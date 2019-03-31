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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1509151015111512>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:10

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:Это еще один случай почему не хочу возвращаться в Украину. В нормальных странах, а в частности в Дейчланде, такие траты покрывает страховка. Я работаю на производстве, у меня страховка оплачивается предприятием. Был случай. Переехала машина одного пещехода. Врачи складывали-складывали тело, наскладывали на 100 000 евро. Страховка утерлась и заплатила.

хомяк, ты читал Ф.М.Достоеского "Идиот"(с)?
а зря
это про тебеподобных :mrgreen:
"страховка" водилы по аналогии нашего ОСАГО заплатила

а в Дойчлянде не дай Б-г попасть к врачам по страховке, сразу чей-нибудь отрежут, т.к. хирурги там высокооплачиваемые и щедро оплачиваются из страхового фонда а про профилактику или медикаментозное лечение не-не слышали ибо невыгодно...врачам... :mrgreen:

так что пеши исчо :mrgreen:


Идиот тебе надо почитать.
Для тех кто в танке повторяю.
Шел человек по улице. Наехала машина.
Без сознания доставили в больницу.
Приводили в чувство и складывали по частям.
Больница выставила счет на 100 тыс. евро.
Страховка все оплатила.
Человек ходит, видел его через пару месяцев с палочкой.
В Украине никто бы с таким не заморачивался.
Уже бы закопали и забыли.
Че уже забыли как ребенку собирали всей страной в прямых эфирах на операцию по пересадке кожи, а то лежал и умирал, никто даже не собирался лечить без денег.
Специалысты млять :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:18

  Bolt написав:
  investorkiev написав:
  ihorkyiv написав:Ваші знайомі, напевно, входять до зростаючого числа тих, кого клята Хунта протягом 5-ти років довела до зубожіння. Процент тотально зубожілих тільки за перше півріччя поточного року зріс на 8%. Підтримую Профа66: "Банду геть!!", "Хунту люструвати !!". https://newsone.ua/news/society/ukraina ... ldivy.html

С вашей ссылки:
Всего за 2018 год Мальдивские острова посетили 9722 туриста из Украины.

На каждого украинца посетившего Мальдивы , сто не посетивших условные Кириловку или Затоку.

Вот только не нужно про Затоку. Только что вернулся оттуда колега с семьей. По приезду домой посчитал расходы и сделал вывод "лучше бы в Турцию поехал" - расходы те же, а сервис несравнимый, да еще и дороги волна на яме и латкой погоняет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:21

  pirat-d написав:
  Хомякоид написав:
Понимаете, с учетом того что мы зигзагами, на карачках но все же двигаемся в Евросоюз, все что было завязано на рашку будет умирать а западная Украина будет развиваться.
Теплотехник Юра это правильно просек и выскочил оперативно из Днепра.
В среднесроке я планирую что города дальше линии Киев-Винница будут стагнировать, ну за исключением Одессы-мамы.
В долгосроке эта линия может сдвинуться даже дальше на запад.

Вам решать, но я бы продал на вашем месте и взял бы в Киеве или даже во Львове.


В целом, есть логика в Вашей мысли, но Как человеку с Днепра администрировать собственную недвижимость под аренду в Киеве и тем более во Львове? как только узнают, что собственник квартиры бывает по месту раз в пятилетку, агенты высосут все соки и вернут убитые в хлам стены.


Ну как-бы я администрирую с Дейчланда.
Уже пятый год скоро пойдет.
Да, подбирать людей нужно тщательно. И цену ставить ниже рынка.
У меня сейчас 8 процентов ниже рынка. Я не печалюсь.
Билет и время мои стоят намного дороже.[/quote]

Плюсанул.
Интересно,работает ли данная схема в реверсе, т.е. из Нэньки владеть немецким бетоном. И вообще стоит ли задумываться о зарубежной недвижимости, например после 3-5 квартир в Киеве, диверсификация бетона так сказать)[/quote]

А то. Конечно работает, посмотрите примеры тут Інвестуємо в нерухомість закордоном
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:24

  sinus написав:
  pirat-d написав:сколько квартир под аренду для киевского лендлорда считается солидным результатом, достаточным безбедно жить и не думать о пенсии?) 3-4 квартиры (правый берег, не центр но и не выселки за окружной), не считая собственно в которой проживаешь или маслать и ставить цель больше?)

