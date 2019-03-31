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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1515151615171518

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 20:35

  Долярчик написав:... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"

- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...
- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")
- сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!
(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")

... йдемо далі....
- як на мене, то 3 квартири для свого ПФ - цілком достатньо! - і то при тому, що третю квартиру при нагоді продаєте, якщо з'являється цікавіший варіант для покупки...
- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!
(навіщо після себе залишати стільки квартир у спадщину дітям? - їм потрібно при житті допомагати/навчати по мірі можливості.... - давати їм "вудочку"! - бо "готову рибу" залишати після себе - немає сенсу! )



Мне жаль, но в вашем мировозрении не представляется возможным одновременно "заробити на нанадцять квартир" и "а жити то коли") с данной парадигмой вы в тупике и не можете ощутить бОльший масштаб.
Не обязательно растить из детей мажоров, но дать больше возможностей (в творчестве, спорте,языках...), правильное отношение к деньгам и смыслу жизни (смысл ведь не в накопить на свое "гниздечко") родитель обязан.

"сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!
(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")"
Вот с таким обиженным мировозрением приходили уже массы лет сто назад - раскулачивание, всем поровну, власть народу, каждому комнату в коммуналке, все одинаковы но все в дерьме, все равны все в нищете.

"- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!"

Ну и зачем их продавать, если они генерируют доход достаточный для достойной жизни вас и вашей семьи?!

***
единственный вопрос, который и без 15 квартир можно и нужно делать успешному человеку, это помочь например суммой одной-двух аренд - чужому ребенку с операцией, раненому солдату, детям с детдома и т.д. Земля круглая.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:48

  vitaliian написав:investorkiev с другой стороны детки богатых родителей часто неуспешны и не приспособлены к жизни, им не нужно с 15 лет ломать голову как наколядовать на новые кроссовки и смартфон. В 15 лет это решаемая задача, а в 40 уже нет.


+1
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
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1
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:50

  investorkiev написав:
  Долярчик написав:... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"

- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...
- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")
- сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!
(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")

... йдемо далі....
- як на мене, то 3 квартири для свого ПФ - цілком достатньо! - і то при тому, що третю квартиру при нагоді продаєте, якщо з'являється цікавіший варіант для покупки...
- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!
(навіщо після себе залишати стільки квартир у спадщину дітям? - їм потрібно при житті допомагати/навчати по мірі можливості.... - давати їм "вудочку"! - бо "готову рибу" залишати після себе - немає сенсу! )


А сами то небось не против были бы получить у спадок 3 квартиры во Львове?

Представьте как бы ваша жизнь сложилась, если бы в 20 лет вам подарили родители квартиру, а потом получили бы в наследство еще 2?

Вам бы не пришлось лучшие годы вкалывать на стройке в Польще, гробя здоровье.

Не пришлось бы жениться «по расчету»- ради комнаты в квартире тещи. Не пришлось бы стоять на рынке торговать велосипедами и в жару и в холод.

Вы бы имели возможность раскрыть свои таланты. Возможно вы бы стали гениальным композитором - ведь имели бы возможность заниматься музыкой, которая не дает быстрых денег. Сейчас бы имя Долярчика гремело на весь мир, вы бы курсировали между Венской и Сиднейской операми.

Возможно вы бы получили образование врача и стали лучшим в стране кардиохирургом. Спасли бы тысячи жизней, в том числе и детей, куда там Тодурову! Потом вошли бы в клинч с доктором смерть супрун и была бы возможность продать эти 3 квартиры, и на эти деньги открыть свою клинику в Германии или Израиле. Там бы вы стали мультимиллионером (операции по 100куе как мы выяснили), плюс возможно - изобрели бы новую методику операции на открытом сердце и претендовали бы на Нобелевку...

А сейчас вы хотите лишить шанса на это вот все своих детей...


Очень спорное и не продуманное утверждение.

Человек никогда не пойдет копать картошку, если она у него лежит в погребе.
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:23

  hume написав:
  antonivs3 написав:Кстати- в поликлинике Исиды врачи, как правило, имеют основное место работы в госклиниках
А:

Врачи Исиды имеют основное место работы в Исиде.

Не знаю, как сейчас... Несколько лет назад, пара врачей, ведущие знакомых во время беременности, в Исиде работали, совмещая с работой в госклиниках..
Савченко Шарий Так!
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:41

  hume написав:
  antonivs3 написав:Кстати- в поликлинике Исиды врачи, как правило, имеют основное место работы в госклиниках
А:

Врачи Исиды имеют основное место работы в Исиде.


Очень далеко не все, но костяк собрали из лучших врачей ПАГа и роддомов.



