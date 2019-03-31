Додано: Чет 18 лип, 2019 10:08

Долярчик написав: ... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"



- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...

- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")

- сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!

(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")



... йдемо далі....

- як на мене, то 3 квартири для свого ПФ - цілком достатньо! - і то при тому, що третю квартиру при нагоді продаєте, якщо з'являється цікавіший варіант для покупки...

- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!

(навіщо після себе залишати стільки квартир у спадщину дітям? - їм потрібно при житті допомагати/навчати по мірі можливості.... - давати їм "вудочку"! - бо "готову рибу" залишати після себе - немає сенсу! ) ... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")- сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")... йдемо далі....- як на мене, то 3 квартири для свого ПФ - цілком достатньо! - і то при тому, що третю квартиру при нагоді продаєте, якщо з'являється цікавіший варіант для покупки...- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!(навіщо після себе залишати стільки квартир у спадщину дітям? - їм потрібно при житті допомагати/навчати по мірі можливості.... - давати їм "вудочку"! - бо "готову рибу" залишати після себе - немає сенсу! )

А сами то небось не против были бы получить у спадок 3 квартиры во Львове?Представьте как бы ваша жизнь сложилась, если бы в 20 лет вам подарили родители квартиру, а потом получили бы в наследство еще 2?Вам бы не пришлось лучшие годы вкалывать на стройке в Польще, гробя здоровье.Не пришлось бы жениться «по расчету»- ради комнаты в квартире тещи. Не пришлось бы стоять на рынке торговать велосипедами и в жару и в холод.Вы бы имели возможность раскрыть свои таланты. Возможно вы бы стали гениальным композитором - ведь имели бы возможность заниматься музыкой, которая не дает быстрых денег. Сейчас бы имя Долярчика гремело на весь мир, вы бы курсировали между Венской и Сиднейской операми.Возможно вы бы получили образование врача и стали лучшим в стране кардиохирургом. Спасли бы тысячи жизней, в том числе и детей, куда там Тодурову! Потом вошли бы в клинч с доктором смерть супрун и была бы возможность продать эти 3 квартиры, и на эти деньги открыть свою клинику в Германии или Израиле. Там бы вы стали мультимиллионером (операции по 100куе как мы выяснили), плюс возможно - изобрели бы новую методику операции на открытом сердце и претендовали бы на Нобелевку...А сейчас вы хотите лишить шанса на это вот все своих детей...