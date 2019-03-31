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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1511151215131514

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:20

... за крок до перевороту думок ©

... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"

- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...
- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")
- сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!
(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")

... йдемо далі....
- як на мене, то 3 квартири для свого ПФ - цілком достатньо! - і то при тому, що третю квартиру при нагоді продаєте, якщо з'являється цікавіший варіант для покупки...
- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!
(навіщо після себе залишати стільки квартир у спадщину дітям? - їм потрібно при житті допомагати/навчати по мірі можливості.... - давати їм "вудочку"! - бо "готову рибу" залишати після себе - немає сенсу! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:08

  Долярчик написав:... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"

- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...
- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")
- сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!
(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")

... йдемо далі....
- як на мене, то 3 квартири для свого ПФ - цілком достатньо! - і то при тому, що третю квартиру при нагоді продаєте, якщо з'являється цікавіший варіант для покупки...
- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!
(навіщо після себе залишати стільки квартир у спадщину дітям? - їм потрібно при житті допомагати/навчати по мірі можливості.... - давати їм "вудочку"! - бо "готову рибу" залишати після себе - немає сенсу! )


А сами то небось не против были бы получить у спадок 3 квартиры во Львове?

Представьте как бы ваша жизнь сложилась, если бы в 20 лет вам подарили родители квартиру, а потом получили бы в наследство еще 2?

Вам бы не пришлось лучшие годы вкалывать на стройке в Польще, гробя здоровье.

Не пришлось бы жениться «по расчету»- ради комнаты в квартире тещи. Не пришлось бы стоять на рынке торговать велосипедами и в жару и в холод.

Вы бы имели возможность раскрыть свои таланты. Возможно вы бы стали гениальным композитором - ведь имели бы возможность заниматься музыкой, которая не дает быстрых денег. Сейчас бы имя Долярчика гремело на весь мир, вы бы курсировали между Венской и Сиднейской операми.

Возможно вы бы получили образование врача и стали лучшим в стране кардиохирургом. Спасли бы тысячи жизней, в том числе и детей, куда там Тодурову! Потом вошли бы в клинч с доктором смерть супрун и была бы возможность продать эти 3 квартиры, и на эти деньги открыть свою клинику в Германии или Израиле. Там бы вы стали мультимиллионером (операции по 100куе как мы выяснили), плюс возможно - изобрели бы новую методику операции на открытом сердце и претендовали бы на Нобелевку...

А сейчас вы хотите лишить шанса на это вот все своих детей...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:30

investorkiev с другой стороны детки богатых родителей часто неуспешны и не приспособлены к жизни, им не нужно с 15 лет ломать голову как наколядовать на новые кроссовки и смартфон. В 15 лет это решаемая задача, а в 40 уже нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:40

Долярчик, у меня когнитивный диссонанс от Вашего поста. В первой части пишете, как же это несправедливо, что нет наследных квартир, а во второй - что детям достаточно удочки. Политика двойных стандартов во всей красе.

И это, чувство, которое Вы описываете, это не несправедливость. Это - зависть.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:01

  hxbbgaf написав:Не читайте советских газет, знакомые за 5500 снимают на Троещине вполне нормальную однушку.

Поэтому никто не интересуется этим районом с инвестиционной точки зрения. В любом пригороде Киева аренда однушки если не выше, то на таком же уровне.

Аренда однушки недалеко от въезда в Борисполь 7 кгрн. Все арендующие за последние 5 лет так или иначе связаны с работой в аэропоту.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:12

  vitaliian написав:investorkiev с другой стороны детки богатых родителей часто неуспешны и не приспособлены к жизни, им не нужно с 15 лет ломать голову как наколядовать на новые кроссовки и смартфон. В 15 лет это решаемая задача, а в 40 уже нет.

Не могу понять почему у большинства одно и тоже клише - "если дать детям больше, чем ничего, то обязательно вырастут оболтусы".

