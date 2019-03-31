|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:50
change_pm написав:
А вы задумывались, сколько раз за последние 100 лет ваша семья становиласть нищей?
Мои предки 4 раза за последние 100 лет все теряли:
- 1917 - все в ноль, потерянные жизни.
- коллективизация+голодомор - все в ноль, потерянные жизни.
- 1941-45 - все в ноль, потерянные жизни.
- 2014 - падение актива (квартира (все что родители смогли нажить)) на 80% + теперь это пассив.
Если бы все эти 100 лет шло только накопление богатства у всех, то и жили бы мы все по другому.
И кстати, что или кто гаранирует, что инвестиции в Киеве в следующие 5-10-20 лет не превратятся в ноль или в пассив?
Как показывает исторический опыт, никто и ничто это не гарантирует.
Так шо предлагаете делать , ничего не делать ?
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1829
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:09
Vadim V написав:
Так шо предлагаете делать , ничего не делать ?
посмотрите на Львов, коллективизация+голодомор их не тронули, войны там особой не было (по крайней мере недвижимость уцелела), в 14 цены подупали но не в разы.
Киев перегрет гастарбайтерами но это не вечно, люди вернутся в свои пенаты когда там появится работа и свет в конце туннеля. Со своими пробками, отсутствием парковок, изношенным общ. транспортом Киев не лучший выбор.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2907
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 19:47
Vadim V написав: change_pm написав:
А вы задумывались, сколько раз за последние 100 лет ваша семья становиласть нищей?
Мои предки 4 раза за последние 100 лет все теряли:
- 1917 - все в ноль, потерянные жизни.
- коллективизация+голодомор - все в ноль, потерянные жизни.
- 1941-45 - все в ноль, потерянные жизни.
- 2014 - падение актива (квартира (все что родители смогли нажить)) на 80% + теперь это пассив.
Если бы все эти 100 лет шло только накопление богатства у всех, то и жили бы мы все по другому.
И кстати, что или кто гарантирует, что инвестиции в Киеве в следующие 5-10-20 лет не превратятся в ноль или в пассив?
Как показывает исторический опыт, никто и ничто это не гарантирует.
Так шо предлагаете делать , ничего не делать ?
Предлагаю подумать о диверсифицикации, хотя бы в рамках Украины. Вы думаете, просто так столько строится во Львове? Оно же все выкупается. Вопрос - кем?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 418
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 19:48
Львов - город без будущего (в плане недвижимости).
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 499
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:01
hume написав:
Мониторил ценники аренды однух новостроя в центре. Всё чаще встречаю цену в 20+ кгрн.
какие границы центра Вы очертили?
в каких новостроях?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10750
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 459 раз.
- Подякували: 996 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:13
Vadim V написав: change_pm написав:
А вы задумывались, сколько раз за последние 100 лет ваша семья становиласть нищей?
Мои предки 4 раза за последние 100 лет все теряли:
- 1917 - все в ноль, потерянные жизни.
- коллективизация+голодомор - все в ноль, потерянные жизни.
- 1941-45 - все в ноль, потерянные жизни.
- 2014 - падение актива (квартира (все что родители смогли нажить)) на 80% + теперь это пассив.
Если бы все эти 100 лет шло только накопление богатства у всех, то и жили бы мы все по другому.
И кстати, что или кто гаранирует, что инвестиции в Киеве в следующие 5-10-20 лет не превратятся в ноль или в пассив?
Как показывает исторический опыт, никто и ничто это не гарантирует.
Так шо предлагаете делать , ничего не делать ?
Отмечать закономерности и делать выводы.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9746
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4252 раз.
- Подякували: 2234 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13531
|1006248
|
|
|8
|609
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|
|455
|181834
|
|