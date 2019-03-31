Додано: Сер 17 лип, 2019 12:16

vitaliian написав: change_pm написав: А как этот украинский пенсионер решает/будет решать медицинский вопрос? А как этот украинский пенсионер решает/будет решать медицинский вопрос? почему именно пенсионер, остальные что не болеют? решения у этого вопроса нет, так же как и решения где пересичному заработать 1-2к$ в месяц. почему именно пенсионер, остальные что не болеют? решения у этого вопроса нет, так же

У нас суспільство рівних можливостей. Один спроможний заробити достатню суму, щоб поїхати з дружиною відпочити на Бора Бора, а інший - чимчикувати босоніж усією сім"єю під час відпустки до ставка-копанки. За паритетом купівельної спроможності (ПКС) зазначена вами 1000 доларів у США відповідає 3346 доларів доходу, що є у тій країні середньою зарплатою. З огляду на кількість автомобілів в Україні (уже мовчу про Київ) народ у нас далеко не злиденний. А якщо переглянути світлини з чорноморсько-азовських курортів, де пляжі забиті мов лежбища тюленів, а вартість відпочинку співставна з туром до Туреччини, то душу окутує нестримна радість і оргазмоподібне задоволення за рівень життя своїх співгромадян. Пропоную інформативну статтю, за якою кожен форумчанин зможе вирахувати рівень своєї "бідності"."В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности", В мире Украина далеко не страна бедняков, Уровень бедности в Украине меньше, чем во Франции, На сегодня только 10% украинцев считает себя бедными"."Так, в Европе определили девять позиций:. Если отсутствуют четыре, то крайне бедными.Наличие телефона;Наличие цветного телевизора;Наличие стиральной машины;Наличие автомобиля;Денег хватает для отдыха вне дома по меньшей мере неделю в год;Денег хватает на блюда из мяса, рыбы через день;Есть возможность позволить себе непредвиденные, но необходимые траты;Денег хватает на поддержку достаточно теплой температуры в своем жилище;Денег в полной мере хватает на оплату арендных/ипотечных и коммунальных платежей".Хтось з форумчан не має зазначених позиційних можливостей ?? Тож з "тотальним зубожінням" вас !!