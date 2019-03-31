investorkiev написав:

rjkz написав: sinus написав:

Якщо ж мати 10 квартир, то картина така-10*400=4000 прибутка з аренди на місяць, де 2000 ідуть вам на витрати, а 2000 на те, щоб мати кошти на ремонти на ці 10 квартир і таким чином ваш дохід не впаде з роками.





Тому треба мати гроші, щоб своєчасно ці локації змінювати, а для цього треба мати ще 5 квартир, прибуток з аренди яких вам давав би можливість купувати квартиру раз в три роки.





Написано з власного і не тільки досвіду.



Якщо ж мати 10 квартир, то картина така-10*400=4000 прибутка з аренди на місяць, де 2000 ідуть вам на витрати, а 2000 на те, щоб мати кошти на ремонти на ці 10 квартир і таким чином ваш дохід не впаде з роками.Тому треба мати гроші, щоб своєчасно ці локації змінювати, а для цього треба мати ще 5 квартир, прибуток з аренди яких вам давав би можливість купувати квартиру раз в три роки.Написано з власного і не тільки досвіду.



На редкость здравый пост, хотя есть ряд моментов, которые можно оптимизировать, но это детали.

И есть еще момент, схема в принципе правильная, но работая по ней легко в нашей стране "наступить на мину" ( у нас вся жизнь такая - то банки лопаются, то застройщики банкротятся, то девалы, то война, то еще что-то). Хотя я знавал людей стабильно обновляющих хаты каждые 7 лет, но что с ними сейчас и как они прошли все негаразды с 2008-го не знаю. На редкость здравый пост, хотя есть ряд моментов, которые можно оптимизировать, но это детали.И есть еще момент, схема в принципе правильная, но работая по ней легко в нашей стране "наступить на мину" ( у нас вся жизнь такая - то банки лопаются, то застройщики банкротятся, то девалы, то война, то еще что-то). Хотя я знавал людей стабильно обновляющих хаты каждые 7 лет, но что с ними сейчас и как они прошли все негаразды с 2008-го не знаю.

Итак, по схеме человек предлагает нам раз в 10 (!!!) лет переделывать ремонт в арендных однушках эконом класса.Хочется спросить его самого: а сколько лично вы живете в одном ремонте? Неужели всего 10 лет и потом все на свалку, включая проводку и сантехнику?Ну ок, давайте включим калькулятор. Предлагается 10 лет откладывать по 2000$/мес на ремонт. Ок. Итого у нас 2000*12*10=240000$. Двести сорок тысяч доларов. Почти четверть ляма.Расскажите, какой ремонт в эконом-однушках вы собрались делать за четверть ляма баксов???Идем дальше. Каждые 3 года нужно покупать новую квартиру, на это идет еще 2000$/мес или 2000$*36= 72000$, как то жирно для эконом-однухи. Ну да ладно, пусть это будет комфорт-класса однуха.Но тогда всего за 10 лет мы накопим еще четверть ляма баксов на эти новые однухи (а если учесть еще и с них аренду - то уже будет треть ляма).Итого мы скопили за 10 лет полляма баксов (а может и больше). При этом очевидно утверждаем что доход наш падает, жить нужно экономно и полляма баксов (500000$) - это не доказательство выгодности сдачи квартир в аренду, скорее наоборот - явно невыгодно, ведь через 10 лет сразу нужно ремонты делать ))) полляма хватит на ремонты? Если не пшонка-стайл? Что скажете, sinus?