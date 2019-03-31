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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1510151115121513

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:03

Прохожий

это там.

кондиционер, для склада или для офиса?

в тем местах с видом на леси уже 59к стоит 1к. А тут 2к 44к
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 17 лип, 2019 21:15, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:15

  proftpd66 написав:Прохожий

это там.

кондиционер, для склада или для офиса?

в тем местах с видом на леси уже 59к стоит 1к. А тут 2к 44к

"по Алмазова за Антошкой шоль?
если 1эт и окна во двор то неликвид аццкий, будете вдыхать амбрэ местных элитных бомжей)"
аццкий неликвид, но вам нужно брать, за 5кгрн/мес пойдет :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:41

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:Прохожий

это там.

кондиционер, для склада или для офиса?

в тем местах с видом на леси уже 59к стоит 1к. А тут 2к 44к

"по Алмазова за Антошкой шоль?
если 1эт и окна во двор то неликвид аццкий, будете вдыхать амбрэ местных элитных бомжей)"
аццкий неликвид, но вам нужно брать, за 5кгрн/мес пойдет :mrgreen:


за эти деньги (44к) уже нету других вариантов. На кловской 1 этаж для офиса.

https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 52105.html
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:56

  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:Прохожий

это там.

кондиционер, для склада или для офиса?

в тем местах с видом на леси уже 59к стоит 1к. А тут 2к 44к

"по Алмазова за Антошкой шоль?
если 1эт и окна во двор то неликвид аццкий, будете вдыхать амбрэ местных элитных бомжей)"
аццкий неликвид, но вам нужно брать, за 5кгрн/мес пойдет :mrgreen:


за эти деньги (44к) уже нету других вариантов. На кловской 1 этаж для офиса.

https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 52105.html

бгг, это залог(Х)овая?
аукцион?
надабрать!!! :mrgreen:

апд
как купите отпишитесь :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:04

Прохожий

может быть владелец пошел на договорняк с банкой. Потому что владелец их пустил во внутрь квартиры чтобы сфоткать.

В приват часто хаты фоткает без внутренностей.

Может владелец взял за 300к$ кред в швейцарских франках и просто не захотел платить.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:52

  rjkz написав:

Ну Украина пока еще не самая бедная страна в мире, пока только в Европе.
Основные социальные группы, живущие за чертой бедности - это пенсионеры и жители депрессивных регионов. С другой стороны, если взять всех остальных "небедных" людей, то окажется, что они не такие уж и богатые.[/quote]

Прочитав статтю-сповідь українки, яка працює прибиральницею у медичному закладі Іспанії. Цікаво. Вразили перекручення щодо рівня зарплат молодшого медперсоналу і молодих спеціалістів після закінчення університету. "Я працюю прибиральницею у госпіталі. Зарплата у прибиральниці середнього віку, яка працює у вихідні, сягає 1100- 1290 євро на місяць. Окрім того ще виплачують тричі на рік додаткові зарплати. І ще, якщо прибиральниця має на утриманні старих батьків чи студентів до 25 років, держава під час декларації доходів повертає ще одну зарплату. Не все так гарно в Іспанії. Найбільший відсоток безробітних в Іспанії серед молоді. Ще зовсім недавно виходило до 50%. Молодих людей без досвіду ніхто не хоче брати на роботу. А якщо беруть, то зарплати мізерні. Часто молодь з вищою освітою беруть на роботу і взагалі не платять зарплату. Фірма вважає, що платить молодому спеціалістові набуттям досвіду. Одна моя знайома мусила допомагати своїй дочці після університету. Дочка у Мадриді заробляла 600 євро на місяць, а тільки кімната, яку вона винаймала, коштувала 300 євро на місяць. А ще ж треба було оплачувати транспорт, їжу". https://blogs.uainfo.org/2019/07/16/ski ... remer.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 06:11

  Прохожий написав: в Дойчлянде не дай Б-г попасть к врачам по страховке, сразу чей-нибудь отрежут, т.к. хирурги там высокооплачиваемые и щедро оплачиваются из страхового фонда а про профилактику или медикаментозное лечение не-не слышали ибо невыгодно...врачам... :mrgreen:

ну да, ну да. лучше лечиться в Украине у какого-нить высокооплачиваемого гомеопата по рекомендации..
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 06:25

  ihorkyiv написав:
  hxbbgaf написав:
  ihorkyiv написав:Уже вдруге зустрічаю твердження: "..сейчас квартиру дешевле 8 тысяч найти очень сложно".

Не читайте советских газет, знакомые за 5500 снимают на Троещине вполне нормальную однушку.

Незрозуміло, що цей факт засвідчує ?? Тенденцію ?? Ні. Родичка здає за 5000 грн 1-кім. квартиру з ремонтом і меблями 2007-го року з локацією ДВІ хвилини до м."Дружбі народів". І це підвищила пів року тому на 500 грн. Я уже багато років, оцінюючи цю ситуацію, кручу пальцем біля скроні...За вашою логікою, на Печерську квартири за 5000 грн запружили орендний ринок ??

Нет. вы привели частный случай, а ваш оппонент привел тенденцию по Трощине, Борщаге, Старой Дарнице итд. Я также очень не люблю заголовки про "минимальные" цены в Киеве в 1.5х от реальности без ремарок типа "рядом с метро в хорошем состоянии" или "в новостройках"
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 07:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  ihorkyiv написав:З огляду на кількість автомобілів в Україні (уже мовчу про Київ) народ у нас далеко не злиденний.

Посмотрел стату по автомобилям на душу населения, Украина после Киргизстана и Сент Китс и Невис...https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... per_capita

ihorkyiv глубоко сел в лужу со своими необъективными умозаключениями :mrgreen: .
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