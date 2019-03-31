RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1516151715181519

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:12

  rjkz написав:
предположим 2 равновероятные ситуации:
1. родитель-лендлорд решил что нефиг баловать чадо - пусть сам пробивается (что-то типа "я хлебнул г.на - теперь твоя очередь). ребятенок школу окончил, пошел какой-то никому ненужный вуз закончил, в армию сходил (сейчас все идут, только у студиозов отсрочка), хорошо если вернулся здоровый, пошел искать работу, обычно не по специальности и в Украине (потому что кроме корочки вуз ему ничего не дал), скорей всего и работа не для удовольствия...предположим, что офисная. Даже не хочу рассматривать аспект - насколько чадо в состоянии зарабатывать деньги., но...через лет 5 отростет брюхо, через еще 2-3 гастрит-язва. В общем так и просидит чадо в душном офисе в 80% случаев, накопив годам к 35-40 на свое жилье.

2. все то-же самое, но родитель дитяте дал образование, которое может пригодиться не только в Украине, ввел в курс арендных дел, в чем-то ребенок начал помогать, может некую долю аренды получать. Объяснить ребенку, что "люди в мире делятся на две категории - одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто сходу и без гугла скажет откуда это?). Так вот, одни живут для себя и своей семьи, а другие живут для чужого дяди. Это не плохо поработать на кого-то. Можно набраться опыта, чтобы в дальнейшем самому стать "чужим дядей". Но если дите будет работать от зарплаты до зарплаты, быть как все, боятся потерять свою работу, то ничго хорошего из этого не выйдет. Наличие-же пассивного дохода, который позволит спокойно развернуться и уйти от чужого дяди даст возможность получить разный опыт у разных дядей, что в последствии позволит быть более успешным, предположим в собственном бизнесе. Если-же дите будет исключительно развивать арендную тему - ну, тоже имеет право быть. Это дает массу свободного времени, что позволит искать тот образ жизни, который намного приятней, чем в п1.

Наблюдал множество просыраний налаженного бизнеса папы чадом - наследником.
Глубинная причина - низкие коммуникативные способности чада - наследника.
Очень красиво и грамотно говорить конечно умеют, а вот договариваться нет.
Папу основателя бизнеса уважали все включая конкурентов. Папа умел слушать, умел находить подход к очень разным людям. Папу именно уважали, а не боялись.
Чадо, с ящиком престижных дипломов (всяческие курсы личностного роста - делают положение совсем безнадежным) не может получить даже малой части уважения и доверия папы.
В случаи если папа был соучредителем бизнеса, ситуация та же. Максимум через два года после смерти папы, чадо ругается с компаньонами папы и начинается раздел бизнеса, который в большинстве случаев приводит развалу фирмы.
Это происходит так часто и неотвратимо, что аж неинтересно :D
UA
 
Повідомлень: 4306
З нами з: 19.07.08
Подякував: 450 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:46

Этот вопрос очень индивидуальный. Разные дети, разные родители, разные отношения, разные активы.
Общий принцип - человек шевелится, когда у него есть стимулы. В природе человека и вещей, что тело находится в покое, пока ему не придать ускорение.
Vlad442
 
Повідомлень: 5545
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:32

  alya_tsimbal написав:Хм. При чем тут именно количество квартир? Можно иметь надцать квартир в невостребованной локации = сдавать дешево + обновлять = бульон из-под яиц.
В востребованном сегменте всегда можно придумать за счет чего увеличить прибыль.

И о детях:
моя версия матери не желающего учиться подростка: отправить после школы на работу к "дяде" в сфере гостиничного бизнеса самую черную пусть, на год, с параллельным переводом на самообеспечение по продуктам и ку, для начала. И если через год "не прийде до пам'яті", повторить; начнет соображать - помочь с учёбой, отдать под личную ответственность самый дешевый объект.


У моих (не близких) родичей был такой кейс:

Весьма небедная семья, есть что сдавать в аренду.

Сын поступил в ВУЗ, изпод палки, учился не очень. Просит денег на гульки.
Папа переводит его на самообеспечение.

Тот идет работать в Макдональдс.
Его охмуряет «господыня зала» из Хацапетовки.
Бросает универ на 4 курсе.
Залет. Свадьба на 180 гостей в кацапетовке.
Отношения с отцом полностью испорчены.

