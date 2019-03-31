А вы задумывались, сколько раз за последние 100 лет ваша семья становиласть нищей?Мои предки 4 раза за последние 100 лет все теряли:- 1917 - все в ноль, потерянные жизни.- коллективизация+голодомор - все в ноль, потерянные жизни.- 1941-45 - все в ноль, потерянные жизни.- 2014 - падение актива (квартира (все что родители смогли нажить)) на 80% + теперь это пассив.Если бы все эти 100 лет шло только накопление богатства у всех, то и жили бы мы все по другому.И кстати, что или кто гарантирует, что инвестиции в Киеве в следующие 5-10-20 лет не превратятся в ноль или в пассив?Как показывает исторический опыт, никто и ничто это не гарантирует.