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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:32

  investorkiev написав:Купила набор кранов для всей квартиры (умывальник, ванна, лейка, кран на кухню) скопом за 2000грн, уже 2 года работает без нареканий.
Вопрос к знатокам: что я делаю не так?

все нормально- у меня в ДБК по несколько лет трудятся смесители от..ДБК, когда понадобилось поменять картридж я взял смеситель от...ДБК и переставил картридж.
Родной картридж Emmevi прослужил лет 12, пришел в Эп-ц на выбор предложили 2 оригинала, взял более оригинальный подороже, честно предупредили, что 12 лет проработает вряд ли.
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:41

  sequence написав:я точно знаю что красивые краны стоят от 50 евро, а некрасивые - от 300 грн.
никому не ржать! :mrgreen: :mrgreen:

де густибус нон диспутандум.
есть ур**, но модные барочные и хай-течные краны по 500 евро и есть сносный внешне Китай по 300грн.
вспомнились творения Филипа Старка- смотреть хорошо (кому нравится), пользоваться сложно.
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:50

  investorkiev написав:
  sequence написав: Жадные жлобы могут и сами хоботиться, но тогда даже в отпуск не съездишь, а будешь сам прокладки к кранам все время менять.


Вы совершенно правы, поэтому я предлагаю начинающим и продолжающим лендлордам подставить свое плечо, воспользоваться созданной мной инфраструктурой в виде слаженной команды мастеров сантехников, электриков, мебельщиков, маляров, уборщиц, заселятелей-выселятелей жильцов, оператора мобильного телефона, отвечающего на звонки и т.д.

И все это за скромные комиссионные.
Господин Лендлорд в это время может проводить досуг в любой точке мира, наслаждаясь жизнью и не обременяясь бытовыми вопросами, получая своевременные отчеты на любой удобный мессенджер.

Я ввесь напрягся. ссикоко денех?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:31

  Vadim V написав:
  investorkiev написав:
  sequence написав: Жадные жлобы могут и сами хоботиться, но тогда даже в отпуск не съездишь, а будешь сам прокладки к кранам все время менять.


Вы совершенно правы, поэтому я предлагаю начинающим и продолжающим лендлордам подставить свое плечо, воспользоваться созданной мной инфраструктурой в виде слаженной команды мастеров сантехников, электриков, мебельщиков, маляров, уборщиц, заселятелей-выселятелей жильцов, оператора мобильного телефона, отвечающего на звонки и т.д.

И все это за скромные комиссионные.
Господин Лендлорд в это время может проводить досуг в любой точке мира, наслаждаясь жизнью и не обременяясь бытовыми вопросами, получая своевременные отчеты на любой удобный мессенджер.

Я ввесь напрягся. ссикоко денех?

Успокойтесь, это Трибека пока маркетинговое исследование проводит - рынок щупает)
antey1969
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