Сейчас живет в отжатой у отца квартире (до этого жил в ужасной сьемной комнате в общаге) с раскоровевшей женой-селянкой, работает в колцентре (ни навыков ни диплома нет), а уже 30 лет..
С родственниками не общается, взаимная ненависть.
Что вырастет из его сына (внука) - большой вопрос.

Главное-не пережимать молодежь
investorkiev
 
Повідомлень: 506
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:54

  rjkz написав:[q
У нашего врача это была постоянная и единственная работа, она и сейчас работает, но в другом отделении.

Аы правы, всякие диетологи, кардиологи приходящие, все те, у кого акушерство непрофильное. Все врачи к которым обращались по ведению беременности, родам етс являлись постоянными врачами включая ночные дежурства, как то так. На данный момент клиника раскручена настолько, что записаться на консультацию можно на сентябрь.
hume
 
Повідомлень: 5687
З нами з: 27.12.12
Подякував: 515 раз.
Подякували: 831 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 14:13

... за крок до перевороту думок © ч. 2

... бачу, що більшість мене так і не зрозуміли....
- спробую ще раз :)

- про дітей -
... я ж там написав, що ЗА ЖИТТЯ(свого) потрібно підтримувати/допомагати дітям! - тут я маю на увазі, давати дітям знання/навчання/досвід...... а з "готових" квартир, можна залишити після себе у спадок - лише одну! - а решти квартир "пустити" на своє/разом з сім'єю/ задоволення після того, як вам стукне 60р!

======
- тепер про "нанадцять квартир"))
- тільки без образ!

... дуже класно тут розписувати/повчати(що/та як треба працювати/жити/сприймати світ), якщо вам" впало" по спадковості 2 квартири і ви, вже маючи добрячий/твердий стартовий капітал - розкрутили/напрацювали(ЗАВДЯКИ ЦЬОМУ) ще нанадцять квартир..... - а тут(на форумі) тепер, ніби, з "високої дзвіниці", розмахуєте своїми "досягненнями"/повчаннями, ніби, у вас 25см від природи, а не ПОДАРОВАНА/оплачена пластична операція :)

п. с.
... ще раз напишу: я краще дам дітям(протягом свого життя) пару вудочок і спінінгів, і навчу, як ловити РІЗНУ рибу, ніж залишу після себе три великих запечених смачних рибини!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6613
З нами з: 19.10.15
Подякував: 449 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 15:36

  investorkiev написав:У моих (не близких) родичей был такой кейс:

Весьма небедная семья, есть что сдавать в аренду.

Сын поступил в ВУЗ, изпод палки, учился не очень. Просит денег на гульки.
Папа переводит его на самообеспечение.

Тот идет работать в Макдональдс.
Его охмуряет «господыня зала» из Хацапетовки.
Бросает универ на 4 курсе.
Залет. Свадьба на 180 гостей в кацапетовке.
Отношения с отцом полностью испорчены.

Сейчас живет в отжатой у отца квартире (до этого жил в ужасной сьемной комнате в общаге) с раскоровевшей женой-селянкой, работает в колцентре (ни навыков ни диплома нет), а уже 30 лет..
С родственниками не общается, взаимная ненависть.
Что вырастет из его сына (внука) - большой вопрос.

Главное-не пережимать молодежь

Натаха. Где где гарантия, что ты однажды не влюбишься в простого парня - сантехника, плиточника, таксиста?
Любовь зла полюбишь и осла :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4306
З нами з: 19.07.08
Подякував: 450 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 16:09

Я вижу, тут у многих мания величия. Наверное, у владельцев кучи квартир в центре Донецка она тоже была до 2014-го года. Не стоит забывать, что это не панацея и не вечная дойная корова, что все очень быстро меняется и в один момент квартира может превратиться в обычный бетонный коробок. Помнится, как в Снежном, Торезе, Шахтерске в 90-х и начале 2000-х бросали все и валили куда глаза глядят. Квартиры стоили ноль целых ноль десятых и дома тоже. И это не было войны, тогдашние рыги (многие их них и сейчас не на последних должностях) довели регион до такого в мирное время, а что если война?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20673
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1254 раз.
Подякували: 2039 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1516151715181519
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1358, 1359, 1360
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
13594 1018296
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 15:52
somilitark
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 622
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181887
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.