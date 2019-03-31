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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 лип, 2019 16:32
investorkiev написав:
Купила набор кранов для всей квартиры (умывальник, ванна, лейка, кран на кухню) скопом за 2000грн, уже 2 года работает без нареканий.
Вопрос к знатокам: что я делаю не так?
все нормально- у меня в ДБК по несколько лет трудятся смесители от..ДБК, когда понадобилось поменять картридж я взял смеситель от...ДБК и переставил картридж.
Родной картридж Emmevi прослужил лет 12, пришел в Эп-ц на выбор предложили 2 оригинала, взял более оригинальный подороже, честно предупредили, что 12 лет проработает вряд ли.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 16:41
sequence написав:
я точно знаю что красивые краны стоят от 50 евро, а некрасивые - от 300 грн.
никому не ржать!
де густибус нон диспутандум.
есть ур**, но модные барочные и хай-течные краны по 500 евро и есть сносный внешне Китай по 300грн.
вспомнились творения Филипа Старка- смотреть хорошо (кому нравится), пользоваться сложно.
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antonivs3
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Додано: Сер 24 лип, 2019 16:50
investorkiev написав: sequence написав:
Жадные жлобы могут и сами хоботиться, но тогда даже в отпуск не съездишь, а будешь сам прокладки к кранам все время менять.
Вы совершенно правы, поэтому я предлагаю начинающим и продолжающим лендлордам подставить свое плечо, воспользоваться созданной мной инфраструктурой в виде слаженной команды мастеров сантехников, электриков, мебельщиков, маляров, уборщиц, заселятелей-выселятелей жильцов, оператора мобильного телефона, отвечающего на звонки и т.д.И все это за скромные комиссионные.
Господин Лендлорд в это время может проводить досуг в любой точке мира, наслаждаясь жизнью и не обременяясь бытовыми вопросами, получая своевременные отчеты на любой удобный мессенджер.
Я ввесь напрягся. ссикоко денех?
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Vadim V
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Додано: Сер 24 лип, 2019 18:31
Vadim V написав: investorkiev написав: sequence написав:
Жадные жлобы могут и сами хоботиться, но тогда даже в отпуск не съездишь, а будешь сам прокладки к кранам все время менять.
Вы совершенно правы, поэтому я предлагаю начинающим и продолжающим лендлордам подставить свое плечо, воспользоваться созданной мной инфраструктурой в виде слаженной команды мастеров сантехников, электриков, мебельщиков, маляров, уборщиц, заселятелей-выселятелей жильцов, оператора мобильного телефона, отвечающего на звонки и т.д.И все это за скромные комиссионные.
Господин Лендлорд в это время может проводить досуг в любой точке мира, наслаждаясь жизнью и не обременяясь бытовыми вопросами, получая своевременные отчеты на любой удобный мессенджер.
Я ввесь напрягся. ссикоко денех?
Успокойтесь, это Трибека пока маркетинговое исследование проводит - рынок щупает)
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