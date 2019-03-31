Додано: Чет 18 лип, 2019 13:38

change_pm написав: investorkiev написав: change_pm написав:



Я вам задам встречный вопрос, если вы думали об этом. Если не думали, то подумайте, т.к. это очень важно.



А как этот украинский пенсионер решает/будет решать медицинский вопрос?



зы. Буквально несколько дней назад столкнулся с украинской (в Киеве)/катарской неотложной хирургией. Чуток оклемаюсь, отпишусь в деталях. Я вам задам встречный вопрос, если вы думали об этом. Если не думали, то подумайте, т.к. это очень важно.зы. Буквально несколько дней назад столкнулся с украинской (в Киеве)/катарской неотложной хирургией. Чуток оклемаюсь, отпишусь в деталях.



Не для рекламы: Добробут и Борис очень мне нравятся. В добробуте уже есть база всех заключений, анализов, мрт - сразу врач видит всю твою историю болезни.



По цене такое конечно, если без страховки. Попал на 3 дня в стационар -1куе. Правда обследовали с ног до головы, и все на месте.



Вот как быть в 5% сложных случаев (нейрохирургия, онкология - не знаю).

Не для рекламы: Добробут и Борис очень мне нравятся. В добробуте уже есть база всех заключений, анализов, мрт - сразу врач видит всю твою историю болезни.По цене такое конечно, если без страховки. Попал на 3 дня в стационар -1куе. Правда обследовали с ног до головы, и все на месте.Вот как быть в 5% сложных случаев (нейрохирургия, онкология - не знаю).

Вот хотелось бы, чтоб кто-то кто оперировался в частных клиника (Борис/Добробут) Киева отписался. Как оно было?Значит вкратце моя история. 14 числа днем должен был лететь в Доху. Рано утром осознал, что боль в животе имеет какую-то странную природу и т.к. аппендицит мне не вырезали, то подумал на него, хотя кроме боли, других симптомов не было.Вызвал скорую, поехал в гос.больничку. Там осмотрели, сделаи УЗИ и отправили к гастроентерологу. Ни остаться под наблюдением, ничего другого не предложили. На этапе осмотра, как далее оказалось, поставили неправильный диагноз.Улетел, как планировал. По прилету понял, что все-таки что-то не так и начал искать, где в Дохе сдаться врачам. Попал сначала в частную клинику, через 30 минут мне поставили диагноз - острый аппендицит и предложили или у них операцию за деньги, или в государственной бесплатно. При ценнике за операцию в 20+ тыс риалов + недоступности моей страховой компании, я проголосовал за бесплатное лечение.Сделали лапароскопию, вечером выписали. Предложили суперсовременные обезболивающие, никакой боли в месте надрезов вообще нет. Весь процесс меня (и любого другого больного) сопровождают масса медсестер, ни за кем бегать и что-то выяснять не нужно. У меня такое сравнение есть, если с самолетами сравнивать.Приемное отделение в клинике Хамад, как немножко старый А320 эконом класс, но чем ближе ты к операционной, то класс повышается. В операционной, как будто первый класс на А380.Подводя итог, я рад, что мне в Киеве поставили неправильный диагноз и мне не пришлось ночью пытаться найти место, где меня полечат, близко по качеству к тому, как это было в Катаре в ГОСУДАРСТВЕННОЙ клинике.Выводы для людей, которые планируют / могут / хотят иметь 15 и более квартир в Украине под аренду, т.е. иметь около 1 млн и более в недвижимости в Украине:- зарабатывать тут можно, жить лучше там,- там, для каждого индивидуально, но важно, чтобы если с вами что-то случится и вы без сознания попадете больницу, то больница по определению была хорощей,- куда в случае бессознанки доставляют у нас, даже если у вас есть страховка или куча денег оплатить лечение, думаю понятно. Насколько там будут бороться за вашу жизнь и как, и есть ли у них современное оборудование, думаю тоже понятно,Это чисто мой частный случай, но я в пятницу даже не думал, что-то омрачит мои планы.Я свои выводы сделал, дай Бог каждому возможность и силы сделать свои выводы и предпринять что-то для себя и своей семьи.[/quote]Будьте здоровы.В Украине с чем только приходилось иметь дело в плане стационара из частных клиник - только Исида. Все было на очень высоком уровне. Это не только роддом, но и клиника женского здоровья.С государственной медициной был исключительно печальный опыт.