювати, а для цього треба мати ще 5 квартир, прибуток з аренди яких вам давав би можливість купувати квартиру раз в три роки.


Написано з власного і не тільки досвіду.

:D


На редкость здравый пост, хотя есть ряд моментов, которые можно оптимизировать, но это детали.
И есть еще момент, схема в принципе правильная, но работая по ней легко в нашей стране "наступить на мину" ( у нас вся жизнь такая - то банки лопаются, то застройщики банкротятся, то девалы, то война, то еще что-то). Хотя я знавал людей стабильно обновляющих хаты каждые 7 лет, но что с ними сейчас и как они прошли все негаразды с 2008-го не знаю.


Итак, по схеме человек предлагает нам раз в 10 (!!!) лет переделывать ремонт в арендных однушках эконом класса.
Хочется спросить его самого: а сколько лично вы живете в одном ремонте? Неужели всего 10 лет и потом все на свалку, включая проводку и сантехнику?

Ну ок, давайте включим калькулятор. Предлагается 10 лет откладывать по 2000$/мес на ремонт. Ок. Итого у нас 2000*12*10=240000$. Двести сорок тысяч доларов. Почти четверть ляма.

Расскажите, какой ремонт в эконом-однушках вы собрались делать за четверть ляма баксов???

Идем дальше. Каждые 3 года нужно покупать новую квартиру, на это идет еще 2000$/мес или 2000$*36= 72000$, как то жирно для эконом-однухи. Ну да ладно, пусть это будет комфорт-класса однуха.

Но тогда всего за 10 лет мы накопим еще четверть ляма баксов на эти новые однухи (а если учесть еще и с них аренду - то уже будет треть ляма).

Итого мы скопили за 10 лет полляма баксов (а может и больше). При этом очевидно утверждаем что доход наш падает, жить нужно экономно и полляма баксов (500000$) - это не доказательство выгодности сдачи квартир в аренду, скорее наоборот - явно невыгодно, ведь через 10 лет сразу нужно ремонты делать ))) полляма хватит на ремонты? Если не пшонка-стайл? Что скажете, sinus?


Не хочу навіть коментувати ваш опус , якщо ви так вважаєте, то чим я можу бути вам корисним?
Геть нічим.
sinus
 
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