некоторые врачи работают также в других клиниках, один наш врач (это то что знаю) оставил исиду ради другой частной клиники.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 00:09

  proftpd66 написав:
  investorkiev написав:
  Долярчик написав:... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"

- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...
- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")
- сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!
(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")

... йдемо далі....
- як на мене, то 3 квартири для свого ПФ - цілком достатньо! - і то при тому, що третю квартиру при нагоді продаєте, якщо з'являється цікавіший варіант для покупки...
- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!
(навіщо після себе залишати стільки квартир у спадщину дітям? - їм потрібно при житті допомагати/навчати по мірі можливості.... - давати їм "вудочку"! - бо "готову рибу" залишати після себе - немає сенсу! )


А сами то небось не против были бы получить у спадок 3 квартиры во Львове?

Представьте как бы ваша жизнь сложилась, если бы в 20 лет вам подарили родители квартиру, а потом получили бы в наследство еще 2?

Вам бы не пришлось лучшие годы вкалывать на стройке в Польще, гробя здоровье.

Не пришлось бы жениться «по расчету»- ради комнаты в квартире тещи. Не пришлось бы стоять на рынке торговать велосипедами и в жару и в холод.

Вы бы имели возможность раскрыть свои таланты. Возможно вы бы стали гениальным композитором - ведь имели бы возможность заниматься музыкой, которая не дает быстрых денег. Сейчас бы имя Долярчика гремело на весь мир, вы бы курсировали между Венской и Сиднейской операми.

Возможно вы бы получили образование врача и стали лучшим в стране кардиохирургом. Спасли бы тысячи жизней, в том числе и детей, куда там Тодурову! Потом вошли бы в клинч с доктором смерть супрун и была бы возможность продать эти 3 квартиры, и на эти деньги открыть свою клинику в Германии или Израиле. Там бы вы стали мультимиллионером (операции по 100куе как мы выяснили), плюс возможно - изобрели бы новую методику операции на открытом сердце и претендовали бы на Нобелевку...

А сейчас вы хотите лишить шанса на это вот все своих детей...


Очень спорное и не продуманное утверждение.

Человек никогда не пойдет копать картошку, если она у него лежит в погребе.



предположим 2 равновероятные ситуации:
1. родитель-лендлорд решил что нефиг баловать чадо - пусть сам пробивается (что-то типа "я хлебнул г.на - теперь твоя очередь). ребятенок школу окончил, пошел какой-то никому ненужный вуз закончил, в армию сходил (сейчас все идут, только у студиозов отсрочка), хорошо если вернулся здоровый, пошел искать работу, обычно не по специальности и в Украине (потому что кроме корочки вуз ему ничего не дал), скорей всего и работа не для удовольствия...предположим, что офисная. Даже не хочу рассматривать аспект - насколько чадо в состоянии зарабатывать деньги., но...через лет 5 отростет брюхо, через еще 2-3 гастрит-язва. В общем так и просидит чадо в душном офисе в 80% случаев, накопив годам к 35-40 на свое жилье.

2. все то-же самое, но родитель дитяте дал образование, которое может пригодиться не только в Украине, ввел в курс арендных дел, в чем-то ребенок начал помогать, может некую долю аренды получать. Объяснить ребенку, что "люди в мире делятся на две категории - одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто сходу и без гугла скажет откуда это?). Так вот, одни живут для себя и своей семьи, а другие живут для чужого дяди. Это не плохо поработать на кого-то. Можно набраться опыта, чтобы в дальнейшем самому стать "чужим дядей". Но если дите будет работать от зарплаты до зарплаты, быть как все, боятся потерять свою работу, то ничго хорошего из этого не выйдет. Наличие-же пассивного дохода, который позволит спокойно развернуться и уйти от чужого дяди даст возможность получить разный опыт у разных дядей, что в последствии позволит быть более успешным, предположим в собственном бизнесе. Если-же дите будет исключительно развивать арендную тему - ну, тоже имеет право быть. Это дает массу свободного времени, что позволит искать тот образ жизни, который намного приятней, чем в п1.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 00:14

  antonivs3 написав:
  hume написав:
  antonivs3 написав:Кстати- в поликлинике Исиды врачи, как правило, имеют основное место работы в госклиниках
А:

Врачи Исиды имеют основное место работы в Исиде.

Не знаю, как сейчас... Несколько лет назад, пара врачей, ведущие знакомых во время беременности, в Исиде работали, совмещая с работой в госклиниках..


В женской консультации 1 врач ведет беременность, а профильные специалисты и вправду могут быть "приходящими"(терапевт, кардиолог и пр специалисты, наблюдающие будущих мам по своему профилю).
У нашего врача это была постоянная и единственная работа, она и сейчас работает, но в другом отделении.
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