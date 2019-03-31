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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 18 лип, 2019 09:20
... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"
- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...
- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")
- сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!
(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")
... йдемо далі....
- як на мене, то 3 квартири для свого ПФ - цілком достатньо! - і то при тому, що третю квартиру при нагоді продаєте, якщо з'являється цікавіший варіант для покупки...
- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!
(навіщо після себе залишати стільки квартир у спадщину дітям? - їм потрібно при житті допомагати/навчати по мірі можливості.... - давати їм "вудочку"! - бо "готову рибу" залишати після себе - немає сенсу! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 18 лип, 2019 10:08
Долярчик написав:
... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"
- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...
- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")
- сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!
(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")
... йдемо далі....
- як на мене, то 3 квартири для свого ПФ - цілком достатньо! - і то при тому, що третю квартиру при нагоді продаєте, якщо з'являється цікавіший варіант для покупки...
- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!
(навіщо після себе залишати стільки квартир у спадщину дітям? - їм потрібно при житті допомагати/навчати по мірі можливості.... - давати їм "вудочку"! - бо "готову рибу" залишати після себе - немає сенсу! )
А сами то небось не против были бы получить у спадок 3 квартиры во Львове?
Представьте как бы ваша жизнь сложилась, если бы в 20 лет вам подарили родители квартиру, а потом получили бы в наследство еще 2?
Вам бы не пришлось лучшие годы вкалывать на стройке в Польще, гробя здоровье.
Не пришлось бы жениться «по расчету»- ради комнаты в квартире тещи. Не пришлось бы стоять на рынке торговать велосипедами и в жару и в холод.
Вы бы имели возможность раскрыть свои таланты. Возможно вы бы стали гениальным композитором - ведь имели бы возможность заниматься музыкой, которая не дает быстрых денег. Сейчас бы имя Долярчика гремело на весь мир, вы бы курсировали между Венской и Сиднейской операми.
Возможно вы бы получили образование врача и стали лучшим в стране кардиохирургом. Спасли бы тысячи жизней, в том числе и детей, куда там Тодурову! Потом вошли бы в клинч с доктором смерть супрун и была бы возможность продать эти 3 квартиры, и на эти деньги открыть свою клинику в Германии или Израиле. Там бы вы стали мультимиллионером (операции по 100куе как мы выяснили), плюс возможно - изобрели бы новую методику операции на открытом сердце и претендовали бы на Нобелевку...
А сейчас вы хотите лишить шанса на это вот все своих детей...
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investorkiev
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Додано: Чет 18 лип, 2019 10:30
investorkiev с другой стороны детки богатых родителей часто неуспешны и не приспособлены к жизни, им не нужно с 15 лет ломать голову как наколядовать на новые кроссовки и смартфон. В 15 лет это решаемая задача, а в 40 уже нет.
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vitaliian
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Додано: Чет 18 лип, 2019 10:40
Долярчик, у меня когнитивный диссонанс от Вашего поста. В первой части пишете, как же это несправедливо, что нет наследных квартир, а во второй - что детям достаточно удочки. Политика двойных стандартов во всей красе.
И это, чувство, которое Вы описываете, это не несправедливость. Это - зависть.
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Natt
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:01
hxbbgaf написав:
Не читайте советских газет, знакомые за 5500 снимают на Троещине вполне нормальную однушку.
Поэтому никто не интересуется этим районом с инвестиционной точки зрения. В любом пригороде Киева аренда однушки если не выше, то на таком же уровне.
Аренда однушки недалеко от въезда в Борисполь 7 кгрн. Все арендующие за последние 5 лет так или иначе связаны с работой в аэропоту.
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hume
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:12
vitaliian написав:investorkiev
с другой стороны детки богатых родителей часто неуспешны и не приспособлены к жизни, им не нужно с 15 лет ломать голову как наколядовать на новые кроссовки и смартфон. В 15 лет это решаемая задача, а в 40 уже нет.
Не могу понять почему у большинства одно и тоже клише - "если дать детям больше, чем ничего, то обязательно вырастут оболтусы".
