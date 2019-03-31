Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:С вашей ссылки: Всего за 2018 год Мальдивские острова посетили 9722 туриста из Украины.
На каждого украинца посетившего Мальдивы , сто не посетивших условные Кириловку или Затоку.
Вот только не нужно про Затоку. Только что вернулся оттуда колега с семьей. По приезду домой посчитал расходы и сделал вывод "лучше бы в Турцию поехал" - расходы те же, а сервис несравнимый, да еще и дороги волна на яме и латкой погоняет.
Так это вроде давно известный факт, что в Украине отдыхать могут себе позволить очень небедные люди с мазохистскими наклонностями. Все нищеброды с тонкой душевной организацией ездят по турциям е6иптам и прочим хорватиям.
Уже вдруге зустрічаю твердження: "..сейчас квартиру дешевле 8 тысяч найти очень сложно". Значить, у вересні мінімальна ставка може зрости до 8500 грн. Це приємно. І з року в рік: "В Украине уже к концу лета ожидается значительное подорожание аренды жилья. Стоимость квартиры может вырасти на 10-20%". З 10% ситуативно ще можна погодитися, а ось 20% - це, синку, фантастика, особливо враховуючи вартість комуналки взимку. Тому схиляюся ось до цієї позиції: "Ждать значительного подорожания аренды не приходится, уверена член правления Института нацполитики, эксперт в сфере недвижимости Марина Багрова. Мол, цены ближе к сентябрю, как и в прошлые годы, действительно повысятся, но рост будет незначительным и в лучшем случае покроет проседание мертвого сезона весна-лето". У серпні 2008 року я підвищив орендну плату у гривнях на 30%. Але то був золотий період, про який залишається тільки мріяти і ностальгічно зітхати. З 2015 року більш ніж на 10% підвищувати не наважувався. Не буде винятком і ця осінь. https://www.ukrnews24.net/arenda-kvarti ... n_get_more Ну, і для загального розвитку: "Выяснилось, какое жилье можно купить в Европе по цене однокомнатной квартиры в Киеве" https://lenta.ua/vyyasnilos-kakoe-zhile ... ika-19040/
change_pm написав:А как этот украинский пенсионер решает/будет решать медицинский вопрос?
почему именно пенсионер, остальные что не болеют? решения у этого вопроса нет, так же как и решения где пересичному заработать 1-2к$ в месяц.
У нас суспільство рівних можливостей. Один спроможний заробити достатню суму, щоб поїхати з дружиною відпочити на Бора Бора, а інший - чимчикувати босоніж усією сім"єю під час відпустки до ставка-копанки. За паритетом купівельної спроможності (ПКС) зазначена вами 1000 доларів у США відповідає 3346 доларів доходу, що є у тій країні середньою зарплатою. З огляду на кількість автомобілів в Україні (уже мовчу про Київ) народ у нас далеко не злиденний. А якщо переглянути світлини з чорноморсько-азовських курортів, де пляжі забиті мов лежбища тюленів, а вартість відпочинку співставна з туром до Туреччини, то душу окутує нестримна радість і оргазмоподібне задоволення за рівень життя своїх співгромадян. Пропоную інформативну статтю, за якою кожен форумчанин зможе вирахувати рівень своєї "бідності". "В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности", В мире Украина далеко не страна бедняков, Уровень бедности в Украине меньше, чем во Франции, На сегодня только 10% украинцев считает себя бедными". "Так, в Европе определили девять позиций: если три из них отсутствуют, люди считаются бедными. Если отсутствуют четыре, то крайне бедными. В этот список входят: Наличие телефона; Наличие цветного телевизора; Наличие стиральной машины; Наличие автомобиля; Денег хватает для отдыха вне дома по меньшей мере неделю в год; Денег хватает на блюда из мяса, рыбы через день; Есть возможность позволить себе непредвиденные, но необходимые траты; Денег хватает на поддержку достаточно теплой температуры в своем жилище; Денег в полной мере хватает на оплату арендных/ипотечных и коммунальных платежей". Хтось з форумчан не має зазначених позиційних можливостей ?? Тож з "тотальним зубожінням" вас !! https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 00474.html
