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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 18 лип, 2019 17:50
change_pm написав:
А вы задумывались, сколько раз за последние 100 лет ваша семья становиласть нищей?
Мои предки 4 раза за последние 100 лет все теряли:
- 1917 - все в ноль, потерянные жизни.
- коллективизация+голодомор - все в ноль, потерянные жизни.
- 1941-45 - все в ноль, потерянные жизни.
- 2014 - падение актива (квартира (все что родители смогли нажить)) на 80% + теперь это пассив.
Если бы все эти 100 лет шло только накопление богатства у всех, то и жили бы мы все по другому.
И кстати, что или кто гаранирует, что инвестиции в Киеве в следующие 5-10-20 лет не превратятся в ноль или в пассив?
Как показывает исторический опыт, никто и ничто это не гарантирует.
Так шо предлагаете делать , ничего не делать ?
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Vadim V
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Додано: Чет 18 лип, 2019 18:09
Vadim V написав:
Так шо предлагаете делать , ничего не делать ?
посмотрите на Львов, коллективизация+голодомор их не тронули, войны там особой не было (по крайней мере недвижимость уцелела), в 14 цены подупали но не в разы.
Киев перегрет гастарбайтерами но это не вечно, люди вернутся в свои пенаты когда там появится работа и свет в конце туннеля. Со своими пробками, отсутствием парковок, изношенным общ. транспортом Киев не лучший выбор.
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vitaliian
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