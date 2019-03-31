Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:53

rjkz написав: Будьте здоровы.

В Украине с чем только приходилось иметь дело в плане стационара из частных клиник - только Исида. Все было на очень высоком уровне. Это не только роддом, но и клиника женского здоровья.

С государственной медициной был исключительно печальный опыт. Будьте здоровы.В Украине с чем только приходилось иметь дело в плане стационара из частных клиник - только Исида. Все было на очень высоком уровне. Это не только роддом, но и клиника женского здоровья.С государственной медициной был исключительно печальный опыт.

Исида действительно отличная. Но и 5й роддом был на уровне, как 40 лет назад, так и в последние разы) Вышгородское родильное отделение, не раз встречалось, очень хвалят. Кстати- в поликлинике Исиды врачи, как правило, имеют основное место работы в госклиникахА БСП хоть и государственная, но если вас передет асфальтоукладчик, то привезут именно туда и соберут из мясокостного набора в нечто, похожее на вас бесплатно, хотя после совсем не будут возражать против благодарности))ну и после выезда из реанимации, если есть возможности, лучше переехать куда-нибудь еще