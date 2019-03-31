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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 лип, 2019 21:14
rjkz
спс
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тарасов
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Додано: Сер 24 лип, 2019 21:45
rjkz написав:
Так, первый раз взял вместо гибких шлангов нержавейку - кто что знает плохое?
Никогда раньше так не делал - брал испанские гибкие шланги.
Турецкая нержавейка (сильфонный шланг) не очень. Особенно того производителя, что продает Леруа.
Parigi - very good. Изобретатели этого вида изделий.
Востаннє редагувалось UA
в Сер 24 лип, 2019 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 21:54
тарасов написав:
Докладывая, сегодня квартира на Владимирской, наконец то была сдана после ровно месячного простоя за 14 тыс. Сняла семья тайцев
(муж и жена) рядом в 5 минутам работают в салоне Тайского массажа. Никогда не было таких арендаторов, но люди понравились- веселые и адекватные. Может у кого есть опыт общения с ними так поделитесь. Будем надеяться что все будет нормально. Всем спс за советы и консультации.
Думаю всё будет норм. Тайцы как правило люди позитивные.
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UA
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Додано: Сер 24 лип, 2019 22:31
UA написав: тарасов написав:
Докладывая, сегодня квартира на Владимирской, наконец то была сдана после ровно месячного простоя за 14 тыс. Сняла семья тайцев
(муж и жена) рядом в 5 минутам работают в салоне Тайского массажа. Никогда не было таких арендаторов, но люди понравились- веселые и адекватные. Может у кого есть опыт общения с ними так поделитесь. Будем надеяться что все будет нормально. Всем спс за советы и консультации.
Думаю всё будет норм. Тайцы как правило люди позитивные.
У тайки кадык есть, не присматривались?
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investorkiev
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Додано: Сер 24 лип, 2019 22:39
investorkiev написав: UA написав: тарасов написав:
Докладывая, сегодня квартира на Владимирской, наконец то была сдана после ровно месячного простоя за 14 тыс. Сняла семья тайцев
(муж и жена) рядом в 5 минутам работают в салоне Тайского массажа. Никогда не было таких арендаторов, но люди понравились- веселые и адекватные. Может у кого есть опыт общения с ними так поделитесь. Будем надеяться что все будет нормально. Всем спс за советы и консультации.
Думаю всё будет норм. Тайцы как правило люди позитивные.
У тайки кадык есть, не присматривались?
Кадык это вторичный половой признак?
Натаха, сиськи важнее чем кадык. Не туда силикон вставила.
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UA
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Додано: Чет 25 лип, 2019 00:14
Прохожий написав: rjkz написав:
Так, первый раз взял вместо гибких шлангов нержавейку
Правильное решение, только цанги должны правильные и сантехник с руками )
Блин, да что-же там такого сложного?
Закрутить, не перетянуть. делов-то.
Стоят, держат уже неделю. Ну так и из комплекта шланги-бы неделю держали. Как они себя вообще ведут? Пока, как обычно, пока идут работы - при выходе с объекта перекрыть входной кран, когда кто-то есть - открыто чтобы стояло под давлением.
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rjkz
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Додано: Чет 25 лип, 2019 00:16
UA написав: rjkz написав:
Так, первый раз взял вместо гибких шлангов нержавейку - кто что знает плохое?
Никогда раньше так не делал - брал испанские гибкие шланги.
Турецкая нержавейка (сильфонный шланг) не очень. Особенно того производителя, что продает Леруа.
Parigi - very good. Изобретатели этого вида изделий.
Gross.
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rjkz
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