Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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proftpd66 написав:2к за 44к. кирпичный хрущ, очень рядом возле метро, 1-2 минуты от метро печерская.
это по Алмазова за Антошкой шоль? так там только светофор на переходе красный 90сек, т.е. за 1-2мин до М не дойдешь если 1эт и окна во двор то неликвид аццкий, будете вдыхать амбрэ местных элитных бомжей)
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Ну Украина пока еще не самая бедная страна в мире, пока только в Европе. Основные социальные группы, живущие за чертой бедности - это пенсионеры и жители депрессивных регионов. С другой стороны, если взять всех остальных "небедных" людей, то окажется, что они не такие уж и богатые.[/quote]
Прочитав статтю-сповідь українки, яка працює прибиральницею у медичному закладі Іспанії. Цікаво. Вразили перекручення щодо рівня зарплат молодшого медперсоналу і молодих спеціалістів після закінчення університету. "Я працюю прибиральницею у госпіталі. Зарплата у прибиральниці середнього віку, яка працює у вихідні, сягає 1100- 1290 євро на місяць. Окрім того ще виплачують тричі на рік додаткові зарплати. І ще, якщо прибиральниця має на утриманні старих батьків чи студентів до 25 років, держава під час декларації доходів повертає ще одну зарплату. Не все так гарно в Іспанії. Найбільший відсоток безробітних в Іспанії серед молоді. Ще зовсім недавно виходило до 50%. Молодих людей без досвіду ніхто не хоче брати на роботу. А якщо беруть, то зарплати мізерні. Часто молодь з вищою освітою беруть на роботу і взагалі не платять зарплату. Фірма вважає, що платить молодому спеціалістові набуттям досвіду. Одна моя знайома мусила допомагати своїй дочці після університету. Дочка у Мадриді заробляла 600 євро на місяць, а тільки кімната, яку вона винаймала, коштувала 300 євро на місяць. А ще ж треба було оплачувати транспорт, їжу". https://blogs.uainfo.org/2019/07/16/ski ... remer.html