Залежить від сьогодняшніх витрат. В ідеалі скільки зараз витрачаєте, стільки і сумма з аренд квартир повинна бути.
Наприклад витрачаєте 2000 доларів на місяць, тоді і аренда з квартир має бути 2000 дол.чистими.
Але ще стільки ж квартир треба мати для амортизації, щоб ваш прибуток не падав і ще стільки ж, щоб можна було інвестувати.
Тобто, щоб мати постійно 2000 доларів,вам треба мати 15 квартир для здачі.
Як це працює?
Пояснюю-
Ось уявіть собі,що ви вже маєте 5 квартир для здачі,які приносять 2000 доларів на місяць. Кожна по 400 доларів. Уявили?
А через 3 роки експлуатаціі та зростання конкуренції на ринку аренди і зростання комунальних послуг, кожна стала приносити 300 доларів, тобто вже 1500 на місяць і ваш прибуток знизився.
Через 6-7 років він знизиться до 1250 і повинно бути робити ремонти.
Де на те брати гроші? Якщо ваш дохід знизився та і коштів для подальших ремонтів з вашого доходу не було передбачено.
Якщо ж мати 10 квартир, то картина така-10*400=4000 прибутка з аренди на місяць, де 2000 ідуть вам на витрати, а 2000 на те, щоб мати кошти на ремонти на ці 10 квартир і таким чином ваш дохід не впаде з роками.
Але постійно з'являється нове житло в нових привабливих локаціях, і що цікаве, може так статися, що локації, які були привабливі 10 років тому, можуть втратити свою привабливість, а нові локації, або старі, навпаки можуть стати більш привабливішими для здачі в аренду.
Тому треба мати гроші, щоб своєчасно ці локації змінювати, а для цього треба мати ще 5 квартир, прибуток з аренди яких вам давав би можливість купувати квартиру раз в три роки.

Тобто,щоб протягом 20-ти і більше років мати стабільний прибуток на місяць 2000 доларів, вам треба мати стільки квартир, скільки зараз необхідно, щоб мати прибуток 6000 доларів.
Написано з власного і не тільки досвіду.

Але маючи 15 квартир це вже буде не відпочинок на пенсії. :D


Эти 15 квартир сколько будут стоить? от 720 до 1 млн долларов? Или иначе, сколько нужно вложить в недвижимость, чтобы получать 6 тыс баксов в месяц?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:32

  pirat-d написав:Вобщем понял, большинство считает недвижимость не очень хорошей идеей))
Что ж тогда работает для украинского пенсионера?)


Я вам задам встречный вопрос, если вы думали об этом. Если не думали, то подумайте, т.к. это очень важно.

А как этот украинский пенсионер решает/будет решать медицинский вопрос?

зы. Буквально несколько дней назад столкнулся с украинской (в Киеве)/катарской неотложной хирургией. Чуток оклемаюсь, отпишусь в деталях.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  change_pm написав:А как этот украинский пенсионер решает/будет решать медицинский вопрос?
почему именно пенсионер, остальные что не болеют? решения у этого вопроса нет, так же как и решения где пересичному заработать 1-2к$ в месяц.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:16

  change_pm написав:
  pirat-d написав:Вобщем понял, большинство считает недвижимость не очень хорошей идеей))
Что ж тогда работает для украинского пенсионера?)


Я вам задам встречный вопрос, если вы думали об этом. Если не думали, то подумайте, т.к. это очень важно.

А как этот украинский пенсионер решает/будет решать медицинский вопрос?

зы. Буквально несколько дней назад столкнулся с украинской (в Киеве)/катарской неотложной хирургией. Чуток оклемаюсь, отпишусь в деталях.


Не для рекламы: Добробут и Борис очень мне нравятся. В добробуте уже есть база всех заключений, анализов, мрт - сразу врач видит всю твою историю болезни.

По цене такое конечно, если без страховки. Попал на 3 дня в стационар -1куе. Правда обследовали с ног до головы, и все на месте.

Вот как быть в 5% сложных случаев (нейрохирургия, онкология - не знаю).

Знакомая в Маями говорит что от рака кожи там умирают 5%, 95% вылечиваются. У нас вылечиваются 10% или 20%, остальные более 80% умирают.

