Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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на форуме домик часто сравнивают новые дома. На окраине города которые построенные 5 лет назад уже устаревшие. Это не значит что они не будут сдаваться, просто цена будет дешевая всегда.
Запросы арендатора и покупателя разные. В среднем сегменте последнее на что будет смотреть арендатор, это на то, сколько дому лет. 3, 5 или 10.
proftpd66 написав:Эрик рассказывет, что не сберигать, а инвестировать.
Это спорно, но он так рассказывает
Я не трачу время на видео типа "формула богатства". Что-то подсказывает мне, что они для бедных. Если бы можно было бы разбогатеть посмотрев видео, все были бы богатыми. Про инвестировать - везде нужна мера. Финансовый резерв нужен чтобы без лишних нервов пройти трудные участки пути, но, откладывать в течении самых продуктивных 15 лет половину дохода ради призрачного будущего, это не правильно. Я сам примерно так делал и считаю это самой большой своей финансовой ошибкой.
Крайностей надо избегать. У меня есть знакомые в 40+ лет не имеющие ни сбережений ни недвиги ...нифига, но все что зарабатывают спускают на впечатления.
rjkz написав:Крайностей надо избегать. У меня есть знакомые в 40+ лет не имеющие ни сбережений ни недвиги ...нифига, но все что зарабатывают спускают на впечатления
видимо они не в курсе что медицина платная и очень недешёвая. 100к можно выложить на раз-два.
Это еще один случай почему не хочу возвращаться в Украину. В нормальных странах, а в частности в Дейчланде, такие траты покрывает страховка. Я работаю на производстве, у меня страховка оплачивается предприятием. Был случай. Переехала машина одного пещехода. Врачи складывали-складывали тело, наскладывали на 100 000 евро. Страховка утерлась и заплатила.
В Украине думаю с таким бы даже не заморачивались. Закопали бы ужо бедолагу
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Налог и страховка 44%. Если есть дети и жена работает 33% около того .Огромное цена на услуги, продукты дешёвые , да.
Единственное пособие по безработице платит 300 евро пожизненно и первый год около 700евро. А зависимости от з/п .
Платить 44% налог и за коммуналку много, беженцов много, финансировать радикальный ислам ?
Может быть это интересно пенсионерам . Например, Влад купил квартиры для пенсии в Аркада. Лучше купит в Германии и попробовать там работать. Чтобы страховка жизни была . Отличный вариант взамен Аркады .
Банду геть!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
на форуме домик часто сравнивают новые дома. На окраине города которые построенные 5 лет назад уже устаревшие. Это не значит что они не будут сдаваться, просто цена будет дешевая всегда.
Запросы арендатора и покупателя разные. В среднем сегменте последнее на что будет смотреть арендатор, это на то, сколько дому лет. 3, 5 или 10.
proftpd66 написав:Эрик рассказывет, что не сберигать, а инвестировать.
Это спорно, но он так рассказывает
Я не трачу время на видео типа "формула богатства". Что-то подсказывает мне, что они для бедных. Если бы можно было бы разбогатеть посмотрев видео, все были бы богатыми. Про инвестировать - везде нужна мера. Финансовый резерв нужен чтобы без лишних нервов пройти трудные участки пути, но, откладывать в течении самых продуктивных 15 лет половину дохода ради призрачного будущего, это не правильно. Я сам примерно так делал и считаю это самой большой своей финансовой ошибкой.
Крайностей надо избегать. У меня есть знакомые в 40+ лет не имеющие ни сбережений ни недвиги ...нифига, но все что зарабатывают спускают на впечатления.
Ваші знайомі, напевно, входять до зростаючого числа тих, кого клята Хунта протягом 5-ти років довела до зубожіння. Процент тотально зубожілих тільки за перше півріччя поточного року зріс на 8%. Підтримую Профа66: "Банду геть!!", "Хунту люструвати !!". https://newsone.ua/news/society/ukraina ... ldivy.html
ihorkyiv написав:Ваші знайомі, напевно, входять до зростаючого числа тих, кого клята Хунта протягом 5-ти років довела до зубожіння. Процент тотально зубожілих тільки за перше півріччя поточного року зріс на 8%. Підтримую Профа66: "Банду геть!!", "Хунту люструвати !!". https://newsone.ua/news/society/ukraina ... ldivy.html
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