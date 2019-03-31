Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Хомякоид написав:Это еще один случай почему не хочу возвращаться в Украину. В нормальных странах, а в частности в Дейчланде, такие траты покрывает страховка. Я работаю на производстве, у меня страховка оплачивается предприятием. Был случай. Переехала машина одного пещехода. Врачи складывали-складывали тело, наскладывали на 100 000 евро. Страховка утерлась и заплатила.
хомяк, ты читал Ф.М.Достоеского "Идиот"(с)? а зря это про тебеподобных "страховка" водилы по аналогии нашего ОСАГО заплатила
а в Дойчлянде не дай Б-г попасть к врачам по страховке, сразу чей-нибудь отрежут, т.к. хирурги там высокооплачиваемые и щедро оплачиваются из страхового фонда а про профилактику или медикаментозное лечение не-не слышали ибо невыгодно...врачам...
так что пеши исчо
Идиот тебе надо почитать. Для тех кто в танке повторяю. Шел человек по улице. Наехала машина. Без сознания доставили в больницу. Приводили в чувство и складывали по частям. Больница выставила счет на 100 тыс. евро. Страховка все оплатила. Человек ходит, видел его через пару месяцев с палочкой. В Украине никто бы с таким не заморачивался. Уже бы закопали и забыли. Че уже забыли как ребенку собирали всей страной в прямых эфирах на операцию по пересадке кожи, а то лежал и умирал, никто даже не собирался лечить без денег. Специалысты млять
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
ihorkyiv написав:Ваші знайомі, напевно, входять до зростаючого числа тих, кого клята Хунта протягом 5-ти років довела до зубожіння. Процент тотально зубожілих тільки за перше півріччя поточного року зріс на 8%. Підтримую Профа66: "Банду геть!!", "Хунту люструвати !!". https://newsone.ua/news/society/ukraina ... ldivy.html
С вашей ссылки: Всего за 2018 год Мальдивские острова посетили 9722 туриста из Украины.
На каждого украинца посетившего Мальдивы , сто не посетивших условные Кириловку или Затоку.
Вот только не нужно про Затоку. Только что вернулся оттуда колега с семьей. По приезду домой посчитал расходы и сделал вывод "лучше бы в Турцию поехал" - расходы те же, а сервис несравнимый, да еще и дороги волна на яме и латкой погоняет.
Хомякоид написав: Понимаете, с учетом того что мы зигзагами, на карачках но все же двигаемся в Евросоюз, все что было завязано на рашку будет умирать а западная Украина будет развиваться. Теплотехник Юра это правильно просек и выскочил оперативно из Днепра. В среднесроке я планирую что города дальше линии Киев-Винница будут стагнировать, ну за исключением Одессы-мамы. В долгосроке эта линия может сдвинуться даже дальше на запад.
Вам решать, но я бы продал на вашем месте и взял бы в Киеве или даже во Львове.
В целом, есть логика в Вашей мысли, но Как человеку с Днепра администрировать собственную недвижимость под аренду в Киеве и тем более во Львове? как только узнают, что собственник квартиры бывает по месту раз в пятилетку, агенты высосут все соки и вернут убитые в хлам стены.
Ну как-бы я администрирую с Дейчланда. Уже пятый год скоро пойдет. Да, подбирать людей нужно тщательно. И цену ставить ниже рынка. У меня сейчас 8 процентов ниже рынка. Я не печалюсь. Билет и время мои стоят намного дороже.[/quote]
Плюсанул. Интересно,работает ли данная схема в реверсе, т.е. из Нэньки владеть немецким бетоном. И вообще стоит ли задумываться о зарубежной недвижимости, например после 3-5 квартир в Киеве, диверсификация бетона так сказать)[/quote]
pirat-d написав:сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)
Залежить від сьогодняшніх витрат. В ідеалі скільки зараз витрачаєте, стільки і сумма з аренд квартир повинна бути. Наприклад витрачаєте 2000 доларів на місяць, тоді і аренда з квартир має бути 2000 дол.чистими. Але ще стільки ж квартир треба мати для амортизації, щоб ваш прибуток не падав і ще стільки ж, щоб можна було інвестувати. Тобто, щоб мати постійно 2000 доларів,вам треба мати 15 квартир для здачі. Як це працює? Пояснюю- Ось уявіть собі,що ви вже маєте 5 квартир для здачі,які приносять 2000 доларів на місяць. Кожна по 400 доларів. Уявили? А через 3 роки експлуатаціі та зростання конкуренції на ринку аренди і зростання комунальних послуг, кожна стала приносити 300 доларів, тобто вже 1500 на місяць і ваш прибуток знизився. Через 6-7 років він знизиться до 1250 і повинно бути робити ремонти. Де на те брати гроші? Якщо ваш дохід знизився та і коштів для подальших ремонтів з вашого доходу не було передбачено. Якщо ж мати 10 квартир, то картина така-10*400=4000 прибутка з аренди на місяць, де 2000 ідуть вам на витрати, а 2000 на те, щоб мати кошти на ремонти на ці 10 квартир і таким чином ваш дохід не впаде з роками. Але постійно з'являється нове житло в нових привабливих локаціях, і що цікаве, може так статися, що локації, які були привабливі 10 років тому, можуть втратити свою привабливість, а нові локації, або старі, навпаки можуть стати більш привабливішими для здачі в аренду. Тому треба мати гроші, щоб своєчасно ці локації змінювати, а для цього треба мати ще 5 квартир, прибуток з аренди яких вам давав би можливість купувати квартиру раз в три роки.
Тобто,щоб протягом 20-ти і більше років мати стабільний прибуток на місяць 2000 доларів, вам треба мати стільки квартир, скільки зараз необхідно, щоб мати прибуток 6000 доларів. Написано з власного і не тільки досвіду.
Але маючи 15 квартир це вже буде не відпочинок на пенсії.
Эти 15 квартир сколько будут стоить? от 720 до 1 млн долларов? Или иначе, сколько нужно вложить в недвижимость, чтобы получать 6 тыс баксов в месяц?