Ну Украина пока еще не самая бедная страна в мире, пока только в Европе. Основные социальные группы, живущие за чертой бедности - это пенсионеры и жители депрессивных регионов. С другой стороны, если взять всех остальных "небедных" людей, то окажется, что они не такие уж и богатые, просто в чем-то им "повезло" быть "рожденными в СССР" и "получившими" жилье. Кто может себе представить массовое явление, когда пенсионеры с пенсией 60 баксов снимают жилье в Киеве? А это будет. Будет массовое явление наличия нетрудоспособных по возрасту людей, которым не удалось заработать на свое жилье, не говоря уже о "личном пенсионном фонде". Как эта ситуация разрулится? -хз. Кроме того, есть такое понятие как "эквити", иными словами - "сколько ты стоишь" и если в среднем по стране эквити населения очень даже неплохое ввиду наличия какого-никакого но своего жилья у очень значительной части населения, и отсутствия кредиторской задолженности из-за низкого уровня кредитования, но вот генерирование дохода очень низкое, особенно если сопоставить соотношение эквити и бэкграунда.То есть, у нас в среднем очень образованное население, но это образование не очень влияет на возможность получения бОльшего дохода. Еще раз - я говорю именно об Украине,а не персонально о Киеве и тем более не о Печерске. Поэтому примеры о переполненных кафе в Оушен Плазе в ответ мне не приводите. Теперь внимательно посмотрим на эту самую эквити. И что мы видим - у народа в основном есть свое жилье...но больше ничего особо нет. А само жилье стоит не очень дорого даже в Киеве. Мало того - дешевеет, не смотря на временные всплески цен однушек у метро и в новостроях . У моих знакомых в США нет своего жилья (арендуют) и нет своего автомобиля (лиз) и нет стиралки (есть общая лондри в комплексе), но...есть месячный доход выше 10 куе (причем до названного предела генерирует только один супруг, а супруга хоть и меньше, но тоже кое-что) на хаузхолд. Они беднее среднего жителя Украины с наследственным хрущем, в котором живут 3 поколения, старым в основном (старше 3-5 лет) автомобилем, стиралкой и самым последним яфоном? Поэтому, как ни считать, но не сильно верится, что данная методика как-то подходит к определению бедности.
ihorkyiv написав:Уже вдруге зустрічаю твердження: "..сейчас квартиру дешевле 8 тысяч найти очень сложно".
Не читайте советских газет, знакомые за 5500 снимают на Троещине вполне нормальную однушку.
Незрозуміло, що цей факт засвідчує ?? Тенденцію ?? Ні. Родичка моєї дружини здає за 5000 грн 1-кім. квартиру з ремонтом і меблями 2007-го року на третьому поверсі цегляного хруща з локацією ДВІ хвилини до м."Дружбі народів". І це підвищила пів року тому на 500 грн. Я уже багато років, оцінюючи цю ситуацію, кручу пальцем біля скроні. Її аргумент: подобаються клієнти, і вона не хоче світити перед сусідами себе як орендодавця. За вашою логікою, на Печерську квартири за 5000 грн запружили орендний ринок ?? "Хапай мішки - вокзал відходить !!!".
ihorkyiv написав:Родичка моєї дружини здає за 5000 грн 1-кім. квартиру з ремонтом і меблями 2007-го року на третьому поверсі цегляного хруща з локацією ДВІ хвилини до м."Дружбі народів". І це підвищила пів року тому на 500 грн. Я уже багато років, оцінюючи цю ситуацію, кручу пальцем біля скроні. Її аргумент: подобаються клієнти, і вона не хоче світити перед сусідами себе як орендодавця. За вашою логікою, на Печерську квартири за 5000 грн запружили орендний ринок ??
тю, дорого, тут финансовый гений воротила контрабаса писяголов сдает 2к в 2х минутах от м.Печерская за 5кгрн
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский