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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1514151515161517

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:40

  rjkz написав:
  ihorkyiv написав:
  rjkz написав:Ну Украина пока еще не самая бедная страна в мире, пока только в Европе.
Основные социальные группы, живущие за чертой бедности - это пенсионеры и жители депрессивных регионов. С другой стороны, если взять всех остальных "небедных" людей, то окажется, что они не такие уж и богатые.

Прочитав сповідь українки, яка працює прибиральницею у медичному закладі Іспанії. Цікаво... "Я працюю прибиральницею у госпіталі. Зарплата у прибиральниці середнього віку, яка працює у вихідні, сягає 1100- 1290 євро на місяць. ... Не все так гарно в Іспанії. Найбільший відсоток безробітних в Іспанії серед молоді. Ще зовсім недавно виходило до 50%.... Одна моя знайома мусила допомагати своїй дочці після університету. Дочка у Мадриді заробляла 600 євро на місяць, а тільки кімната, яку вона винаймала, коштувала 300 євро на місяць.

везде есть свои приколы

да, товарищ, уже несколько лет отдыхающий по одной и той же схеме- неделя на севере Германии- месяц Майорки докладывал, что не особо радужно как-то. На одного бюргера с нетто 4-5-7 Койро человек 20 молодежи 25-30 лет с полторушкой.. В том числе И поэтому стараются жить гражданским союзом- на 3000 после уплаты 1й аренды легче прожить да и на отоплении зимой можно экономить)
На острове под испанским небом полторушка вообще неплохо (для молодежи), обычно 1К с хвостиком, но там и жизнь дешевле..
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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  rjkz написав:Будьте здоровы.
В Украине с чем только приходилось иметь дело в плане стационара из частных клиник - только Исида. Все было на очень высоком уровне. Это не только роддом, но и клиника женского здоровья.
С государственной медициной был исключительно печальный опыт.

Исида действительно отличная. Но и 5й роддом был на уровне, как 40 лет назад, так и в последние разы) Вышгородское родильное отделение, не раз встречалось, очень хвалят. Кстати- в поликлинике Исиды врачи, как правило, имеют основное место работы в госклиниках
А БСП хоть и государственная, но если вас передет асфальтоукладчик, то привезут именно туда и соберут из мясокостного набора в нечто, похожее на вас бесплатно, хотя после совсем не будут возражать против благодарности))
ну и после выезда из реанимации, если есть возможности, лучше переехать куда-нибудь еще :mrgreen:
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:09

  antonivs3 написав:да, товарищ, уже несколько лет отдыхающий по одной и той же схеме- неделя на севере Германии- месяц Майорки докладывал, что не особо радужно как-то. На одного бюргера с нетто 4-5-7 Койро человек 20 молодежи 25-30 лет с полторушкой.. В том числе И поэтому стараются жить гражданским союзом- на 3000 после уплаты 1й аренды легче прожить да и на отоплении зимой можно экономить)
На острове под испанским небом полторушка вообще неплохо (для молодежи), обычно 1К с хвостиком, но там и жизнь дешевле..

У них там уже коммунизм начинается - запрещают повышать аренду. И это будет распостраняться по всему миру. Это как с неграми - сначала они боролись за свои права, потом они повыгоняли белых из своих домов в ЮАР. Так что я б не говорил об известных событиях 20-го века как о чем-то давно забытом.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:17

hxbbgaf а так и будет- либо коммунизм повсеместно, либо никак не будет, времени 2-3 поколения...архиважная задача переломить парадигму и ограничить права собственности :mrgreen:
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:31

  hume написав:Нужно научить детей думать и правильно распоряжаться деньгами, при наличии которых у них будет больше шанса стать более успешными.
Ну то такэ. У каждого свои взгляды на будущее детей.

не полностью уверен в условности рефлекса пользоваться мозгами :mrgreen: хз, мб
Савченко Шарий Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:37

  ihorkyiv написав:Виявляється у Берліні наших колег-орендодавців менше 5%. "85% берлінських квартир здаються в оренду. При цьому частка дрібних орендодавців, які здають щонайбільше кілька квартир, складає менш як 5%. Решта власників нерухомості – це великі компанії". https://hmarochos.kiev.ua/2019/07/19/u- ... -navishho/


Не знаю как там в Берлине, я не была (с) :) , но в Штатах просто выгодно все это делать через LLC - списываются затраты на налоги, да и реинвестировать можно так, что абсолютно легально срок уплаты налогов отодвигается до момента вывода капитала
rjkz
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