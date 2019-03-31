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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1510151115121513

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 20:30

Прохожий

2к за 44к. кирпичный хрущ, очень рядом возле метро, 1-2 минуты от метро печерская.

Контрабас - конкурент купил, тоже, много товара в районе 100к$. Я хочу у него выкупить часть. Возить не надо ничего.

Сейчас президент новый не хочешь играть на контрабасе. По этому поезд ушел, ОВГЗ только ликвид!


КМБ - Урловский-2 можно взять чтобы обновить амортизацию. Новый дом не за очень дорого (для комфорта). Когда плохо спится, то кажется что квартиры будут дорожать и надо их брать :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 20:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  proftpd66 написав:2к за 44к. кирпичный хрущ, очень рядом возле метро, 1-2 минуты от метро печерская.

это по Алмазова за Антошкой шоль?
так там только светофор на переходе красный 90сек, т.е. за 1-2мин до М не дойдешь
если 1эт и окна во двор то неликвид аццкий, будете вдыхать амбрэ местных элитных бомжей)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:03

Прохожий

это там.

кондиционер, для склада или для офиса?

в тем местах с видом на леси уже 59к стоит 1к. А тут 2к 44к
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 17 лип, 2019 21:15, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:15

  proftpd66 написав:Прохожий

это там.

кондиционер, для склада или для офиса?

в тем местах с видом на леси уже 59к стоит 1к. А тут 2к 44к

"по Алмазова за Антошкой шоль?
если 1эт и окна во двор то неликвид аццкий, будете вдыхать амбрэ местных элитных бомжей)"
аццкий неликвид, но вам нужно брать, за 5кгрн/мес пойдет :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:41

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:Прохожий

это там.

кондиционер, для склада или для офиса?

в тем местах с видом на леси уже 59к стоит 1к. А тут 2к 44к

"по Алмазова за Антошкой шоль?
если 1эт и окна во двор то неликвид аццкий, будете вдыхать амбрэ местных элитных бомжей)"
аццкий неликвид, но вам нужно брать, за 5кгрн/мес пойдет :mrgreen:


за эти деньги (44к) уже нету других вариантов. На кловской 1 этаж для офиса.

https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 52105.html
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:56

  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:Прохожий

это там.

кондиционер, для склада или для офиса?

в тем местах с видом на леси уже 59к стоит 1к. А тут 2к 44к

"по Алмазова за Антошкой шоль?
если 1эт и окна во двор то неликвид аццкий, будете вдыхать амбрэ местных элитных бомжей)"
аццкий неликвид, но вам нужно брать, за 5кгрн/мес пойдет :mrgreen:


за эти деньги (44к) уже нету других вариантов. На кловской 1 этаж для офиса.

https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 52105.html

бгг, это залог(Х)овая?
аукцион?
надабрать!!! :mrgreen:

апд
как купите отпишитесь :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:04

Прохожий

может быть владелец пошел на договорняк с банкой. Потому что владелец их пустил во внутрь квартиры чтобы сфоткать.

В приват часто хаты фоткает без внутренностей.

Может владелец взял за 300к$ кред в швейцарских франках и просто не захотел платить.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:52

  rjkz написав:

Ну Украина пока еще не самая бедная страна в мире, пока только в Европе.
Основные социальные группы, живущие за чертой бедности - это пенсионеры и жители депрессивных регионов. С другой стороны, если взять всех остальных "небедных" людей, то окажется, что они не такие уж и богатые.[/quote]

Прочитав статтю-сповідь українки, яка працює прибиральницею у медичному закладі Іспанії. Цікаво. Вразили перекручення щодо рівня зарплат молодшого медперсоналу і молодих спеціалістів після закінчення університету. "Я працюю прибиральницею у госпіталі. Зарплата у прибиральниці середнього віку, яка працює у вихідні, сягає 1100- 1290 євро на місяць. Окрім того ще виплачують тричі на рік додаткові зарплати. І ще, якщо прибиральниця має на утриманні старих батьків чи студентів до 25 років, держава під час декларації доходів повертає ще одну зарплату. Не все так гарно в Іспанії. Найбільший відсоток безробітних в Іспанії серед молоді. Ще зовсім недавно виходило до 50%. Молодих людей без досвіду ніхто не хоче брати на роботу. А якщо беруть, то зарплати мізерні. Часто молодь з вищою освітою беруть на роботу і взагалі не платять зарплату. Фірма вважає, що платить молодому спеціалістові набуттям досвіду. Одна моя знайома мусила допомагати своїй дочці після університету. Дочка у Мадриді заробляла 600 євро на місяць, а тільки кімната, яку вона винаймала, коштувала 300 євро на місяць. А ще ж треба було оплачувати транспорт, їжу". https://blogs.uainfo.org/2019/07/16/ski ... remer.html
ihorkyiv
 
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