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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:16

change_pm
Ну, мне кажется, вы сейчас говорите о топ странах в этом вопросе.
В Канаде, Англии, на задворках Европы думаете тоже будет A380?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:22

  vitaliian написав:investorkiev с другой стороны детки богатых родителей часто неуспешны и не приспособлены к жизни, им не нужно с 15 лет ломать голову как наколядовать на новые кроссовки и смартфон. В 15 лет это решаемая задача, а в 40 уже нет.


В первую очередь, это зависит от примера родителей и воспитания.
Редко когда дети бедных родителей добиваются успехов в науке и искусстве.
rjkz
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