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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1507150815091510

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:59

  pirat-d написав:
  Faceless написав:
pirat-d написав:15 квартир - это однозначно уже агент на %. При таком количестве, можно пожертвовать одной арендой)

Одной арендой? Какие мы оптимисты:)

Ну сколькими?! полтора-двумя? снять показания, проконтролировать коммуналку, когда-никогда решить бытовой вопрос, съезд-заезд. 10% потери на агента полагаю, максимум..

две-две с половиной. затраты на агента 15%. конечно, если стояк или пара этажей однух в одном месте, то можно договориться. но тогда диверсификацией и не пахнет))
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:02

  Vlad442 написав:
  proftpd66 написав:Vlad442

на форуме домик часто сравнивают новые дома. На окраине города которые построенные 5 лет назад уже устаревшие. Это не значит что они не будут сдаваться, просто цена будет дешевая всегда.

Запросы арендатора и покупателя разные. В среднем сегменте последнее на что будет смотреть арендатор, это на то, сколько дому лет. 3, 5 или 10.
  proftpd66 написав:Эрик рассказывет, что не сберигать, а инвестировать.

Это спорно, но он так рассказывает

Я не трачу время на видео типа "формула богатства". Что-то подсказывает мне, что они для бедных. Если бы можно было бы разбогатеть посмотрев видео, все были бы богатыми.
Про инвестировать - везде нужна мера. Финансовый резерв нужен чтобы без лишних нервов пройти трудные участки пути, но, откладывать в течении самых продуктивных 15 лет половину дохода ради призрачного будущего, это не правильно. Я сам примерно так делал и считаю это самой большой своей финансовой ошибкой.


Крайностей надо избегать.
У меня есть знакомые в 40+ лет не имеющие ни сбережений ни недвиги ...нифига, но все что зарабатывают спускают на впечатления.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Крайностей надо избегать.
У меня есть знакомые в 40+ лет не имеющие ни сбережений ни недвиги ...нифига, но все что зарабатывают спускают на впечатления
видимо они не в курсе что медицина платная и очень недешёвая. 100к можно выложить на раз-два.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:57

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Крайностей надо избегать.
У меня есть знакомые в 40+ лет не имеющие ни сбережений ни недвиги ...нифига, но все что зарабатывают спускают на впечатления
видимо они не в курсе что медицина платная и очень недешёвая. 100к можно выложить на раз-два.


Это еще один случай почему не хочу возвращаться в Украину.
В нормальных странах, а в частности в Дейчланде, такие траты покрывает страховка.
Я работаю на производстве, у меня страховка оплачивается предприятием.
Был случай. Переехала машина одного пещехода.
Врачи складывали-складывали тело, наскладывали на 100 000 евро.
Страховка утерлась и заплатила.

В Украине думаю с таким бы даже не заморачивались. Закопали бы ужо бедолагу :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:31

:mrgreen: Хомякоид

Налог и страховка 44%. Если есть дети и жена работает 33% около того .Огромное цена на услуги, продукты дешёвые , да.

Единственное пособие по безработице платит 300 евро пожизненно и первый год около 700евро. А зависимости от з/п .

Платить 44% налог и за коммуналку много, беженцов много, финансировать радикальный ислам ?

Может быть это интересно пенсионерам . Например, Влад купил квартиры для пенсии в Аркада. Лучше купит в Германии и попробовать там работать. Чтобы страховка жизни была . Отличный вариант взамен Аркады .

Банду геть!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:37

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  proftpd66 написав:Vlad442

на форуме домик часто сравнивают новые дома. На окраине города которые построенные 5 лет назад уже устаревшие. Это не значит что они не будут сдаваться, просто цена будет дешевая всегда.

Запросы арендатора и покупателя разные. В среднем сегменте последнее на что будет смотреть арендатор, это на то, сколько дому лет. 3, 5 или 10.
  proftpd66 написав:Эрик рассказывет, что не сберигать, а инвестировать.

Это спорно, но он так рассказывает

Я не трачу время на видео типа "формула богатства". Что-то подсказывает мне, что они для бедных. Если бы можно было бы разбогатеть посмотрев видео, все были бы богатыми.
Про инвестировать - везде нужна мера. Финансовый резерв нужен чтобы без лишних нервов пройти трудные участки пути, но, откладывать в течении самых продуктивных 15 лет половину дохода ради призрачного будущего, это не правильно. Я сам примерно так делал и считаю это самой большой своей финансовой ошибкой.


Крайностей надо избегать.
У меня есть знакомые в 40+ лет не имеющие ни сбережений ни недвиги ...нифига, но все что зарабатывают спускают на впечатления.

Ваші знайомі, напевно, входять до зростаючого числа тих, кого клята Хунта протягом 5-ти років довела до зубожіння. Процент тотально зубожілих тільки за перше півріччя поточного року зріс на 8%. Підтримую Профа66: "Банду геть!!", "Хунту люструвати !!". https://newsone.ua/news/society/ukraina ... ldivy.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:41

  ihorkyiv написав:Ваші знайомі, напевно, входять до зростаючого числа тих, кого клята Хунта протягом 5-ти років довела до зубожіння. Процент тотально зубожілих тільки за перше півріччя поточного року зріс на 8%. Підтримую Профа66: "Банду геть!!", "Хунту люструвати !!". https://newsone.ua/news/society/ukraina ... ldivy.html

С вашей ссылки:
Всего за 2018 год Мальдивские острова посетили 9722 туриста из Украины.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:58

  investorkiev написав:
  ihorkyiv написав:Ваші знайомі, напевно, входять до зростаючого числа тих, кого клята Хунта протягом 5-ти років довела до зубожіння. Процент тотально зубожілих тільки за перше півріччя поточного року зріс на 8%. Підтримую Профа66: "Банду геть!!", "Хунту люструвати !!". https://newsone.ua/news/society/ukraina ... ldivy.html

С вашей ссылки:
Всего за 2018 год Мальдивские острова посетили 9722 туриста из Украины.

один турист и его свита из 9721 человек
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:40

  investorkiev написав:
  ihorkyiv написав:Ваші знайомі, напевно, входять до зростаючого числа тих, кого клята Хунта протягом 5-ти років довела до зубожіння. Процент тотально зубожілих тільки за перше півріччя поточного року зріс на 8%. Підтримую Профа66: "Банду геть!!", "Хунту люструвати !!". https://newsone.ua/news/society/ukraina ... ldivy.html

С вашей ссылки:
Всего за 2018 год Мальдивские острова посетили 9722 туриста из Украины.

На каждого украинца посетившего Мальдивы , сто не посетивших условные Кириловку или Затоку.
Bolt
 
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