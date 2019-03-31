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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лип, 2019 22:59
pirat-d написав: Faceless написав:
pirat-d написав:15 квартир - это однозначно уже агент на %. При таком количестве, можно пожертвовать одной арендой)
Одной арендой? Какие мы оптимисты:)
Ну сколькими?! полтора-двумя? снять показания, проконтролировать коммуналку, когда-никогда решить бытовой вопрос, съезд-заезд. 10% потери на агента полагаю, максимум..
две-две с половиной. затраты на агента 15%. конечно, если стояк или пара этажей однух в одном месте, то можно договориться. но тогда диверсификацией и не пахнет))
Савченко Шарий Так!
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Додано: Пон 15 лип, 2019 23:02
Vlad442 написав: proftpd66 написав:
Vlad442
на форуме домик часто сравнивают новые дома. На окраине города которые построенные 5 лет назад уже устаревшие. Это не значит что они не будут сдаваться, просто цена будет дешевая всегда.
Запросы арендатора и покупателя разные. В среднем сегменте последнее на что будет смотреть арендатор, это на то, сколько дому лет. 3, 5 или 10.
proftpd66 написав:
Эрик рассказывет, что не сберигать, а инвестировать.
Это спорно, но он так рассказывает
Я не трачу время на видео типа "формула богатства". Что-то подсказывает мне, что они для бедных. Если бы можно было бы разбогатеть посмотрев видео, все были бы богатыми.
Про инвестировать - везде нужна мера. Финансовый резерв нужен чтобы без лишних нервов пройти трудные участки пути, но, откладывать в течении самых продуктивных 15 лет половину дохода ради призрачного будущего, это не правильно. Я сам примерно так делал и считаю это самой большой своей финансовой ошибкой.
Крайностей надо избегать.
У меня есть знакомые в 40+ лет не имеющие ни сбережений ни недвиги ...нифига, но все что зарабатывают спускают на впечатления.
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rjkz
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Додано: Вів 16 лип, 2019 07:21
rjkz написав:
Крайностей надо избегать.
У меня есть знакомые в 40+ лет не имеющие ни сбережений ни недвиги ...нифига, но все что зарабатывают спускают на впечатления
видимо они не в курсе что медицина платная и очень недешёвая. 100к можно выложить на раз-два.
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vitaliian
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Додано: Вів 16 лип, 2019 07:57
vitaliian написав: rjkz написав:
Крайностей надо избегать.
У меня есть знакомые в 40+ лет не имеющие ни сбережений ни недвиги ...нифига, но все что зарабатывают спускают на впечатления
видимо они не в курсе что медицина платная и очень недешёвая. 100к можно выложить на раз-два.
Это еще один случай почему не хочу возвращаться в Украину.
В нормальных странах, а в частности в Дейчланде, такие траты покрывает страховка.
Я работаю на производстве, у меня страховка оплачивается предприятием.
Был случай. Переехала машина одного пещехода.
Врачи складывали-складывали тело, наскладывали на 100 000 евро.
Страховка утерлась и заплатила.
В Украине думаю с таким бы даже не заморачивались. Закопали бы ужо бедолагу
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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