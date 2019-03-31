Додано: Нед 21 лип, 2019 00:09

proftpd66 написав: investorkiev написав: Долярчик написав: ... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"



- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...

- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")

- сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!

(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")



... йдемо далі....

- як на мене, то 3 квартири для свого ПФ - цілком достатньо! - і то при тому, що третю квартиру при нагоді продаєте, якщо з'являється цікавіший варіант для покупки...

- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!

(навіщо після себе залишати стільки квартир у спадщину дітям? - їм потрібно при житті допомагати/навчати по мірі можливості.... - давати їм "вудочку"! - бо "готову рибу" залишати після себе - немає сенсу! ) ... повертаючись до "скільки потрібно квартир для свого ПФ"- про 15 квртир, що тут озвучували.... і весело і сумно водночас...- весело - тому, що це вже відчувається, що людина ввійшла в азарт(може змагання з кимось) нагребти/заробити на нанадцять квартир)) ("а жити то коли?")- сумно - тому, що знаю багато сімей(та і я в тому числі був), що сім'я(жінка і чоловік) НЕМАЮТЬ спадкової квартири і вимушені нанадцять років впахувати/у багатьох речах собі відмовляти, щоб нашкребти на своє гнізнечко..... - і таким людям чути про нанадцять квартир у власності.... - розриває відчуття НЕсправедливості!(тільки от в тому місці не треба про - "працювати/заробляти треба більше")... йдемо далі....- як на мене, то 3 квартири для свого ПФ - цілком достатньо! - і то при тому, що третю квартиру при нагоді продаєте, якщо з'являється цікавіший варіант для покупки...- і ще, - тут ніхто не врахував, що вже після 60р. можна по-трохи продавати свої квартири/раз на ~ 5р. а за ті гроші "просто жити"!(навіщо після себе залишати стільки квартир у спадщину дітям? - їм потрібно при житті допомагати/навчати по мірі можливості.... - давати їм "вудочку"! - бо "готову рибу" залишати після себе - немає сенсу! )



А сами то небось не против были бы получить у спадок 3 квартиры во Львове?



Представьте как бы ваша жизнь сложилась, если бы в 20 лет вам подарили родители квартиру, а потом получили бы в наследство еще 2?



Вам бы не пришлось лучшие годы вкалывать на стройке в Польще, гробя здоровье.



Не пришлось бы жениться «по расчету»- ради комнаты в квартире тещи. Не пришлось бы стоять на рынке торговать велосипедами и в жару и в холод.



Вы бы имели возможность раскрыть свои таланты. Возможно вы бы стали гениальным композитором - ведь имели бы возможность заниматься музыкой, которая не дает быстрых денег. Сейчас бы имя Долярчика гремело на весь мир, вы бы курсировали между Венской и Сиднейской операми.



Возможно вы бы получили образование врача и стали лучшим в стране кардиохирургом. Спасли бы тысячи жизней, в том числе и детей, куда там Тодурову! Потом вошли бы в клинч с доктором смерть супрун и была бы возможность продать эти 3 квартиры, и на эти деньги открыть свою клинику в Германии или Израиле. Там бы вы стали мультимиллионером (операции по 100куе как мы выяснили), плюс возможно - изобрели бы новую методику операции на открытом сердце и претендовали бы на Нобелевку...



А сейчас вы хотите лишить шанса на это вот все своих детей... А сами то небось не против были бы получить у спадок 3 квартиры во Львове?Представьте как бы ваша жизнь сложилась, если бы в 20 лет вам подарили родители квартиру, а потом получили бы в наследство еще 2?Вам бы не пришлось лучшие годы вкалывать на стройке в Польще, гробя здоровье.Не пришлось бы жениться «по расчету»- ради комнаты в квартире тещи. Не пришлось бы стоять на рынке торговать велосипедами и в жару и в холод.Вы бы имели возможность раскрыть свои таланты. Возможно вы бы стали гениальным композитором - ведь имели бы возможность заниматься музыкой, которая не дает быстрых денег. Сейчас бы имя Долярчика гремело на весь мир, вы бы курсировали между Венской и Сиднейской операми.Возможно вы бы получили образование врача и стали лучшим в стране кардиохирургом. Спасли бы тысячи жизней, в том числе и детей, куда там Тодурову! Потом вошли бы в клинч с доктором смерть супрун и была бы возможность продать эти 3 квартиры, и на эти деньги открыть свою клинику в Германии или Израиле. Там бы вы стали мультимиллионером (операции по 100куе как мы выяснили), плюс возможно - изобрели бы новую методику операции на открытом сердце и претендовали бы на Нобелевку...А сейчас вы хотите лишить шанса на это вот все своих детей...



Очень спорное и не продуманное утверждение.



Человек никогда не пойдет копать картошку, если она у него лежит в погребе. Очень спорное и не продуманное утверждение.Человек никогда не пойдет копать картошку, если она у него лежит в погребе.

предположим 2 равновероятные ситуации:1. родитель-лендлорд решил что нефиг баловать чадо - пусть сам пробивается (что-то типа "я хлебнул г.на - теперь твоя очередь). ребятенок школу окончил, пошел какой-то никому ненужный вуз закончил, в армию сходил (сейчас все идут, только у студиозов отсрочка), хорошо если вернулся здоровый, пошел искать работу, обычно не по специальности и в Украине (потому что кроме корочки вуз ему ничего не дал), скорей всего и работа не для удовольствия...предположим, что офисная. Даже не хочу рассматривать аспект - насколько чадо в состоянии зарабатывать деньги., но...через лет 5 отростет брюхо, через еще 2-3 гастрит-язва. В общем так и просидит чадо в душном офисе в 80% случаев, накопив годам к 35-40 на свое жилье.2. все то-же самое, но родитель дитяте дал образование, которое может пригодиться не только в Украине, ввел в курс арендных дел, в чем-то ребенок начал помогать, может некую долю аренды получать. Объяснить ребенку, что "люди в мире делятся на две категории - одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто сходу и без гугла скажет откуда это?). Так вот, одни живут для себя и своей семьи, а другие живут для чужого дяди. Это не плохо поработать на кого-то. Можно набраться опыта, чтобы в дальнейшем самому стать "чужим дядей". Но если дите будет работать от зарплаты до зарплаты, быть как все, боятся потерять свою работу, то ничго хорошего из этого не выйдет. Наличие-же пассивного дохода, который позволит спокойно развернуться и уйти от чужого дяди даст возможность получить разный опыт у разных дядей, что в последствии позволит быть более успешным, предположим в собственном бизнесе. Если-же дите будет исключительно развивать арендную тему - ну, тоже имеет право быть. Это дает массу свободного времени, что позволит искать тот образ жизни, который намного приятней, чем в п1.