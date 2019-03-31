Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim V написав:Так шо предлагаете делать , ничего не делать ?
посмотрите на Львов, коллективизация+голодомор их не тронули, войны там особой не было (по крайней мере недвижимость уцелела), в 14 цены подупали но не в разы.
Киев перегрет гастарбайтерами но это не вечно, люди вернутся в свои пенаты когда там появится работа и свет в конце туннеля. Со своими пробками, отсутствием парковок, изношенным общ. транспортом Киев не лучший выбор.
change_pm написав:А вы задумывались, сколько раз за последние 100 лет ваша семья становиласть нищей? Мои предки 4 раза за последние 100 лет все теряли: - 1917 - все в ноль, потерянные жизни. - коллективизация+голодомор - все в ноль, потерянные жизни. - 1941-45 - все в ноль, потерянные жизни. - 2014 - падение актива (квартира (все что родители смогли нажить)) на 80% + теперь это пассив.
Если бы все эти 100 лет шло только накопление богатства у всех, то и жили бы мы все по другому.
И кстати, что или кто гарантирует, что инвестиции в Киеве в следующие 5-10-20 лет не превратятся в ноль или в пассив? Как показывает исторический опыт, никто и ничто это не гарантирует.
Так шо предлагаете делать , ничего не делать ?
Предлагаю подумать о диверсифицикации, хотя бы в рамках Украины. Вы думаете, просто так столько строится во Львове? Оно же все выкупается. Вопрос - кем?
change_pm написав:А вы задумывались, сколько раз за последние 100 лет ваша семья становиласть нищей? Мои предки 4 раза за последние 100 лет все теряли: - 1917 - все в ноль, потерянные жизни. - коллективизация+голодомор - все в ноль, потерянные жизни. - 1941-45 - все в ноль, потерянные жизни. - 2014 - падение актива (квартира (все что родители смогли нажить)) на 80% + теперь это пассив.
Если бы все эти 100 лет шло только накопление богатства у всех, то и жили бы мы все по другому.
И кстати, что или кто гаранирует, что инвестиции в Киеве в следующие 5-10-20 лет не превратятся в ноль или в пассив? Как показывает исторический опыт, никто и ничто это не гарантирует.
change_pm написав:А вы задумывались, сколько раз за последние 100 лет ваша семья становиласть нищей? Мои предки 4 раза за последние 100 лет все теряли: - 1917 - все в ноль, потерянные жизни. - коллективизация+голодомор - все в ноль, потерянные жизни. - 1941-45 - все в ноль, потерянные жизни. - 2014 - падение актива (квартира (все что родители смогли нажить)) на 80% + теперь это пассив.
Если бы все эти 100 лет шло только накопление богатства у всех, то и жили бы мы все по другому.
И кстати, что или кто гаранирует, что инвестиции в Киеве в следующие 5-10-20 лет не превратятся в ноль или в пассив? Как показывает исторический опыт, никто и ничто это не гарантирует.
100 лет это несколько поколений. На моей памяти люди становились то богатыми, то нищими несколько раз за 10-15 лет, а не за 100. Везде можно влететь. На общем фоне недвига это не самый худший вариант.
hume написав:Мониторил ценники аренды однух новостроя в центре. Всё чаще встречаю цену в 20+ кгрн.
какие границы центра Вы очертили? в каких новостроях?
Смотрел в основном новый "центр по конговцу", район таряна, престиж холл, фк1,2, в общем гдето от печерской до дружбы народов, от олимпийской до лыбидской. В. Васильковскую, горького, малевича. Как то так. В жк нью йорк цена аренды однухи в районе 1 куе. The lakes https://m.olx.ua/obyavlenie/pervaya-sda ... n=1&page=1 Реально непонятное ценообразование в городе.
Виявляється у Берліні наших колег-орендодавців менше 5%. "85% берлінських квартир здаються в оренду. При цьому частка дрібних орендодавців, які здають щонайбільше кілька квартир, складає менш як 5%. Решта власників нерухомості – це великі компанії". https://hmarochos.kiev.ua/2019/07/19/u- ... -navishho/
КМДА повідомила, скільки у Києві офіційно зареєстрованих жителів. Мені видається, що при наборі тексту цієї статті виникла прикра технічна помилка - дев"ятку зробили шісткою: "У Києві офіційно зареєстровано 2 мільйони 651 тисяча 235 осіб. Із них жінок – 56,7%". https://hmarochos.kiev.ua/2019/07/19/km ... -zhyteliv/