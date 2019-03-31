Прохожий
это там.
кондиционер, для склада или для офиса?
в тем местах с видом на леси уже 59к стоит 1к. А тут 2к 44к
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лип, 2019 21:03
Прохожий
это там.
кондиционер, для склада или для офиса?
в тем местах с видом на леси уже 59к стоит 1к. А тут 2к 44к
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 17 лип, 2019 21:15, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Сер 17 лип, 2019 21:15
"по Алмазова за Антошкой шоль?
если 1эт и окна во двор то неликвид аццкий, будете вдыхать амбрэ местных элитных бомжей)"
аццкий неликвид, но вам нужно брать, за 5кгрн/мес пойдет
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 17 лип, 2019 21:41
за эти деньги (44к) уже нету других вариантов. На кловской 1 этаж для офиса.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Сер 17 лип, 2019 21:56
бгг, это залог(Х)овая?
аукцион?
надабрать!!!
апд
как купите отпишитесь
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 17 лип, 2019 22:04
Прохожий
может быть владелец пошел на договорняк с банкой. Потому что владелец их пустил во внутрь квартиры чтобы сфоткать.
В приват часто хаты фоткает без внутренностей.
Может владелец взял за 300к$ кред в швейцарских франках и просто не захотел платить.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Сер 17 лип, 2019 22:52
Ну Украина пока еще не самая бедная страна в мире, пока только в Европе.
Основные социальные группы, живущие за чертой бедности - это пенсионеры и жители депрессивных регионов. С другой стороны, если взять всех остальных "небедных" людей, то окажется, что они не такие уж и богатые.[/quote]
Прочитав статтю-сповідь українки, яка працює прибиральницею у медичному закладі Іспанії. Цікаво. Вразили перекручення щодо рівня зарплат молодшого медперсоналу і молодих спеціалістів після закінчення університету. "Я працюю прибиральницею у госпіталі. Зарплата у прибиральниці середнього віку, яка працює у вихідні, сягає 1100- 1290 євро на місяць. Окрім того ще виплачують тричі на рік додаткові зарплати. І ще, якщо прибиральниця має на утриманні старих батьків чи студентів до 25 років, держава під час декларації доходів повертає ще одну зарплату. Не все так гарно в Іспанії. Найбільший відсоток безробітних в Іспанії серед молоді. Ще зовсім недавно виходило до 50%. Молодих людей без досвіду ніхто не хоче брати на роботу. А якщо беруть, то зарплати мізерні. Часто молодь з вищою освітою беруть на роботу і взагалі не платять зарплату. Фірма вважає, що платить молодому спеціалістові набуттям досвіду. Одна моя знайома мусила допомагати своїй дочці після університету. Дочка у Мадриді заробляла 600 євро на місяць, а тільки кімната, яку вона винаймала, коштувала 300 євро на місяць. А ще ж треба було оплачувати транспорт, їжу".
Додано: Чет 18 лип, 2019 06:11
ну да, ну да. лучше лечиться в Украине у какого-нить высокооплачиваемого гомеопата по рекомендации..
Савченко Шарий Так!
Додано: Чет 18 лип, 2019 06:25
Нет. вы привели частный случай, а ваш оппонент привел тенденцию по Трощине, Борщаге, Старой Дарнице итд. Я также очень не люблю заголовки про "минимальные" цены в Киеве в 1.5х от реальности без ремарок типа "рядом с метро в хорошем состоянии" или "в новостройках"
Савченко Шарий Так!
Додано: Чет 18 лип, 2019 07:00
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Посмотрел стату по автомобилям на душу населения, Украина после Киргизстана и Сент Китс и Невис...
ihorkyiv глубоко сел в лужу со своими необъективными умозаключениями .
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