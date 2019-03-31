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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1513151415151516

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vadim V написав:Так шо предлагаете делать , ничего не делать ?
посмотрите на Львов, коллективизация+голодомор их не тронули, войны там особой не было (по крайней мере недвижимость уцелела), в 14 цены подупали но не в разы.

Киев перегрет гастарбайтерами но это не вечно, люди вернутся в свои пенаты когда там появится работа и свет в конце туннеля. Со своими пробками, отсутствием парковок, изношенным общ. транспортом Киев не лучший выбор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:47

  Vadim V написав:
  change_pm написав:А вы задумывались, сколько раз за последние 100 лет ваша семья становиласть нищей?
Мои предки 4 раза за последние 100 лет все теряли:
- 1917 - все в ноль, потерянные жизни.
- коллективизация+голодомор - все в ноль, потерянные жизни.
- 1941-45 - все в ноль, потерянные жизни.
- 2014 - падение актива (квартира (все что родители смогли нажить)) на 80% + теперь это пассив.

Если бы все эти 100 лет шло только накопление богатства у всех, то и жили бы мы все по другому.

И кстати, что или кто гарантирует, что инвестиции в Киеве в следующие 5-10-20 лет не превратятся в ноль или в пассив?
Как показывает исторический опыт, никто и ничто это не гарантирует.

Так шо предлагаете делать , ничего не делать ?


Предлагаю подумать о диверсифицикации, хотя бы в рамках Украины. Вы думаете, просто так столько строится во Львове? Оно же все выкупается. Вопрос - кем?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Львов - город без будущего (в плане недвижимости).
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:01

  hume написав:Мониторил ценники аренды однух новостроя в центре. Всё чаще встречаю цену в 20+ кгрн.

какие границы центра Вы очертили?
в каких новостроях?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:13

  Vadim V написав:
  change_pm написав:А вы задумывались, сколько раз за последние 100 лет ваша семья становиласть нищей?
Мои предки 4 раза за последние 100 лет все теряли:
- 1917 - все в ноль, потерянные жизни.
- коллективизация+голодомор - все в ноль, потерянные жизни.
- 1941-45 - все в ноль, потерянные жизни.
- 2014 - падение актива (квартира (все что родители смогли нажить)) на 80% + теперь это пассив.

Если бы все эти 100 лет шло только накопление богатства у всех, то и жили бы мы все по другому.

И кстати, что или кто гаранирует, что инвестиции в Киеве в следующие 5-10-20 лет не превратятся в ноль или в пассив?
Как показывает исторический опыт, никто и ничто это не гарантирует.

Так шо предлагаете делать , ничего не делать ?


Отмечать закономерности и делать выводы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:07

  change_pm написав:А вы задумывались, сколько раз за последние 100 лет ваша семья становиласть нищей?
Мои предки 4 раза за последние 100 лет все теряли:
- 1917 - все в ноль, потерянные жизни.
- коллективизация+голодомор - все в ноль, потерянные жизни.
- 1941-45 - все в ноль, потерянные жизни.
- 2014 - падение актива (квартира (все что родители смогли нажить)) на 80% + теперь это пассив.

Если бы все эти 100 лет шло только накопление богатства у всех, то и жили бы мы все по другому.

И кстати, что или кто гаранирует, что инвестиции в Киеве в следующие 5-10-20 лет не превратятся в ноль или в пассив?
Как показывает исторический опыт, никто и ничто это не гарантирует.

100 лет это несколько поколений. На моей памяти люди становились то богатыми, то нищими несколько раз за 10-15 лет, а не за 100. Везде можно влететь. На общем фоне недвига это не самый худший вариант.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 22:22

  Прохожий написав:
  hume написав:Мониторил ценники аренды однух новостроя в центре. Всё чаще встречаю цену в 20+ кгрн.

какие границы центра Вы очертили?
в каких новостроях?

Смотрел в основном новый "центр по конговцу", район таряна, престиж холл, фк1,2, в общем гдето от печерской до дружбы народов, от олимпийской до лыбидской. В. Васильковскую, горького, малевича. Как то так. В жк нью йорк цена аренды однухи в районе 1 куе.
The lakes
:mrgreen: https://m.olx.ua/obyavlenie/pervaya-sda ... n=1&page=1
Реально непонятное ценообразование в городе.
hume
 
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