Нужно научить детей думать иправильно распоряжаться деньгами, при наличии которых у них будет больше шанса стать более успешными.

Ну то такэ. У каждого свои взгляды на будущее детей.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:19

  Долярчик написав:... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"

- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...
- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")
- )

Вы как обычно видите не то, что вам хотят сказать. Речь идёт о жизни с ренты без потери дохода в твёрдой валюте, следовательно и уровня жизни, при учёте всех возможных негативных сценариев развития рн.

Так же, что не маловажно, учтён вариант дальнейшего инвестирования. В принципе согласен с заявленной суммой дохода от ренты, где то от 5ти тысяч уе. Одна, две квартиры это так, чтоб с голода не сдохнуть. А с чего вы будете получать 5 куе не важно, будь то 15 квартир в совкошлаке при цене аренды в 400уе, или два нежилых с ценой в 2,5 куе.

Вариант продажи одного и покупки другого объекта приветствуется
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:25

  hume написав:
  vitaliian написав:investorkiev с другой стороны детки богатых родителей часто неуспешны и не приспособлены к жизни, им не нужно с 15 лет ломать голову как наколядовать на новые кроссовки и смартфон. В 15 лет это решаемая задача, а в 40 уже нет.

Не могу понять почему у большинства одно и тоже клише - "если дать детям больше, чем ничего, то обязательно вырастут оболтусы".

Нужно научить детей думать иправильно распоряжаться деньгами, при наличии которых у них будет больше шанса стать более успешными.

Ну то такэ. У каждого свои взгляды на будущее детей.

Не клише а личные наблюдения, обычно у очень деловых родителей времени на детей не остаётся, но есть и другая крайность - ребёнка так любят что засыпают с ног до головы плюшками, макбуками, айфонами, скутером, автомобилем и другими дорогими игрушками, чем сбивают главный ценностный ориентир - все блага надо заработать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 лип, 2019 11:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:25

  investorkiev написав:
  Долярчик написав:... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"

- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...
- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")
- сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!
(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")

... йдемо далі....
- як на мене, то 3 квартири для свого ПФ - цілком достатньо! - і то при тому, що третю квартиру при нагоді продаєте, якщо з'являється цікавіший варіант для покупки...
- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!
(навіщо після себе залишати стільки квартир у спадщину дітям? - їм потрібно при житті допомагати/навчати по мірі можливості.... - давати їм "вудочку"! - бо "готову рибу" залишати після себе - немає сенсу! )


А сами то небось не против были бы получить у спадок 3 квартиры во Львове?

Представьте как бы ваша жизнь сложилась, если бы в 20 лет вам подарили родители квартиру, а потом получили бы в наследство еще 2?

Вам бы не пришлось лучшие годы вкалывать на стройке в Польще, гробя здоровье.

Не пришлось бы жениться «по расчету»- ради комнаты в квартире тещи. Не пришлось бы стоять на рынке торговать велосипедами и в жару и в холод.

Вы бы имели возможность раскрыть свои таланты. Возможно вы бы стали гениальным композитором - ведь имели бы возможность заниматься музыкой, которая не дает быстрых денег. Сейчас бы имя Долярчика гремело на весь мир, вы бы курсировали между Венской и Сиднейской операми.

Возможно вы бы получили образование врача и стали лучшим в стране кардиохирургом. Спасли бы тысячи жизней, в том числе и детей, куда там Тодурову! Потом вошли бы в клинч с доктором смерть супрун и была бы возможность продать эти 3 квартиры, и на эти деньги открыть свою клинику в Германии или Израиле. Там бы вы стали мультимиллионером (операции по 100куе как мы выяснили), плюс возможно - изобрели бы новую методику операции на открытом сердце и претендовали бы на Нобелевку...

А сейчас вы хотите лишить шанса на это вот все своих детей...


красивый пост.
Это конечно не факт, что именно так-бы все и произошло, но вероятность была-бы.
Так как возможностей не было, то реальность оказалась такой как есть.
rjkz
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