Хотя возможно дело в раней диагностике, которую у нас регулярно проходят единицы
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:22

  Прохожий написав:
а в Дойчлянде не дай Б-г попасть к врачам по страховке, сразу чей-нибудь отрежут, т.к. хирурги там высокооплачиваемые и щедро оплачиваются из страхового фонда а про профилактику или медикаментозное лечение не-не слышали ибо невыгодно...врачам... :mrgreen:

так что пеши исчо :mrgreen:

Вы случайно Германию с Украиной не перепутали?
Про Германию не знаю, но в Израиле кардиологи зарабатывают больше, чем кардиохирурги
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:16

  vitaliian написав:
  change_pm написав:А как этот украинский пенсионер решает/будет решать медицинский вопрос?
почему именно пенсионер, остальные что не болеют? решения у этого вопроса нет, так же как и решения где пересичному заработать 1-2к$ в месяц.

У нас суспільство рівних можливостей. Один спроможний заробити достатню суму, щоб поїхати з дружиною відпочити на Бора Бора, а інший - чимчикувати босоніж усією сім"єю під час відпустки до ставка-копанки. За паритетом купівельної спроможності (ПКС) зазначена вами 1000 доларів у США відповідає 3346 доларів доходу, що є у тій країні середньою зарплатою. З огляду на кількість автомобілів в Україні (уже мовчу про Київ) народ у нас далеко не злиденний. А якщо переглянути світлини з чорноморсько-азовських курортів, де пляжі забиті мов лежбища тюленів, а вартість відпочинку співставна з туром до Туреччини, то душу окутує нестримна радість і оргазмоподібне задоволення за рівень життя своїх співгромадян. Пропоную інформативну статтю, за якою кожен форумчанин зможе вирахувати рівень своєї "бідності".
"В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности", В мире Украина далеко не страна бедняков, Уровень бедности в Украине меньше, чем во Франции, На сегодня только 10% украинцев считает себя бедными".
"Так, в Европе определили девять позиций: если три из них отсутствуют, люди считаются бедными. Если отсутствуют четыре, то крайне бедными.
В этот список входят:
Наличие телефона;
Наличие цветного телевизора;
Наличие стиральной машины;
Наличие автомобиля;
Денег хватает для отдыха вне дома по меньшей мере неделю в год;
Денег хватает на блюда из мяса, рыбы через день;
Есть возможность позволить себе непредвиденные, но необходимые траты;
Денег хватает на поддержку достаточно теплой температуры в своем жилище;
Денег в полной мере хватает на оплату арендных/ипотечных и коммунальных платежей".
Хтось з форумчан не має зазначених позиційних можливостей ?? Тож з "тотальним зубожінням" вас !! https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 00474.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:25

  antey1969 написав:
  Bolt написав:
  ihorkyiv написав:Ваші знайомі, напевно, входять до зростаючого числа тих, кого клята Хунта протягом 5-ти років довела до зубожіння. Процент тотально зубожілих тільки за перше півріччя поточного року зріс на 8%. Підтримую Профа66: "Банду геть!!", "Хунту люструвати !!". https://newsone.ua/news/society/ukraina ... ldivy.html

С вашей ссылки:
Всего за 2018 год Мальдивские острова посетили 9722 туриста из Украины.

На каждого украинца посетившего Мальдивы , сто не посетивших условные Кириловку или Затоку.

Вот только не нужно про Затоку. Только что вернулся оттуда колега с семьей. По приезду домой посчитал расходы и сделал вывод "лучше бы в Турцию поехал" - расходы те же, а сервис несравнимый, да еще и дороги волна на яме и латкой погоняет.[/quote]
Я имел в виду , что на кажого нового товарища у которого появляютя деньги на Мальдивы у ста нехватает, что-бы поехать даже в Затоку.Я в сортах говна не разбираюсь, поэтому уже 7 лет в Украине не отдыхаю.На ЮБК еще кое-где что-то похожее на море было.
Последнее время езжу в Албанию, наших с каждым годом все больше.Показал хозяину готеля, это начиная 3мин 20 сек:
https://youtu.be/hZCqiwc2Qgk
Лицо у него было как в известном меме:
А ,шо так можно было?!
Bolt
 
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