Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лип, 2019 20:30
Прохожий
2к за 44к. кирпичный хрущ, очень рядом возле метро, 1-2 минуты от метро печерская.
Контрабас - конкурент купил, тоже, много товара в районе 100к$. Я хочу у него выкупить часть. Возить не надо ничего.
Сейчас президент новый
не хочешь играть на контрабасе
. По этому поезд ушел, ОВГЗ только ликвид!
КМБ - Урловский-2 можно взять чтобы обновить амортизацию. Новый дом не за очень дорого (для комфорта). Когда плохо спится, то кажется что квартиры будут дорожать и надо их брать
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: Сер 17 лип, 2019 20:34
hxbbgaf написав: ihorkyiv написав:
Уже вдруге зустрічаю твердження: "..сейчас квартиру дешевле 8 тысяч найти очень сложно".
Не читайте советских газет, знакомые за 5500 снимают на Троещине вполне нормальную однушку.
https://www.facebook.com/groups/rieltor ... 847103192/
в місцевих рилів завжди даражай...
Васенька
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Додано: Сер 17 лип, 2019 20:54
proftpd66 написав:
2к за 44к. кирпичный хрущ, очень рядом возле метро, 1-2 минуты от метро печерская.
это по Алмазова за Антошкой шоль?
так там только светофор на переходе красный 90сек, т.е. за 1-2мин до М не дойдешь
если 1эт и окна во двор то неликвид аццкий, будете вдыхать амбрэ местных элитных бомжей)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Додано: Сер 17 лип, 2019 21:03
Прохожий это там. кондиционер, для склада или для офиса? в тем местах с видом на леси уже 59к стоит 1к. А тут 2к 44к
Востаннє редагувалось
proftpd66
в Сер 17 лип, 2019 21:15, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: Сер 17 лип, 2019 21:15
proftpd66 написав: Прохожий
это там.
кондиционер, для склада или для офиса?
в тем местах с видом на леси уже 59к стоит 1к.
А тут 2к 44к "по Алмазова за Антошкой шоль? если 1эт и окна во двор то неликвид аццкий, будете вдыхать амбрэ местных элитных бомжей)"
аццкий неликвид, но вам нужно брать, за 5кгрн/мес пойдет
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Повідомлень: 10748
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