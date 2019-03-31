Долярчик написав:... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"
- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...
- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")
- сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!
(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")
... йдемо далі....
- як на мене, то 3 квартири для свого ПФ - цілком достатньо! - і то при тому, що третю квартиру при нагоді продаєте, якщо з'являється цікавіший варіант для покупки...
- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!
(навіщо після себе залишати стільки квартир у спадщину дітям? - їм потрібно при житті допомагати/навчати по мірі можливості.... - давати їм "вудочку"! - бо "готову рибу" залишати після себе - немає сенсу! )
Мне жаль, но в вашем мировозрении не представляется возможным одновременно "заробити на нанадцять квартир" и "а жити то коли") с данной парадигмой вы в тупике и не можете ощутить бОльший масштаб.
Не обязательно растить из детей мажоров, но дать больше возможностей (в творчестве, спорте,языках...), правильное отношение к деньгам и смыслу жизни (смысл ведь не в накопить на свое "гниздечко") родитель обязан.
"сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!
(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")"
Вот с таким обиженным мировозрением приходили уже массы лет сто назад - раскулачивание, всем поровну, власть народу, каждому комнату в коммуналке, все одинаковы но все в дерьме, все равны все в нищете.
"- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!"
Ну и зачем их продавать, если они генерируют доход достаточный для достойной жизни вас и вашей семьи?!
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единственный вопрос, который и без 15 квартир можно и нужно делать успешному человеку, это помочь например суммой одной-двух аренд - чужому ребенку с операцией, раненому солдату, детям с детдома и т.д. Земля круглая.