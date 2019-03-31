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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 21 лип, 2019 11:12
rjkz написав:
предположим 2 равновероятные ситуации:
1. родитель-лендлорд решил что нефиг баловать чадо - пусть сам пробивается (что-то типа "я хлебнул г.на - теперь твоя очередь). ребятенок школу окончил, пошел какой-то никому ненужный вуз закончил, в армию сходил (сейчас все идут, только у студиозов отсрочка), хорошо если вернулся здоровый, пошел искать работу, обычно не по специальности и в Украине (потому что кроме корочки вуз ему ничего не дал), скорей всего и работа не для удовольствия...предположим, что офисная. Даже не хочу рассматривать аспект - насколько чадо в состоянии зарабатывать деньги., но...через лет 5 отростет брюхо, через еще 2-3 гастрит-язва. В общем так и просидит чадо в душном офисе в 80% случаев, накопив годам к 35-40 на свое жилье.
2. все то-же самое, но родитель дитяте дал образование, которое может пригодиться не только в Украине, ввел в курс арендных дел, в чем-то ребенок начал помогать, может некую долю аренды получать. Объяснить ребенку, что "люди в мире делятся на две категории - одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто сходу и без гугла скажет откуда это?). Так вот, одни живут для себя и своей семьи, а другие живут для чужого дяди. Это не плохо поработать на кого-то. Можно набраться опыта, чтобы в дальнейшем самому стать "чужим дядей". Но если дите будет работать от зарплаты до зарплаты, быть как все, боятся потерять свою работу, то ничго хорошего из этого не выйдет. Наличие-же пассивного дохода, который позволит спокойно развернуться и уйти от чужого дяди даст возможность получить разный опыт у разных дядей, что в последствии позволит быть более успешным, предположим в собственном бизнесе. Если-же дите будет исключительно развивать арендную тему - ну, тоже имеет право быть. Это дает массу свободного времени, что позволит искать тот образ жизни, который намного приятней, чем в п1.
Наблюдал множество просыраний налаженного бизнеса папы чадом - наследником.
Глубинная причина - низкие коммуникативные способности чада - наследника.
Очень красиво и грамотно говорить конечно умеют, а вот договариваться нет.
Папу основателя бизнеса уважали все включая конкурентов. Папа умел слушать, умел находить подход к очень разным людям. Папу именно уважали, а не боялись.
Чадо, с ящиком престижных дипломов (всяческие курсы личностного роста - делают положение совсем безнадежным) не может получить даже малой части уважения и доверия папы.
В случаи если папа был соучредителем бизнеса, ситуация та же. Максимум через два года после смерти папы, чадо ругается с компаньонами папы и начинается раздел бизнеса, который в большинстве случаев приводит развалу фирмы.
Это происходит так часто и неотвратимо, что аж неинтересно
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Додано: Нед 21 лип, 2019 11:46
Этот вопрос очень индивидуальный. Разные дети, разные родители, разные отношения, разные активы.
Общий принцип - человек шевелится, когда у него есть стимулы. В природе человека и вещей, что тело находится в покое, пока ему не придать ускорение.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 13:32
alya_tsimbal написав:
Хм. При чем тут именно количество квартир? Можно иметь надцать квартир в невостребованной локации = сдавать дешево + обновлять = бульон из-под яиц.
В востребованном сегменте всегда можно придумать за счет чего увеличить прибыль.
И о детях:
моя версия матери не желающего учиться подростка: отправить после школы на работу к "дяде" в сфере гостиничного бизнеса самую черную пусть, на год, с параллельным переводом на самообеспечение по продуктам и ку, для начала. И если через год "не прийде до пам'яті", повторить; начнет соображать - помочь с учёбой, отдать под личную ответственность самый дешевый объект.
У моих (не близких) родичей был такой кейс:
Весьма небедная семья, есть что сдавать в аренду.
Сын поступил в ВУЗ, изпод палки, учился не очень. Просит денег на гульки.
Папа переводит его на самообеспечение.
Тот идет работать в Макдональдс.
Его охмуряет «господыня зала» из Хацапетовки.
