rjkz написав:

предположим 2 равновероятные ситуации:1. родитель-лендлорд решил что нефиг баловать чадо - пусть сам пробивается (что-то типа "я хлебнул г.на - теперь твоя очередь). ребятенок школу окончил, пошел какой-то никому ненужный вуз закончил, в армию сходил (сейчас все идут, только у студиозов отсрочка), хорошо если вернулся здоровый, пошел искать работу, обычно не по специальности и в Украине (потому что кроме корочки вуз ему ничего не дал), скорей всего и работа не для удовольствия...предположим, что офисная. Даже не хочу рассматривать аспект - насколько чадо в состоянии зарабатывать деньги., но...через лет 5 отростет брюхо, через еще 2-3 гастрит-язва. В общем так и просидит чадо в душном офисе в 80% случаев, накопив годам к 35-40 на свое жилье.2. все то-же самое, но родитель дитяте дал образование, которое может пригодиться не только в Украине, ввел в курс арендных дел, в чем-то ребенок начал помогать, может некую долю аренды получать. Объяснить ребенку, что "люди в мире делятся на две категории - одни сидят на трубах, а другим нужны деньги" (кто сходу и без гугла скажет откуда это?). Так вот, одни живут для себя и своей семьи, а другие живут для чужого дяди. Это не плохо поработать на кого-то. Можно набраться опыта, чтобы в дальнейшем самому стать "чужим дядей". Но если дите будет работать от зарплаты до зарплаты, быть как все, боятся потерять свою работу, то ничго хорошего из этого не выйдет. Наличие-же пассивного дохода, который позволит спокойно развернуться и уйти от чужого дяди даст возможность получить разный опыт у разных дядей, что в последствии позволит быть более успешным, предположим в собственном бизнесе. Если-же дите будет исключительно развивать арендную тему - ну, тоже имеет право быть. Это дает массу свободного времени, что позволит искать тот образ жизни, который намного приятней, чем в п1.