Нужно научить детей думать иправильно распоряжаться деньгами, при наличии которых у них будет больше шанса стать более успешными.
Ну то такэ. У каждого свои взгляды на будущее детей.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:19
Долярчик написав:
... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"
- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...
- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")
- )
Вы как обычно видите не то, что вам хотят сказать. Речь идёт о жизни с ренты без потери дохода в твёрдой валюте, следовательно и уровня жизни, при учёте всех возможных негативных сценариев развития рн.
Так же, что не маловажно, учтён вариант дальнейшего инвестирования. В принципе согласен с заявленной суммой дохода от ренты, где то от 5ти тысяч уе. Одна, две квартиры это так, чтоб с голода не сдохнуть. А с чего вы будете получать 5 куе не важно, будь то 15 квартир в совкошлаке при цене аренды в 400уе, или два нежилых с ценой в 2,5 куе.
Вариант продажи одного и покупки другого объекта приветствуется
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hume
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:25
hume написав: vitaliian написав:investorkiev
с другой стороны детки богатых родителей часто неуспешны и не приспособлены к жизни, им не нужно с 15 лет ломать голову как наколядовать на новые кроссовки и смартфон. В 15 лет это решаемая задача, а в 40 уже нет.
Не могу понять почему у большинства одно и тоже клише - "если дать детям больше, чем ничего, то обязательно вырастут оболтусы".
Нужно научить детей думать иправильно распоряжаться деньгами, при наличии которых у них будет больше шанса стать более успешными.
Ну то такэ. У каждого свои взгляды на будущее детей.
Не клише а личные наблюдения, обычно у очень деловых родителей времени на детей не остаётся, но есть и другая крайность - ребёнка так любят что засыпают с ног до головы плюшками, макбуками, айфонами, скутером, автомобилем и другими дорогими игрушками, чем сбивают главный ценностный ориентир - все блага надо заработать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 18 лип, 2019 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:25
investorkiev написав: Долярчик написав:
... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"
- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...
- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")
- сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!
(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")
... йдемо далі....
- як на мене, то 3 квартири для свого ПФ - цілком достатньо! - і то при тому, що третю квартиру при нагоді продаєте, якщо з'являється цікавіший варіант для покупки...
- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!
(навіщо після себе залишати стільки квартир у спадщину дітям? - їм потрібно при житті допомагати/навчати по мірі можливості.... - давати їм "вудочку"! - бо "готову рибу" залишати після себе - немає сенсу! )
А сами то небось не против были бы получить у спадок 3 квартиры во Львове?
Представьте как бы ваша жизнь сложилась, если бы в 20 лет вам подарили родители квартиру, а потом получили бы в наследство еще 2?
Вам бы не пришлось лучшие годы вкалывать на стройке в Польще, гробя здоровье.
Не пришлось бы жениться «по расчету»- ради комнаты в квартире тещи. Не пришлось бы стоять на рынке торговать велосипедами и в жару и в холод.
Вы бы имели возможность раскрыть свои таланты. Возможно вы бы стали гениальным композитором - ведь имели бы возможность заниматься музыкой, которая не дает быстрых денег. Сейчас бы имя Долярчика гремело на весь мир, вы бы курсировали между Венской и Сиднейской операми.
Возможно вы бы получили образование врача и стали лучшим в стране кардиохирургом. Спасли бы тысячи жизней, в том числе и детей, куда там Тодурову! Потом вошли бы в клинч с доктором смерть супрун и была бы возможность продать эти 3 квартиры, и на эти деньги открыть свою клинику в Германии или Израиле. Там бы вы стали мультимиллионером (операции по 100куе как мы выяснили), плюс возможно - изобрели бы новую методику операции на открытом сердце и претендовали бы на Нобелевку...
А сейчас вы хотите лишить шанса на это вот все своих детей...
красивый пост.
Это конечно не факт, что именно так-бы все и произошло, но вероятность была-бы.
Так как возможностей не было, то реальность оказалась такой как есть.
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