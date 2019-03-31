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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 48
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
3
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
7
Знизилися на 26 - 50%
42%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:14

rjkz
спс
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:45

  rjkz написав:Так, первый раз взял вместо гибких шлангов нержавейку - кто что знает плохое?
Никогда раньше так не делал - брал испанские гибкие шланги.

Турецкая нержавейка (сильфонный шланг) не очень. Особенно того производителя, что продает Леруа.
Parigi - very good. Изобретатели этого вида изделий.
Востаннє редагувалось UA в Сер 24 лип, 2019 21:55, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:54

  тарасов написав:Докладывая, сегодня квартира на Владимирской, наконец то была сдана после ровно месячного простоя за 14 тыс. Сняла семья тайцев(муж и жена) рядом в 5 минутам работают в салоне Тайского массажа. Никогда не было таких арендаторов, но люди понравились- веселые и адекватные. Может у кого есть опыт общения с ними так поделитесь. Будем надеяться что все будет нормально. Всем спс за советы и консультации.

Думаю всё будет норм. Тайцы как правило люди позитивные.
UA
 
Повідомлень: 4330
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:31

  UA написав:
  тарасов написав:Докладывая, сегодня квартира на Владимирской, наконец то была сдана после ровно месячного простоя за 14 тыс. Сняла семья тайцев(муж и жена) рядом в 5 минутам работают в салоне Тайского массажа. Никогда не было таких арендаторов, но люди понравились- веселые и адекватные. Может у кого есть опыт общения с ними так поделитесь. Будем надеяться что все будет нормально. Всем спс за советы и консультации.

Думаю всё будет норм. Тайцы как правило люди позитивные.


У тайки кадык есть, не присматривались?
investorkiev
 
Повідомлень: 519
З нами з: 06.03.19
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Подякували: 120 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 22:39

  investorkiev написав:
  UA написав:
  тарасов написав:Докладывая, сегодня квартира на Владимирской, наконец то была сдана после ровно месячного простоя за 14 тыс. Сняла семья тайцев(муж и жена) рядом в 5 минутам работают в салоне Тайского массажа. Никогда не было таких арендаторов, но люди понравились- веселые и адекватные. Может у кого есть опыт общения с ними так поделитесь. Будем надеяться что все будет нормально. Всем спс за советы и консультации.

Думаю всё будет норм. Тайцы как правило люди позитивные.


У тайки кадык есть, не присматривались?

Кадык это вторичный половой признак?
Натаха, сиськи важнее чем кадык. Не туда силикон вставила.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 00:14

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Так, первый раз взял вместо гибких шлангов нержавейку

Правильное решение, только цанги должны правильные и сантехник с руками )


Блин, да что-же там такого сложного?
Закрутить, не перетянуть. делов-то.
Стоят, держат уже неделю. Ну так и из комплекта шланги-бы неделю держали. Как они себя вообще ведут? Пока, как обычно, пока идут работы - при выходе с объекта перекрыть входной кран, когда кто-то есть - открыто чтобы стояло под давлением.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 00:16

  UA написав:
  rjkz написав:Так, первый раз взял вместо гибких шлангов нержавейку - кто что знает плохое?
Никогда раньше так не делал - брал испанские гибкие шланги.

Турецкая нержавейка (сильфонный шланг) не очень. Особенно того производителя, что продает Леруа.
Parigi - very good. Изобретатели этого вида изделий.


Gross.
rjkz
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