change_pm
Ну, мне кажется, вы сейчас говорите о топ странах в этом вопросе.
В Канаде, Англии, на задворках Европы думаете тоже будет A380?
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Додано: Чет 18 лип, 2019 13:16
change_pm
Ну, мне кажется, вы сейчас говорите о топ странах в этом вопросе.
В Канаде, Англии, на задворках Европы думаете тоже будет A380?
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:22
В первую очередь, это зависит от примера родителей и воспитания.
Редко когда дети бедных родителей добиваются успехов в науке и искусстве.
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