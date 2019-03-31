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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:16
change_pm
Ну, мне кажется, вы сейчас говорите о топ странах в этом вопросе.
В Канаде, Англии, на задворках Европы думаете тоже будет A380?
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Додано: Чет 18 лип, 2019 13:22
vitaliian написав:investorkiev
с другой стороны детки богатых родителей часто неуспешны и не приспособлены к жизни, им не нужно с 15 лет ломать голову как наколядовать на новые кроссовки и смартфон. В 15 лет это решаемая задача, а в 40 уже нет.
В первую очередь, это зависит от примера родителей и воспитания.
Редко когда дети бедных родителей добиваются успехов в науке и искусстве.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 13:32
vitaliian написав: hume написав: vitaliian написав:investorkiev
с другой стороны детки богатых родителей часто неуспешны и не приспособлены к жизни, им не нужно с 15 лет ломать голову как наколядовать на новые кроссовки и смартфон. В 15 лет это решаемая задача, а в 40 уже нет.
Не могу понять почему у большинства одно и тоже клише - "если дать детям больше, чем ничего, то обязательно вырастут оболтусы".
Нужно научить детей думать иправильно распоряжаться деньгами, при наличии которых у них будет больше шанса стать более успешными.
Ну то такэ. У каждого свои взгляды на будущее детей.
Не клише а личные наблюдения, обычно у очень деловых родителей времени на детей не остаётся, но есть и другая крайность - ребёнка так любят что засыпают с ног до головы плюшками, макбуками, айфонами, скутером, автомобилем и другими дорогими игрушками, чем сбивают главный ценностный ориентир - все блага надо заработать.
Если в контексте ветки...родители-ленлорды имеют больше времени для воспитания детей и в случае передачи активов по наследству, у наследников будет больше времени для воспитания своих детей, музицирования, вышивания крестиком или художественному выдуванию мыльных пузырей.
Главное, чтобы они как минимум не прохрюкали полученное и как максимум его приумножили для следующего поколения.
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