Бросает универ на 4 курсе.
Залет. Свадьба на 180 гостей в кацапетовке.
Отношения с отцом полностью испорчены.
Сейчас живет в отжатой у отца квартире (до этого жил в ужасной сьемной комнате в общаге) с раскоровевшей женой-селянкой, работает в колцентре (ни навыков ни диплома нет), а уже 30 лет..
С родственниками не общается, взаимная ненависть.
Что вырастет из его сына (внука) - большой вопрос.
Главное-не пережимать молодежь
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Додано: Нед 21 лип, 2019 13:54
rjkz написав:
[q
У нашего врача это была постоянная и единственная работа, она и сейчас работает, но в другом отделении.
Аы правы, всякие диетологи, кардиологи приходящие, все те, у кого акушерство непрофильное. Все врачи к которым обращались по ведению беременности, родам етс являлись постоянными врачами включая ночные дежурства, как то так. На данный момент клиника раскручена настолько, что записаться на консультацию можно на сентябрь.
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1
Додано: Нед 21 лип, 2019 14:13
... бачу, що більшість мене так і не зрозуміли....
- спробую ще раз
- про дітей -
... я ж там написав, що ЗА ЖИТТЯ(свого) потрібно підтримувати/допомагати дітям! - тут я маю на увазі, давати дітям знання/навчання/досвід...... а з "готових" квартир, можна залишити після себе у спадок - лише одну! - а решти квартир "пустити" на своє/разом з сім'єю/ задоволення після того, як вам стукне 60р!
======
- тепер про "нанадцять квартир"))
- тільки без образ!
... дуже класно тут розписувати/повчати(що/та як треба працювати/жити/сприймати світ), якщо вам" впало" по спадковості 2 квартири і ви, вже маючи добрячий/твердий стартовий капітал - розкрутили/напрацювали(ЗАВДЯКИ ЦЬОМУ) ще нанадцять квартир..... - а тут(на форумі) тепер, ніби, з "високої дзвіниці", розмахуєте своїми "досягненнями"/повчаннями, ніби, у вас 25см від природи, а не ПОДАРОВАНА/оплачена пластична операція
п. с.
... ще раз напишу: я краще дам дітям(протягом свого життя) пару вудочок і спінінгів, і навчу, як ловити РІЗНУ рибу, ніж залишу після себе три великих запечених смачних рибини!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 21 лип, 2019 15:36
investorkiev написав:
У моих (не близких) родичей был такой кейс:
Весьма небедная семья, есть что сдавать в аренду.
Сын поступил в ВУЗ, изпод палки, учился не очень. Просит денег на гульки.
Папа переводит его на самообеспечение.
Тот идет работать в Макдональдс.
Его охмуряет «господыня зала» из Хацапетовки.
Бросает универ на 4 курсе.
Залет. Свадьба на 180 гостей в кацапетовке.
Отношения с отцом полностью испорчены.
Сейчас живет в отжатой у отца квартире (до этого жил в ужасной сьемной комнате в общаге) с раскоровевшей женой-селянкой, работает в колцентре (ни навыков ни диплома нет), а уже 30 лет..
С родственниками не общается, взаимная ненависть.
Что вырастет из его сына (внука) - большой вопрос.
Главное-не пережимать молодежь
Натаха. Где где гарантия, что ты однажды не влюбишься в простого парня - сантехника, плиточника, таксиста?
Любовь зла полюбишь и осла
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Додано: Нед 21 лип, 2019 16:09
Я вижу, тут у многих мания величия. Наверное, у владельцев кучи квартир в центре Донецка она тоже была до 2014-го года. Не стоит забывать, что это не панацея и не вечная дойная корова, что все очень быстро меняется и в один момент квартира может превратиться в обычный бетонный коробок. Помнится, как в Снежном, Торезе, Шахтерске в 90-х и начале 2000-х бросали все и валили куда глаза глядят. Квартиры стоили ноль целых ноль десятых и дома тоже. И это не было войны, тогдашние рыги (многие их них и сейчас не на последних должностях) довели регион до такого в мирное время, а что если война?
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