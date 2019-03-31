Додано: Сер 17 лип, 2019 21:15

proftpd66 написав: Прохожий



это там.



кондиционер, для склада или для офиса?



в тем местах с видом на леси уже 59к стоит 1к. А тут 2к 44к это там.кондиционер, для склада или для офиса?в тем местах с видом на леси уже 59к стоит 1к.

"по Алмазова за Антошкой шоль?

если 1эт и окна во двор то неликвид аццкий, будете вдыхать амбрэ местных элитных бомжей)"

аццкий неликвид, но вам нужно брать, за 5кгрн/мес пойдет