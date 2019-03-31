Додано: Чет 25 лип, 2019 21:51

antonivs3 написав: ihorkyiv написав: Натрапив на статтю щодо оренди у Харкові "Нові ціни на житло у Харкові: чи потягнуть батьки "студентську хату". Ось витяги з неї: "Біля метро «Героїв Праці» «однушка» без ремонту обійдеться в 7,5-8 тис. грн.", ""Квартири в районі Шатилівської або Соснової гірки розглядаються в районі 9-10 тис. грн., що було немислимо кілька років тому. При цьому район, Павлово Поле користується великою популярністю у айтішників, які вважають за краще знімати житло недалеко від роботи. А ціни на квартири все частіше прив'язують до долара – в середньому виходить 500-600 дол.". Подивився на мапі міста: метро "Героїв праці" - північно-східна околиця, Шатилівська і Соснова гірка - ближче до центру міста, але не центр. Висновок: вимушений засмутити своїх столичних орендарів, підвищення ставки на 10% Натрапив на статтю щодо оренди у Харкові "Нові ціни на житло у Харкові: чи потягнуть батьки "студентську хату". Ось витяги з неї: "Біля метро «Героїв Праці» «однушка» без ремонту обійдеться в 7,5-8 тис. грн.", ""Квартири в районі Шатилівської або Соснової гірки розглядаються в районі 9-10 тис. грн., що було немислимо кілька років тому. При цьому район, Павлово Поле користується великою популярністю у айтішників, які вважають за краще знімати житло недалеко від роботи. А ціни на квартири все частіше прив'язують до долара – в середньому виходить 500-600 дол.". Подивився на мапі міста: метро "Героїв праці" - північно-східна околиця, Шатилівська і Соснова гірка - ближче до центру міста, але не центр. Висновок: вимушений засмутити своїх столичних орендарів, підвищення ставки на 10%

Харьковчане вам скажут, что это несмотря на смещенность от центра, самый дорогой район, как и Алексеевка, которая вообще окраина. За 8 можно без напряга снять на Оболони возле метро и С ремонтом, конечно не дызайнерский и в старом фонде, а БЕЗ ремонта подняли ценник за БПС прямо возле Минской до 5200грн, хотели до 6, но товаришч тыкнул носом в хаты под 50м (против 33м2 БПС) с ремонтами в Кристере и сказал, что за 6 метро можете оставить себе вместе с сараем, а ему проще снимать на 1500 дороже, экономить 500 на коммуналке и жить в нормальном просторном жилье, а не в вонючке возле метро, которое ему побоку. Хозяева подумали и решили, что нервы и пилюли дороже 800грн в месяц и оставили проверенного адеквата себе. Я уже не говорю за Борщаговки и Лесные. Харьковчане вам скажут, что это несмотря на смещенность от центра, самый дорогой район, как и Алексеевка, которая вообще окраина. За 8 можно без напряга снять на Оболони возле метро и С ремонтом, конечно не дызайнерский и в старом фонде, а БЕЗ ремонта подняли ценник за БПС прямо возле Минской до 5200грн, хотели до 6, но товаришч тыкнул носом в хаты под 50м (против 33м2 БПС) с ремонтами в Кристере и сказал, что за 6 метро можете оставить себе вместе с сараем, а ему проще снимать на 1500 дороже, экономить 500 на коммуналке и жить в нормальном просторном жилье, а не в вонючке возле метро, которое ему побоку. Хозяева подумали и решили, что нервы и пилюли дороже 800грн в месяц и оставили проверенного адеквата себе. Я уже не говорю за Борщаговки и Лесные.

В доме недалеко от Кристера.7500 - минимальная цена в доме, за смарт порядка 20 м2. Причем за этот ценник чуть-ли не драка.8000-9000 - или однушка от 30м2 или такого-же плана студия. Ценник немного зависит от начинки, ремонта и планировки, потому как есть с одним окном. В принципе, нормальную студию с 2-мя окнами не проблема СДАТЬ за 9-9,5 (правда все норовят через группу в вайбере, потому как без посредника). При этом есть арендаторы, которые СНИМАЮТ за 7.Я еще раз напоминаю - СДАТЬ и СНЯТЬ одну и ту-же хату можно за разные деньги.Если мои знакомые на венике СНИМАЮТ 2к в КТ порядка 52м2 за 4 кгрн, то это не значит, что ее нельзя СДАТЬ за 8-8,5. Просто им повезло.Если лендлорд черезчур сентиментальный, то имеет таких арендаторов, как Вы описали.А по нормальному, выставив чувака в Кристер, спокойно за 8 (если это не бомжатник) сдал-бы. То что ему метро не надо...ну ему не надо, так другим надо. Хочет на веник - велкам.