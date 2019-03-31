Додано: Сер 17 лип, 2019 22:52

rjkz написав:

Ну Украина пока еще не самая бедная страна в мире, пока только в Европе.Основные социальные группы, живущие за чертой бедности - это пенсионеры и жители депрессивных регионов. С другой стороны, если взять всех остальных "небедных" людей, то окажется, что они не такие уж и богатые.[/quote]Прочитав статтю-сповідь українки, яка працює прибиральницею у медичному закладі Іспанії. Цікаво. Вразили перекручення щодо рівня зарплат молодшого медперсоналу і молодих спеціалістів після закінчення університету. "Я працюю прибиральницею у госпіталі. Зарплата у прибиральниці середнього віку, яка працює у вихідні, сягає 1100- 1290 євро на місяць. Окрім того ще виплачують тричі на рік додаткові зарплати. І ще, якщо прибиральниця має на утриманні старих батьків чи студентів до 25 років, держава під час декларації доходів повертає ще одну зарплату. Не все так гарно в Іспанії. Найбільший відсоток безробітних в Іспанії серед молоді. Ще зовсім недавно виходило до 50%. Молодих людей без досвіду ніхто не хоче брати на роботу. А якщо беруть, то зарплати мізерні. Часто молодь з вищою освітою беруть на роботу і взагалі не платять зарплату. Фірма вважає, що платить молодому спеціалістові набуттям досвіду. Одна моя знайома мусила допомагати своїй дочці після університету. Дочка у Мадриді заробляла 600 євро на місяць, а тільки кімната, яку вона винаймала, коштувала 300 євро на місяць. А ще ж треба було оплачувати транспорт, їжу".