change_pm
Ну, мне кажется, вы сейчас говорите о топ странах в этом вопросе.
В Канаде, Англии, на задворках Европы думаете тоже будет A380?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:16
change_pm
Ну, мне кажется, вы сейчас говорите о топ странах в этом вопросе.
В Канаде, Англии, на задворках Европы думаете тоже будет A380?
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:22
В первую очередь, это зависит от примера родителей и воспитания.
Редко когда дети бедных родителей добиваются успехов в науке и искусстве.
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:32
Если в контексте ветки...родители-ленлорды имеют больше времени для воспитания детей и в случае передачи активов по наследству, у наследников будет больше времени для воспитания своих детей, музицирования, вышивания крестиком или художественному выдуванию мыльных пузырей. Главное, чтобы они как минимум не прохрюкали полученное и как максимум его приумножили для следующего поколения.
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:33
Как опять не стать нищим?
А вы задумывались, сколько раз за последние 100 лет ваша семья становиласть нищей?
Мои предки 4 раза за последние 100 лет все теряли:
- 1917 - все в ноль, потерянные жизни.
- коллективизация+голодомор - все в ноль, потерянные жизни.
- 1941-45 - все в ноль, потерянные жизни.
- 2014 - падение актива (квартира (все что родители смогли нажить)) на 80% + теперь это пассив.
Если бы все эти 100 лет шло только накопление богатства у всех, то и жили бы мы все по другому.
И кстати, что или кто гаранирует, что инвестиции в Киеве в следующие 5-10-20 лет не превратятся в ноль или в пассив?
Как показывает исторический опыт, никто и ничто это не гарантирует.
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:38
Вот хотелось бы, чтоб кто-то кто оперировался в частных клиника (Борис/Добробут) Киева отписался. Как оно было?
Значит вкратце моя история. 14 числа днем должен был лететь в Доху. Рано утром осознал, что боль в животе имеет какую-то странную природу и т.к. аппендицит мне не вырезали, то подумал на него, хотя кроме боли, других симптомов не было.
Вызвал скорую, поехал в гос.больничку. Там осмотрели, сделаи УЗИ и отправили к гастроентерологу. Ни остаться под наблюдением, ничего другого не предложили. На этапе осмотра, как далее оказалось, поставили неправильный диагноз.
Улетел, как планировал. По прилету понял, что все-таки что-то не так и начал искать, где в Дохе сдаться врачам. Попал сначала в частную клинику, через 30 минут мне поставили диагноз - острый аппендицит и предложили или у них операцию за деньги, или в государственной бесплатно. При ценнике за операцию в 20+ тыс риалов + недоступности моей страховой компании, я проголосовал за бесплатное лечение.
Сделали лапароскопию, вечером выписали. Предложили суперсовременные обезболивающие, никакой боли в месте надрезов вообще нет. Весь процесс меня (и любого другого больного) сопровождают масса медсестер, ни за кем бегать и что-то выяснять не нужно. У меня такое сравнение есть, если с самолетами сравнивать.
Приемное отделение в клинике Хамад, как немножко старый А320 эконом класс, но чем ближе ты к операционной, то класс повышается. В операционной, как будто первый класс на А380.
Подводя итог, я рад, что мне в Киеве поставили неправильный диагноз и мне не пришлось ночью пытаться найти место, где меня полечат, близко по качеству к тому, как это было в Катаре в ГОСУДАРСТВЕННОЙ клинике.
Выводы для людей, которые планируют / могут / хотят иметь 15 и более квартир в Украине под аренду, т.е. иметь около 1 млн и более в недвижимости в Украине:
- зарабатывать тут можно, жить лучше там,
- там, для каждого индивидуально, но важно, чтобы если с вами что-то случится и вы без сознания попадете больницу, то больница по определению была хорощей,
- куда в случае бессознанки доставляют у нас, даже если у вас есть страховка или куча денег оплатить лечение, думаю понятно. Насколько там будут бороться за вашу жизнь и как, и есть ли у них современное оборудование, думаю тоже понятно,
Это чисто мой частный случай, но я в пятницу даже не думал, что-то омрачит мои планы.
Я свои выводы сделал, дай Бог каждому возможность и силы сделать свои выводы и предпринять что-то для себя и своей семьи.[/quote]
Будьте здоровы.
В Украине с чем только приходилось иметь дело в плане стационара из частных клиник - только Исида. Все было на очень высоком уровне. Это не только роддом, но и клиника женского здоровья.
С государственной медициной был исключительно печальный опыт.
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:38
Не важно, что там не будет А380. Важно, что там есть такие методы лечения, о которых нашей гос. и возможно даже и частной медицине остается только мечтать.
Если просто сравнивать гос. медицину, то мы еще в 80-х годах, а в Канаде, Англии, на задворках Европы современность.
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:51
Не только если семья теряет.
Вести бизнес среди бедных людей - то еще удовольствие.
У нас весь народ множили на ноль много раз.
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:54
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
а что у нас глобально поменялось с 80х? При Брежневе был пик развития Украины, плодами которого мы пользуемся до сих пор (аэс, ж/д, школы, больницы, поликлиники, дома, дороги). Там где современное оборудование и палаты с ремонтом уже будет ценник соответствующий.
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:25
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Мониторил ценники аренды однух новостроя в центре. Всё чаще встречаю цену в 20+ кгрн.
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:33
|