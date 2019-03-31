Додано: Сер 17 лип, 2019 14:59

ihorkyiv написав: vitaliian написав: change_pm написав: А как этот украинский пенсионер решает/будет решать медицинский вопрос? А как этот украинский пенсионер решает/будет решать медицинский вопрос? почему именно пенсионер, остальные что не болеют? решения у этого вопроса нет, так же как и решения где пересичному заработать 1-2к$ в месяц. почему именно пенсионер, остальные что не болеют? решения у этого вопроса нет, так же

У нас суспільство рівних можливостей. Один спроможний заробити достатню суму, щоб поїхати з дружиною відпочити на Бора Бора, а інший - чимчикувати босоніж усією сім"єю під час відпустки до ставка-копанки. За паритетом купівельної спроможності (ПКС) зазначена вами 1000 доларів у США відповідає 3346 доларів доходу, що є у тій країні середньою зарплатою. З огляду на кількість автомобілів в Україні (уже мовчу про Київ) народ у нас далеко не злиденний. А якщо переглянути світлини з чорноморсько-азовських курортів, де пляжі забиті мов лежбища тюленів, а вартість відпочинку співставна з туром до Туреччини, то душу окутує нестримна радість і оргазмоподібне задоволення за рівень життя своїх співгромадян. Пропоную інформативну статтю, за якою кожен форумчанин зможе вирахувати рівень своєї "бідності".

"В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности", В мире Украина далеко не страна бедняков, Уровень бедности в Украине меньше, чем во Франции, На сегодня только 10% украинцев считает себя бедными".

"Так, в Европе определили девять позиций: если три из них отсутствуют, люди считаются бедными. Если отсутствуют четыре, то крайне бедными.

В этот список входят:

Наличие телефона;

Наличие цветного телевизора;

Наличие стиральной машины;

Наличие автомобиля;

Денег хватает для отдыха вне дома по меньшей мере неделю в год;

Денег хватает на блюда из мяса, рыбы через день;

Есть возможность позволить себе непредвиденные, но необходимые траты;

Денег хватает на поддержку достаточно теплой температуры в своем жилище;

Денег в полной мере хватает на оплату арендных/ипотечных и коммунальных платежей".

Хтось з форумчан не має зазначених позиційних можливостей ?? Тож з "тотальним зубожінням" вас !! https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 00474.html У нас суспільство рівних можливостей. Один спроможний заробити достатню суму, щоб поїхати з дружиною відпочити на Бора Бора, а інший - чимчикувати босоніж усією сім"єю під час відпустки до ставка-копанки. За паритетом купівельної спроможності (ПКС) зазначена вами 1000 доларів у США відповідає 3346 доларів доходу, що є у тій країні середньою зарплатою. З огляду на кількість автомобілів в Україні (уже мовчу про Київ) народ у нас далеко не злиденний. А якщо переглянути світлини з чорноморсько-азовських курортів, де пляжі забиті мов лежбища тюленів, а вартість відпочинку співставна з туром до Туреччини, то душу окутує нестримна радість і оргазмоподібне задоволення за рівень життя своїх співгромадян. Пропоную інформативну статтю, за якою кожен форумчанин зможе вирахувати рівень своєї "бідності"."В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности", В мире Украина далеко не страна бедняков, Уровень бедности в Украине меньше, чем во Франции, На сегодня только 10% украинцев считает себя бедными"."Так, в Европе определили девять позиций:. Если отсутствуют четыре, то крайне бедными.Наличие телефона;Наличие цветного телевизора;Наличие стиральной машины;Наличие автомобиля;Денег хватает для отдыха вне дома по меньшей мере неделю в год;Денег хватает на блюда из мяса, рыбы через день;Есть возможность позволить себе непредвиденные, но необходимые траты;Денег хватает на поддержку достаточно теплой температуры в своем жилище;Денег в полной мере хватает на оплату арендных/ипотечных и коммунальных платежей".Хтось з форумчан не має зазначених позиційних можливостей ?? Тож з "тотальним зубожінням" вас !!

Ну Украина пока еще не самая бедная страна в мире, пока только в Европе.Основные социальные группы, живущие за чертой бедности - это пенсионеры и жители депрессивных регионов. С другой стороны, если взять всех остальных "небедных" людей, то окажется, что они не такие уж и богатые, просто в чем-то им "повезло" быть "рожденными в СССР" и "получившими" жилье. Кто может себе представить массовое явление, когда пенсионеры с пенсией 60 баксов снимают жилье в Киеве? А это будет. Будет массовое явление наличия нетрудоспособных по возрасту людей, которым не удалось заработать на свое жилье, не говоря уже о "личном пенсионном фонде".Как эта ситуация разрулится? -хз.Кроме того, есть такое понятие как "эквити", иными словами - "сколько ты стоишь" и если в среднем по стране эквити населения очень даже неплохое ввиду наличия какого-никакого но своего жилья у очень значительной части населения, и отсутствия кредиторской задолженности из-за низкого уровня кредитования, но вот генерирование дохода очень низкое, особенно если сопоставить соотношение эквити и бэкграунда.То есть, у нас в среднем очень образованное население, но это образование не очень влияет на возможность получения бОльшего дохода. Еще раз - я говорю именно об Украине,а не персонально о Киеве и тем более не о Печерске.Поэтому примеры о переполненных кафе в Оушен Плазе в ответ мне не приводите.Теперь внимательно посмотрим на эту самую эквити. И что мы видим - у народа в основном есть свое жилье...но больше ничего особо нет. А само жилье стоит не очень дорого даже в Киеве. Мало того - дешевеет, не смотря на временные всплески цен однушек у метро и в новострояхУ моих знакомых в США нет своего жилья (арендуют) и нет своего автомобиля (лиз) и нет стиралки (есть общая лондри в комплексе), но...есть месячный доход выше 10 куе (причем до названного предела генерирует только один супруг, а супруга хоть и меньше, но тоже кое-что) на хаузхолд. Они беднее среднего жителя Украины с наследственным хрущем, в котором живут 3 поколения, старым в основном (старше 3-5 лет) автомобилем, стиралкой и самым последним яфоном?Поэтому, как ни считать, но не сильно верится, что данная методика как-то подходит к определению бедности.