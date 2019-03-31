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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:45
rjkz написав: sinus написав:
На редкость здравый пост, хотя есть ряд моментов, которые можно оптимизировать, но это детали.
И есть еще момент, схема в принципе правильная, но работая по ней легко в нашей стране "наступить на мину" ( у нас вся жизнь такая - то банки лопаются, то застройщики банкротятся, то девалы, то война, то еще что-то). Хотя я знавал людей стабильно обновляющих хаты каждые 7 лет, но что с ними сейчас и как они прошли все негаразды с 2008-го не знаю.
Звісно це тільки схема, навіть можна сказати скелет конструкції.
Для того, щоб побачити картину цілком, треба добавити багато дрібниць,обставин і нюансів, але щоб те все описати, то можна цілу книгу написати.
Може й напишу колись.
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sinus
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:53
investorkiev написав: rjkz написав: sinus написав:
Якщо ж мати 10 квартир, то картина така-10*400=4000 прибутка з аренди на місяць, де 2000 ідуть вам на витрати, а 2000 на те, щоб мати кошти на ремонти на ці 10 квартир і таким чином ваш дохід не впаде з роками.
Тому треба мати гроші, щоб своєчасно ці локації змінювати, а для цього треба мати ще 5 квартир, прибуток з аренди яких вам давав би можливість купувати квартиру раз в три роки.
Написано з власного і не тільки досвіду.
На редкость здравый пост, хотя есть ряд моментов, которые можно оптимизировать, но это детали.
И есть еще момент, схема в принципе правильная, но работая по ней легко в нашей стране "наступить на мину" ( у нас вся жизнь такая - то банки лопаются, то застройщики банкротятся, то девалы, то война, то еще что-то). Хотя я знавал людей стабильно обновляющих хаты каждые 7 лет, но что с ними сейчас и как они прошли все негаразды с 2008-го не знаю.
Итак, по схеме человек предлагает нам раз в 10 (!!!) лет переделывать ремонт в арендных однушках эконом класса.
Хочется спросить его самого: а сколько лично вы живете в одном ремонте? Неужели всего 10 лет и потом все на свалку, включая проводку и сантехнику?
Ну ок, давайте включим калькулятор. Предлагается 10 лет откладывать по 2000$/мес на ремонт. Ок. Итого у нас 2000*12*10=240000$. Двести сорок тысяч доларов. Почти четверть ляма.
Расскажите, какой ремонт в эконом-однушках вы собрались делать за четверть ляма баксов???
Идем дальше. Каждые 3 года нужно покупать новую квартиру, на это идет еще 2000$/мес или 2000$*36= 72000$, как то жирно для эконом-однухи. Ну да ладно, пусть это будет комфорт-класса однуха.
Но тогда всего за 10 лет мы накопим еще четверть ляма баксов на эти новые однухи (а если учесть еще и с них аренду - то уже будет треть ляма).
Итого мы скопили за 10 лет полляма баксов (а может и больше). При этом очевидно утверждаем что доход наш падает, жить нужно экономно и полляма баксов (500000$) - это не доказательство выгодности сдачи квартир в аренду, скорее наоборот - явно невыгодно, ведь через 10 лет сразу нужно ремонты делать ))) полляма хватит на ремонты? Если не пшонка-стайл? Что скажете, sinus?
Не хочу навіть коментувати ваш опус , якщо ви так вважаєте, то чим я можу бути вам корисним?
Геть нічим.
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sinus
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Додано: Пон 15 лип, 2019 17:15
Vlad442 написав:
Почитал последние страницы. Повеселили рассуждения людей, которые этим никогда не занимались и вряд ли займутся.viewtopic.php?p=4705483#p4705483
sinus написав:
Залежить від сьогодняшніх витрат. В ідеалі скільки зараз витрачаєте, стільки і сумма з аренд квартир повинна бути.
Наприклад витрачаєте 2000 доларів на місяць, тоді і аренда з квартир має бути 2000 дол.чистими.
Как это технически? Пока молодой и развивает (себя или бизнес) больших доходов нет. Когда они появляются, нужно за 10-20 лет скопить на эти квартиры. Если доходность 7% годовых, то, чтобы получать 2000 долларов в месяц на пенсии, нужно вложить 350 тыс. То есть нужно откладывать 15 лет еще по 2000 долларов в месяц. Откладывать половину доходов в молодости это жить в искуственной бедности, чтобы получать в старости не нужные деньги - у пенсионеров другой уровень расходов.
Следующий момент в том, что если не продавать эти квартиры, то получится что человек положил жизнь, чтобы сделать наследников богатыми.
Все остальное про аномальную амортизацию, необходимость кого-то нанимать, чтобы менеджить квартиры, не хочется даже комментировать. Настолько все это далеко от реальности.
Не напружуйтесь, якщо нічого не зрозуміли, то мабуть не ваша справа.
Батько та його друг жили по тій схемі,яку я описав вище з 1998 року і все в них вийшло і ні в чому собі не відмовляли.
П.С. Чукча не читач, чукча письменник?
Навіщо щось відкладати або жити впроголодь, щоб відкладати?
Де ви в мене таке прочитали?
Я ж чорним по білому написав, що для розміру майбутніх прибутків з аренди, відштовхуєтесь від своїх сьогодняшніх комфортних витрат .
Увага! Витрат, а не прибутків!
Тобто, якщо ви витрачаєте зараз 2-3 тисячі доларів і стільки ж заробляєте, то про які інвестиції в квартири може йти мова?
Мова йшла про те, що якщо ви живете і ні в чому собі не відказуєте, а у вас при цьому залишилися гроші і ви їх не в скляну банку кладете, а вкладаєте в квартири.
Тобто заробляти треба більше!
Якщо молодий айтішник чи чпшнік, живе один і витрачає на все, що забагнеться 2-3 тис., а заробляє 5-6, а то й більше, то ця схема для таких, а не для тих хто витрачає 1000 і заробляє 1000.
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sinus
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:06
sinus написав:
Мова йшла про те, що якщо ви живете і ні в чому собі не відказуєте, а у вас при цьому залишилися гроші і ви їх не в скляну банку кладете, а вкладаєте в квартири.
Потребности идут следом за доходом/возможностями. Человек зарабатывающий 5 условных единиц, а тратящий 2 и живущий по потребностям, это сферический конь в вакууме. Такое встречается, но очень редко.
sinus написав:
Не напружуйтесь, якщо нічого не зрозуміли, то мабуть не ваша справа.
Ну да, ну да...
То, о чем вы мечтаете и теоретизируете, я реализовал. Результат ОК, но есть нюансы, о которых написал выше...
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Vlad442
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:39
Vlad442 написав: sinus написав:
Мова йшла про те, що якщо ви живете і ні в чому собі не відказуєте, а у вас при цьому залишилися гроші і ви їх не в скляну банку кладете, а вкладаєте в квартири.
Потребности идут следом за доходом/возможностями. Человек зарабатывающий 5 условных единиц, а тратящий 2 и живущий по потребностям, это сферический конь в вакууме. Такое встречается, но очень редко.
sinus написав:
Не напружуйтесь, якщо нічого не зрозуміли, то мабуть не ваша справа.
Ну да, ну да...
То, о чем вы мечтаете и теоретизируете, я реализовал. Результат ОК, но есть нюансы, о которых написал выше...
Та які питання, вважайте як вважаєте, щось комусь доводити не бачу сенсу та й часу нема, бо в 18-й квартирі ремонт робиться, 5-та продаться, а в 9-ту і 12-ту квартирантів треба ще заселити.
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sinus
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